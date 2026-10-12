Las 40 leyes que volverían a regir si la oposición vota en contra del DNU 70/2023

La oposición busca sesionar en Diputados para rechazar el DNU 70/2023, buscando capitalizar el reciente fallo de la Corte sobre tierras.

Más allá de la férrea resistencia que mostrará el oficialismo, desde la oposición evalúan convocar a una sesión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 14 y jueves 15 para votar en contra del DNU 70/2023 y en caso de no lograr un dictamen de comisión volverían a la carga el próximo 21 de octubre. Por lo que pudo saber iProfesional, muchos diputados de la oposición, en particular del kirchnerismo, consideran vital aprovechar el shock político que generó el nuevo fallo de la Corte Suprema del 9 de octubre, que deja en un limbo la vigencia de la derogación de la Ley de Tierras aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Hay que recordar que el mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Como nunca se convocó a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Por eso ahora, desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscarán capitalizar la trascendencia pública que alcanzó el rechazo a la venta ilimitada de tierras a extranjeros y la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado para derogar todo el DNU 70.

El jueves pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una medida cautelar interina que, sorpresivamente, suspendió la derogación de la Ley de Tierras sancionada en 2011, que el Gobierno de Javier Milei había logrado con el DNU 70/2023. Por lo tanto, restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, que tanta polémica han generado en algunos sectores de la sociedad y, en particular, en el kirchnerismo.

Este nuevo caso fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre los que se incluyen las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Añecon, y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Los demandantes solicitaron una aclaratoria, ya que su amparo colectivo fue tratado como caso conexo al del CECIM, y pidieron que se precise si el fallo del 29 de septiembre producía algún efecto sobre su expediente.

Ese DNU 70 eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, la salud y el sector inmobiliario, entre otros. Derogó, entre otras, la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Compre Nacional y liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas. También desreguló el mercado aerocomercial y la Ley de Tierras, que el reciente fallo de la CSJN restituyó provisionalmente.

Qué pasa si Diputados tumba el DNU 70 de Milei

En caso de que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023, el decreto se cae por completo y vuelven a tener vigencia todas las leyes que derogó o modificó, ya que el Senado ya lo rechazó el 14/03/24.

Esto implica que, si la oposición logra hacer caer el DNU, se vuelve al marco regulatorio vigente al 10 de diciembre de 2023 en materia de desregulación.

Para entender la magnitud del problema que enfrentaría el Gobierno de Javier Milei en caso de que se caiga el DNU 70, hay que destacar que, de acuerdo con una fuente del Gobierno a la que accedió iProfesional, serían más de 40 leyes derogadas totalmente y otras 19 con derogaciones parciales.

La fuente explicó que, de las derogadas totalmente, volverían a entrar en vigencia:

Ley de Alquileres

Ley de Tierras 26.737

Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas

Ley de Compre Nacional y Compre Argentino

Ley de Promoción Industrial y Promoción Comercial

Ley de Sociedades del Estado y de Empresas del Estado

Además, se caería todo lo referido a la transformación de las empresas públicas en S.A. para privatizar. También se caería la derogación de la Ley de Alquileres Turísticos, la Ley de Turismo 18.828 y la Ley de Agencias de Viajes 18.829.

A estas se sumarían la Ley de Producción Pública de Medicamentos 27.113, la Ley de Mercados de Interés Nacional, la Ley de Pasta Celulosa y Papel de Diarios y la Ley de Promoción de Supermercados, junto con la Ley de Precios de Jubilaciones, la Ley de Doble Indemnización por Trabajo No Registrado, el Estatuto del Viajante de Comercio, la Ley de Importación de Neumáticos Usados, las leyes vitivinícolas, azucareras, de yerba mate, olivicultura, algodón, minería, además de la Ley de Transporte Aerocomercial 19.030 y de Política Aeronáutica y la Ley del Plan Federal de Transporte Eléctrico.

Las leyes modificadas que volverían a su versión original

Entre las modificadas parcialmente, volverían a la redacción anterior:

Código Civil y Comercial: ya que se cae la libertad total para pactar contratos en dólares, alquileres en dólares, etc.

ya que se cae la libertad total para pactar contratos en dólares, alquileres en dólares, etc. Reforma laboral: se caen los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, Ley de Empleo, Ley de Trabajo Agrario y Servicio Doméstico.

se caen los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, Ley de Empleo, Ley de Trabajo Agrario y Servicio Doméstico. Medicina prepaga y Obras Sociales: vuelven las restricciones a las subas y a la incorporación de prepagas al sistema de obras sociales y vuelve el tope a las cuotas.

vuelven las restricciones a las subas y a la incorporación de prepagas al sistema de obras sociales y vuelve el tope a las cuotas. Aerolíneas Argentinas: se cae la autorización para ceder el paquete accionario a privados.

se cae la autorización para ceder el paquete accionario a privados. Internet satelital: Starlink y otras prestadoras quedarían en un limbo porque el DNU desreguló el servicio.

Podrían volver los controles de precios y la obligación de góndolas para pymes.

La defensa del Gobierno sobre el mega DNU

Al respecto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó el martes pasado en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada qué podría pasar en caso de que la oposición en Diputados logre rechazar el DNU antes del cierre de las sesiones ordinarias.

En relación con la cuestionada Ley de Tierras Rurales, explicó que durante años la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de distintas actividades productivas. Una de ellas fue la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011. Entre otras restricciones, esa norma establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen.

Ravier destacó también que la Argentina acumuló durante años regulaciones que le daban al Estado facultades para fijar precios, establecer cupos, exigir permisos e intervenir en acuerdos entre privados.

"Con el DNU 70/2023 se empezó a desarmar ese esquema y a devolverles capacidad de decisión a las personas y a las empresas. Un ejemplo muy claro es el mercado de alquileres. La derogación de la Ley de Alquileres permitió que propietarios e inquilinos vuelvan a acordar libremente el plazo del contrato, la moneda de pago y la forma de actualización, y los resultados fueron contundentes, ya que la oferta de propiedades en alquiler aumentó y los precios reales bajaron", explicó Ravier.

Los números que muestra el oficialismo para defender la desregulación

"La oferta publicada de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires se cuadruplicó respecto de diciembre de 2023. Como consecuencia, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el precio de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires cayó 38% en términos reales", explicó Ravier.

Además, ejemplificó que el alquiler promedio de un dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires llegó a llevarse el 73% del salario neto promedio y en agosto de 2026 esa proporción bajó al 43%. Es decir, el alquiler pasó de absorber casi tres cuartas partes del sueldo a menos de la mitad.

Ravier citó también las desregulaciones en el comercio exterior que llevarán a la Argentina este año a superar los 100.000 millones de dólares en exportaciones. "Se eliminaron distintas restricciones que encarecían o dificultaban la importación y la exportación, y se avanzó en un esquema con menos intervención del Estado y más competencia, y si se cae el decreto todo eso vuelve a foja cero", expresó.

También hizo referencia a las SIRA al manifestar que "hasta diciembre de 2023 funcionó el SIRA, un sistema de autorización previa mediante el cual el Estado decidía discrecionalmente qué operaciones de importación podían avanzar y cuándo podían acceder al mercado de cambios. El DNU 70/2023 modificó el Código Aduanero para establecer que el Poder Ejecutivo no puede prohibir, restringir o fijar cupos a las importaciones y exportaciones por motivos económicos. Para hacerlo se necesita una ley. Es un cambio de lógica muy importante: la libertad de comerciar es la regla dentro de las normas aduaneras, sanitarias y de seguridad que correspondan".

También explicó que el DNU 70 eliminó herramientas de intervención en supermercados, como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, que provocaron escasez de productos en las góndolas. "La lógica es sencilla: los precios, la oferta y las condiciones comerciales deben definirse por la competencia y por las decisiones de los consumidores, no desde un escritorio".

Cielos abiertos y Starlink, otros cambios en riesgo

En lo que respecta a la desregulación del transporte aéreo, el vocero explicó que "la política de cielos abiertos también permitió avanzar hacia un mercado aerocomercial con menos restricciones, para que las compañías puedan incorporar rutas, definir frecuencias y competir por los pasajeros".

En ese aspecto destacó que hay vuelos de cabotaje regulares en Concordia, Olavarría, Tandil, Villa Gesell, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Chos Malal y Perito Moreno. "Son casi un millón de argentinos que ahora tienen un aeropuerto con vuelos comerciales a menos de 50 km de su casa y que antes no tenían ninguno cerca".

"La política de cielos abiertos parte de una idea sencilla: que volar no sea un privilegio, que las provincias estén más conectadas entre sí y con el mundo, y que sean las empresas las que compitan por ofrecer más y mejores opciones a los pasajeros", destacó.

Por último, citó las medidas de desregulación en materia de comunicaciones que se caerían en caso de que Diputados logre votar en contra del DNU 70.

Al respecto, manifestó que "se facilitó la incorporación de nuevas tecnologías y prestadores, entre ellos los servicios de internet satelital. Gracias al DNU 70/2023, la provisión de facilidades satelitales pasó a ser libre, con un registro solo para coordinar frecuencias y evitar interferencias. Hoy 750.000 argentinos tienen Starlink. Los beneficiados son hogares, campos, escuelas rurales y empresas alejadas de los centros urbanos".