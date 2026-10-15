Violento choque entre policía y manifestantes con piedras y gases en marcha universitaria

Un grupo de manifestantes encapuchados arremetieron contra la policía, que respondió con el camión hidrante y gases lacrimógenos

Graves incidentes entre la policía y manifestantes encapuchados tuvieron lugar en la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realiza este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios docentes y no docentes y mayores recursos para las universidades públicas.

Minutos antes de las 16, hora prevista para el acto central, comenzaron a registrarse los primeros incidentes entre los manifestantes y la policía, que utilizó el camión hidrante y gas lacrimógeno para dispersar a un grupo que buscaba acercarse al Congreso de la Nación por avenida Rivadavia.

Un grupo de manifestantes comenzó a responder con piedrazos: de hecho, imágenes de televisión mostraron a algunas personas romper bancos de la plaza con una maza para luego arrojarlos a la policía. Otros tiraban fuegos artificiales contra la policía.

"La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica", aseguró un joven participante de la movilización a TN.

Por los incidentes, y la intensa lluvia que comenzó a caer sobre el centro porteño en la tarde del martes, muchos estudiantes fueron abandonando la plaza. Mientras los incidentes escalaban contra las vallas, el acto central se llevó a cabo: de todas formas, el sonido de los parlantes no fue capaz de hacerse escuchar por sobre el estruendo de los gases, piedrazos y balas de goma.

El Gobierno repudió los incidentes fuera del Congreso

Luego de los serios incidentes, el Gobierno condenó los incidentes entre manifestantes y la policía en la marcha universitaria que se lleva a cabo este jueves en las inmediaciones del Congreso. "Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos", señaló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

"Buscan desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", remarcó la funcionaria.

Hubo violentos incidentes entre manifestantes y la policía en la marcha universitaria

"Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia", expresó Monteoliva. "En Argentina, nadie está por encima de la ley", finalizó la ministra.

Qué reclaman en la quinta Marcha Federal Universitaria

El principal reclamo es la aplicación efectiva e inmediata de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, junto con el cumplimiento de las decisiones judiciales vinculadas con la actualización de los salarios del personal docente y no docente y de las becas estudiantiles.

Los sindicatos también exigen una recomposición de los ingresos del sector y cuestionan los aumentos salariales dispuestos unilateralmente por el Poder Ejecutivo, entre ellos el incremento del 3% a cuenta instrumentado mediante la Resolución 693/2026 de la Secretaría de Educación, que consideran insuficiente frente a la inflación.

La movilización coincide con una sesión especial convocada por la oposición en Diputados para las 14. El temario incluye el rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

La UBA denunció una deuda salarial del 32%

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) sostuvo que el Gobierno nacional acumula una deuda salarial del 32% con los docentes universitarios.

Laura Carboni, secretaria general del gremio, señaló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, mientras que, según la organización, debería haber cobrado $741.111 en aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública", afirmó Carboni.

La dirigente también advirtió sobre la salida de más de 1.200 docentes e investigadores de la UBA y vinculó esa situación con la evolución de los salarios y la continuidad de las actividades de investigación y enseñanza.

Por su parte, la UBA difundió un mensaje en el que sostuvo que "sin financiamiento no hay ciencia ni educación" y convocó al acto central en la Plaza del Congreso.

La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la ley

La movilización se realiza en medio de una disputa judicial por la aplicación de la normativa de financiamiento universitario.

El juez Martín Cormick había intimado al Estado a cumplir la medida cautelar relacionada con la actualización de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles. Luego de la apelación del Gobierno, la Justicia le otorgó otros cinco días para cumplir, bajo apercibimiento de aplicar multas.

Según lo informado por las organizaciones del sector, la Justicia también impuso una sanción económica al Estado por el incumplimiento de la normativa.

La CGT, las dos CTA y ATE se suman a la marcha

La CGT convocó a concentrarse a las 15 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís, en la Ciudad de Buenos Aires. La central sindical destacó el papel de las universidades públicas en la formación, la investigación y la movilidad social.

"La universidad pública es una conquista histórica del pueblo argentino y una herramienta indispensable para el desarrollo de una Nación soberana", expresó en sus redes sociales.

La convocatoria incluye a las federaciones docentes y no docentes vinculadas con la central obrera:

FEDUN y FATUN

Unión Docentes Argentinos (UDA)

Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)

Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)

Confederación de Educadores Argentinos (CEA)

Las dos CTA también participarán de la movilización. La CTA de los Trabajadores convocó a marchar por la educación, la soberanía y la democracia, mientras que el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, relacionó la protesta con el rechazo del DNU 70/2023.

ATE, por su parte, dispuso un paro de 24 horas. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, confirmó la participación de los estatales y anticipó que habrá manifestaciones en distintos puntos del país.

Ziliotto expresó su apoyo a la universidad pública

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, respaldó la marcha y defendió la educación pública, gratuita y de calidad. "La historia nos convoca a levantar nuevamente esa bandera", publicó en sus redes sociales.

Dónde se concentran y qué calles están cortadas

Las organizaciones convocaron a concentraciones en distintos puntos del centro porteño, entre ellos las inmediaciones del Congreso, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Plaza Houssay y la intersección de Avenida de Mayo y Salta.

De acuerdo con el cronograma difundido, los principales cortes de tránsito son los siguientes:

Rivadavia y Rodríguez Peña: interrupción desde el mediodía

interrupción desde el mediodía Salta y Moreno: corte a partir de las 13

corte a partir de las 13 Avenida de Mayo y Salta: tránsito interrumpido desde las 13

tránsito interrumpido desde las 13 Avenida Córdoba y Uriburu: bloqueo parcial desde las 13.30, en sentido hacia Entre Ríos y Callao

bloqueo parcial desde las 13.30, en sentido hacia Entre Ríos y Callao Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos: corte desde las 14

corte desde las 14 Hipólito Yrigoyen y Solís: interrupción total desde las 15

Además, se prevé la interrupción de la circulación durante la tarde en el perímetro de Plaza del Congreso, delimitado por las avenidas Entre Ríos, Callao y Rivadavia y la calle Hipólito Yrigoyen.

El acto central está previsto para las 16, con representantes de la UBA y del Consejo Interuniversitario Nacional, en el cierre de una jornada atravesada por los reclamos de financiamiento universitario y recomposición salarial.