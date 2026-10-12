El expresidente Alberto Fernández volvió a referirse a las diferencias que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner durante el gobierno que compartieron entre 2019 y 2023, en particular por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según sostuvo, si hubiera seguido los planteos de la entonces vicepresidenta, la economía argentina podría haber atravesado una crisis de mayor magnitud.

"Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos", afirmó Fernández en una entrevista con el podcast Sistema Joaco Santos.

El exmandatario señaló que las diferencias políticas con su compañera de fórmula dificultaron la gestión y cuestionó las exigencias para que acatara sus decisiones. "Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada", expresó.

En esa línea, consideró que la relación habría sido más sencilla si ambos hubieran respetado sus respectivas funciones. "Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil", sostuvo. También cuestionó los planteos de dirigentes de su entorno para que siguiera las indicaciones de Cristina Kirchner: "El solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidenta... Si te piden eso, algo está mal".

Por qué Fernández defendió el acuerdo con el Fondo Monetario

Fernández justificó la decisión de negociar un acuerdo con el FMI por los vencimientos de deuda que debía afrontar la Argentina durante su administración. Según explicó, no alcanzar un entendimiento con el organismo habría expuesto al país a un incumplimiento de sus compromisos y a un mayor aislamiento financiero.

"¿Qué pensás que hubiera pasado si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba? Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial", planteó.

El expresidente reconoció que se trataba de una hipótesis sobre un escenario que finalmente no ocurrió, pero insistió en que consideraba necesario avanzar con las negociaciones. También cuestionó las críticas que recibió dentro de su propio espacio político por el entendimiento alcanzado con el organismo, que algunos sectores consideraban un programa de ajuste.

En ese contexto, recordó que al asumir la Presidencia encontró, según sus declaraciones, reservas por u$s11.000 millones en el Banco Central y una deuda de u$s44.000 millones. También defendió la legitimidad de los compromisos contraídos por la administración de Mauricio Macri, quien había tomado la deuda con el FMI en 2018.

"¿Cómo iba a desconocer una deuda contraída por un presidente elegido democráticamente?", preguntó Fernández, quien cuestionó la postura de sectores del kirchnerismo que proponían desconocer esos compromisos.

El exmandatario también se refirió a la decisión de Néstor Kirchner de cancelar la deuda con el Fondo Monetario durante su gobierno. Señaló que esa medida había buscado reducir los condicionamientos que implicaba la relación financiera con el organismo, aunque sostuvo que la situación que enfrentó su administración requería negociar los vencimientos existentes.

Qué dijo sobre el déficit fiscal y la gestión de Milei

Durante la entrevista, Fernández también defendió su posición sobre el equilibrio de las cuentas públicas. Afirmó que considera necesario reducir el déficit fiscal, pero rechazó que ese objetivo se alcance de manera inmediata.

"Yo creo que el equilibrio fiscal es necesario. No soy de los que creen que el déficit fiscal no importa. Es muy importante no tener déficit fiscal", señaló. Sin embargo, sostuvo que el ajuste debía realizarse de forma gradual.

En relación con el acuerdo con el FMI, explicó que su compromiso era reducir progresivamente el déficit hasta alcanzar el 0,98% al cierre de los cuatro años de gestión.

Al comparar esa estrategia con las políticas del gobierno de Javier Milei, cuestionó las consecuencias que atribuye a una reducción acelerada del gasto público. "Para lograr el equilibrio fiscal no tenés que ir de la noche a la mañana", afirmó.

En ese sentido, mencionó la situación de las rutas, la infraestructura, los trenes, la energía nuclear y los salarios como áreas afectadas, según su evaluación, por el ajuste.

El gasoducto Néstor Kirchner y las críticas anteriores a CFK

Por último, Fernández destacó la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y aseguró que la obra le permite al país ahorrar alrededor de u$s10.000 millones en importaciones. También sostuvo que, si la actual administración hubiera finalizado el proyecto en los términos que planteó, la Argentina podría estar exportando gas a Brasil.

Las críticas a Cristina Kirchner se suman a otros cuestionamientos que Fernández formuló durante los últimos años sobre la relación política que mantuvieron mientras compartieron el Gobierno. En 2022, el entonces presidente cuestionó la mirada económica de la vicepresidenta por considerar que no contemplaba las dificultades que había generado la pandemia de Covid-19. En 2023, también criticó lo que definió como un estilo personalista de conducción política y afirmó que no se había sentido acompañado durante su gestión.