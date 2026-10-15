Cruce de acusaciones por un viaje del intendente de Tigre a China durante 10 días

El Municipio enfrenta acusaciones tras la participación de un funcionario en un evento internacional y responde con documentación oficial

El intendente de Tigre, Julio Zamora, fue denunciado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público tras un viaje que realizó a China para participar del Diálogo Mundial de Alcaldes 2026 que tuvo lugar en Luoyang, provincia de Henan.

La presentación fue realizada este martes por Rodolfo Hyland, uno de los referentes de La Libertad Avanza en el distrito, ante la Fiscalía General de San Isidro, según un escrito enviado a este medio.

De acuerdo con la denuncia, Hyland pidió que se investigue si el intendente incumplió la Ley Orgánica de las Municipalidades al ausentarse del distrito por más de cinco días; quién quedó a cargo del Ejecutivo municipal y cómo se financiaron los gastos del viaje.

Según lo que establece el artículo 108, inciso 13, de la mencionada norma, los intendentes deben solicitar licencia cuando se van a ausentar por un tiempo superior a ese plazo.

En la presentación judicial, el dirigente opositor señaló que no tenía conocimiento de que Zamora hubiera realizado dicho trámite, por lo que solicitó que la Justicia requiera la documentación correspondiente.

La intendencia desmiente la denuncia y asegura que el viaje fue autorizado

Voceros del jefe comunal aseguraron a iProfesional que la denuncia es "falsa", que se trató de "un viaje oficial pagado por los organizadores" y que el jefe comunal solicitó la correspondiente licencia al Concejo Deliberante.

Esta salió publicada en el Boletín Oficial de Tigre del 8 de octubre último, el cual es de acceso público.

Además, de la documentación enviada, surge que la concejal Cecilia Ferreira quedó como intendenta interina hasta este 15 de octubre, fecha para la cual está previsto el regreso del intendente a la Argentina.

El decreto 1640 firmado por la propia Ferreira; la secretaria de Gobierno, Verónica Zamora; y el secretario General, Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde, puso en vigencia el acta de traspaso del gobierno municipal del 5 de octubre.

"Quieren instalar una noticia falsa, vivimos de falsas noticias en Tigre todos los días", dijo un allegado al jefe comunal, que se preguntó "por qué se inventan estas cosas" y vinculó la maniobra con el Frente Renovador de Sergio Massa.

Según publicaron medios internacionales, el Diálogo Mundial de Alcaldes 2026 se inauguró el 11 de octubre en Luoyang, provincia de Henan, y hubo más de 100 invitados, entre los que se incluían alcaldes de 25 ciudades de China, Reino Unido, Italia, Argentina y Argelia. El encuentro se extendió durante tres días.

El uso de los fondos públicos, uno de los ejes de la denuncia

Para esclarecer los hechos, la denuncia propone requerir información sobre la existencia de solicitud de licencia, verificar movimientos migratorios, identificar mecanismos de reemplazo y requerir documentación contable y presupuestaria para establecer si hubo gastos municipales relacionados con el viaje.

Entre otras, las medidas planteadas son las siguientes:

Requerir información a la Municipalidad de Tigre sobre la existencia de una solicitud de licencia y las actuaciones administrativas relacionadas con la ausencia

Solicitar informes al Honorable Concejo Deliberante sobre el ingreso, tratamiento y eventual resolución de pedidos de licencia

Verificar los movimientos migratorios correspondientes al período comprendido entre el 5 y el 15 de octubre de 2026, a fin de establecer las fechas efectivas de salida y regreso del país

Identificar los mecanismos de reemplazo o interinato que pudieran haberse dispuesto durante la ausencia

Requerir documentación contable y presupuestaria para establecer si hubo gastos municipales relacionados con el viaje

para establecer si hubo gastos municipales relacionados con el viaje Determinar quién ejerció las funciones ejecutivas y si se dictaron actos administrativos durante esos días

La denuncia solicita, además, que el Ministerio Público Fiscal disponga todas las medidas adicionales que considere necesarias para determinar la existencia de los hechos y las eventuales responsabilidades.

La presunta simulación en redes que la intendencia desmiente

Otro de los puntos incluidos en la presentación judicial está relacionado con la comunicación institucional de la Municipalidad de Tigre.

Durante la ausencia del intendente, los canales oficiales difundieron publicaciones relacionadas con actividades de Zamora en el distrito, según se señala en la denuncia y se puede corroborar en la cuenta de X.

Por este motivo, Hyland solicitó que se investiguen las fechas reales en que se desarrollaron dichas actividades y cuándo fueron difundidas públicamente, para determinar si existió alguna intención de disimular la ausencia del jefe comunal.

La cuenta oficial de Zamora en X lo muestra como si en el período del viaje estuviera en Tigre. El martes 13 se subió un video sobre una visita de una comitiva de Portugal al municipio para intercambiar experiencias en turismo y cultura. No se precisa cuándo fue.

También el 9 de octubre, la cuenta del municipio informó sobre la participación de Zamora en una actividad en el Rotary Club de General Pacheco por su 58º aniversario. Sin embargo, esa reunión se desarrolló el 5 de octubre, según informaron medios locales.

Consultado sobre por qué aún no se difundió la visita del intendente a China, un vocero del jefe comunal respondió que están esperando reunir todas las imágenes y que es habitual que algunas actividades se den a conocer varios días después de realizadas.

Sólo en la cuenta Hola Fujian, que publica noticias de esa provincia del sur de China, se posteó el 9 de octubre una breve nota a Zamora en la que habla de su viaje al gigante asiático.

"No sé si alcanza el tiempo, más por mi edad, de poder conocer toda la cultura china, que es muy rica y muy interesante, muy convocante. Me parece que la riqueza histórica y cultural habla de un pueblo con una tradición muy fuerte, con una historia muy fuerte", afirma Zamora en un mini reportaje que se puede ver en facebook.

Además de esta presentación, en agosto del año pasado, Zamora también fue denunciado pero por el abogado Fernando Burlando, luego de detectarse una serie de anuncios de campaña con los que el intendente promocionaba su candidatura a senador en la primera sección por el espacio de Somos Buenos Aires, presuntamente solventados por el propio municipio que lidera.

En uno de los posteos electorales citados como prueba, luego borrados, se lo podía ver al jefe comunal destacando la renovación de más de 100 plazas en Tigre, en simultáneo de la promoción de su postulación, según publicó en su momento un matutino porteño