Milei consiguió u$s300 millones del BID para financiar retiros voluntarios

Los fondos apoyarán medidas para optimizar estructuras estatales a través de mejoras en recursos humanos y sistemas de gestión pública

El Gobierno aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta u$s300 millones para financiar el programa "Transformación del Estado Nacional I". El objetivo central del programa es modernizar la administración pública mediante retiros voluntarios en organismos estatales, actualización tecnológica y mejora de los procesos de gestión de recursos humanos.

La medida se oficializó a través del Decreto 1177/2026. Lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

El texto del decreto apareció publicado este lunes en el Boletín Oficial. Además del préstamo de u$s300 millones, la norma aprobó una línea de crédito condicional más amplia.

Esa línea alcanza hasta u$s800 millones. Está destinada al "Programa de Transformación del Estado" y tendrá un plazo de utilización de diez años. El préstamo de u$s300 millones funciona como la primera operación individual bajo ese paraguas financiero.

Cuánto del préstamo se destina a retiros voluntarios

El grueso de los fondos irá a programas de empleo público. Según el contrato incluido como anexo en el decreto, el componente de Modernización de la Gestión del Empleo Público concentrará u$s220 millones. Eso representa el 73,3% del total del préstamo.

Con esos u$s220 millones se financiarán tres líneas de trabajo. La principal son los retiros voluntarios, pero también se usarán para diseñar un nuevo proceso de reclutamiento y selección de personal, y para fortalecer las capacidades de gestión de recursos humanos en la administración pública.

El contrato incluye una particularidad. El BID podrá reconocer como gastos elegibles hasta u$s60 millones por retiros voluntarios realizados desde el 5 de marzo de 2026.

Esa fecha es anterior a la aprobación formal del préstamo. La única condición es que esos retiros se hayan efectuado bajo reglas sustancialmente análogas a las que fija el contrato.

Qué otros gastos cubrirá el financiamiento del BID

El segundo componente del programa apunta a tecnología. Se trata del fortalecimiento de la capacidad tecnológica del Estado, que contará con u$s77 millones (25,7% del total).

Ese dinero se distribuirá en varias iniciativas:

Actualización del parque de bienes y servicios informáticos

Modernización del sistema nacional de compras públicas

Modernización del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional

Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos

Este último sistema incluirá información desagregada por sexo y situación de discapacidad. Abarcará datos de trayectoria y remuneración del personal estatal.

Los u$s3 millones restantes del préstamo se destinarán a administración y auditoría del programa.

Cómo y cuándo el Estado deberá devolver el préstamo

Las condiciones financieras del préstamo establecen un plazo de devolución de 25 años. El cronograma arranca a partir de la firma del contrato.

Los pagos se harán en cuotas semestrales, y la primera cuota de amortización vencerá a los 66 meses de la entrada en vigencia del acuerdo, es decir, cinco años y medio después del inicio.

Los intereses también se pagarán cada seis meses. La tasa se calculará sobre la base de la SOFR (Secured Overnight Financing Rate) más el margen que aplica el BID a los préstamos de su capital ordinario.

El plazo para realizar los desembolsos será de cuatro años. Sobre el saldo que no se desembolse, se cobrará una comisión de crédito que no podrá superar el 0,75% anual.

Qué tiene que hacer el Gobierno para recibir el primer desembolso

Para cobrar el primer tramo de los u$s300 millones, el Gobierno deberá cumplir algunos requisitos previos. Uno de ellos es acreditar la vigencia del reglamento operativo del programa.

Ese reglamento debe incluir los criterios claros para rendir los gastos de los retiros voluntarios. También deberá contratar una consultoría independiente que respalde la documentación de esos gastos.

El organismo ejecutor del programa será el Ministerio de Economía. La gestión operativa recaerá en la Secretaría de Hacienda.

Como organismos técnicos de apoyo participarán varias áreas. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aportará a través de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

También colaborarán la Jefatura de Gabinete de Ministros (con la Oficina Nacional de Contrataciones y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

El programa "Transformación del Estado Nacional I" busca mejorar la eficiencia del gasto público mediante la modernización de las administraciones nacional y subnacionales. Los u$s300 millones del BID son la primera inyección de recursos para ese objetivo.