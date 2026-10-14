Milei ratificó su alineamiento con Trump y volvió a cargar contra Lula da Silva

El Presidente participó de la Gala Oficial de la Herencia Hispana y señaló: "No podemos ceder un milímetro en la reconquista del hemisferio"

Javier Milei volvió a defender su agenda política regional durante una visita a Washington, donde participó de la Gala Oficial de la Herencia Hispana, organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario en el auditorio Andrew W. Mellon.

El jefe de Estado asistió al evento junto con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores; y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

También estuvo presente Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ocupó un lugar en la primera fila. Al finalizar el discurso, se acercó a Milei y se abrazó con el mandatario argentino. Allí se refirió a las elecciones en Brasil y tildó de "dictador comunista" a Lula Da Silva.

El Presidente recibió el "Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana" y aprovechó su discurso para pedir que Donald Trump salga fortalecido de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

"No podemos ceder un milímetro en la reconquista del hemisferio"

"No podemos ceder un milímetro en la reconquista del hemisferio. Yo creo que las ideas de la libertad tiene efecto contagio son verdad y tarde o temprano triunfa. Por eso llevo a predicar a todos los países de la región", expresó Milei ante los asistentes.

En esa línea, el mandatario planteó que el triunfo electoral es apenas el comienzo de un proceso político más amplio en el continente americano.

"Ganar es solo el primer paso, ahora tenemos el mandato de hacer el continente americano grande otra vez y de volver a poner en lo más alto nuestra herencia cultural", sostuvo.

El Presidente defendió su gestión económica, cuestionó a los gobiernos de izquierda de la región y sostuvo que el continente atraviesa un cambio político. También criticó a Europa por su regulación y sus políticas migratorias.

Javier Milei afirmó que la Argentina atraviesa una reconstrucción basada en "la vida, la libertad y la propiedad" y planteó que ese rumbo debe extenderse al resto de América Latina. Durante su discurso en Washington, el mandatario defendió las medidas de su Gobierno, cuestionó a dirigentes de izquierda y presentó una serie de resultados electorales como señales de un giro político regional.

El jefe de Estado recordó que asumió la Presidencia en 2023 con el país "al borde de una nueva hiperinflación", una situación que atribuyó a los gobiernos populistas y a una clase política que calificó de irresponsable. Según sostuvo, su administración aplicó "un verdadero shock de libertad" para evitar una crisis de mayor magnitud y recuperar los principios que considera centrales para la reconstrucción nacional.

En su exposición, Milei mencionó a Cuba y Venezuela como ejemplos de países en los que, según su visión, el populismo concentró el poder institucional y dejó sin protección a quienes se oponen al Gobierno. También celebró lo que describió como un regreso de Venezuela a Occidente y a la democracia, proceso que atribuyó a la intervención de la administración de Donald Trump.

Milei enumeró triunfos electorales y respaldó a Flavio Bolsonaro

El Presidente presentó distintas victorias electorales como parte de un cambio político en América Latina. En ese repaso, mencionó la reelección de Daniel Noboa en Ecuador y los triunfos de Rodrigo Paz en Bolivia, Tacira Fura en Honduras, José Antonio Castro en Chile, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia.

En ese contexto, expresó su respaldo a Flavio Bolsonaro, a quien definió como su amigo, y anticipó que derrotaría "dentro de pocos días" al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante el acto, también saludó a Eduardo Bolsonaro, presente en la gala, y envió un mensaje de apoyo al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, a quien describió como "injusta y vengativamente encarcelado".

"El mapa se tiñe azul de la libertad", afirmó Milei al referirse a la situación política regional. Además, sostuvo que el Foro de São Paulo perdió influencia y planteó que América Latina se acerca a un golpe definitivo contra el socialismo.

La comparación con 1949 y las críticas a Europa

En otro tramo de su discurso, Milei trazó un paralelo con 1949, cuando las naciones occidentales se unieron para contener el avance del comunismo. En ese marco, recordó las palabras del entonces presidente estadounidense Harry Truman sobre una herencia compartida, basada en la democracia, la libertad individual y el Estado de derecho.

El mandatario consideró que, 77 años después, las amenazas son diferentes, pero que sigue vigente la necesidad de preservar esos principios.

Por último, dirigió sus críticas hacia Europa, donde cuestionó décadas de "sobrerregulación y altruismo suicida". Según planteó, el continente enfrenta una disyuntiva entre modificar sus políticas o profundizar su declive, en un escenario que vinculó con la inmigración masiva, el estancamiento económico y el caos político.