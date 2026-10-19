Milei habló del dólar y el superávit: "Con el viejo modelo hubiéramos volado por el aire"

El Presidente participó de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. Se refirió al crecimiento de Vaca Muerta y la compra de reservas

El presidente Javier Milei habla este lunes en la ciudad de Neuquén para participar de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. Durante su exposición, el mandatario resaltó el crecimiento de las exportaciones, el rol de Vaca Muerta en el superávit energético y cruzó al kirchnerismo.

"Con el viejo modelo hubiéramos volado por los aires", aseguró, en referencia al contexto global. También hizo foco en la importancia del "cambio en las reglas" para potenciar inversiones petroleras que ayudaron al crecimiento de la producción y exportación.

Milei habló de exportaciones récord y del tipo de cambio

En su introducción, Milei le agradeció especialmente a "los trabajadores petroleros están trabajando para sacar a la Argentina del pozo, literal y metafóricamente".

"Durante una década Vaca Muerta funcionó a media máquina. Cuando cambiamos las reglas, pasamos a exportar como nunca. De hecho, hoy superamos los u$s10.000 millones en exportaciones, récord en un mes. Qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos".

"Esto sucede porque la riqueza de una nación depende más de sus instituciones que de su subsuelo. Argentina tiene la segunda reserva de shale gas más grande del mundo y la cuarta shale oil. Importaba barcos de gas licuados en cada invierno. Esto era la máxima expresión del modelo kuka: precios pisados, subsidios que generaban un derroche de consumo, cepo y prohibiciones de exportar. Asi la balanza energética alcanzaba rojo de hasta u$s5.000 millones anuales", señaló Milei.

Y cargó contra el kirchnerismo y las críticas al actual modelo económico: "Los kukas decían a Macri que el cemento no se come y ahora dicen que el superávit no se come. Estamos enfrentando vencimientos de deudas por u$s25.000 millones, los cuales ya tenemos cerrados. Pero piensen en el viejo modelo, con déficit fiscal", resaltó.

"En otro contexto, con el viejo modelo hubiéramos volado por los aires. Tendríamos híperinflación, con caída de la actividad en torno al 10 o 15%. Y la discusión hoy es que se desacelera el crecimiento y que la inflación baja más lento de lo que esperábamos. Se dan cuenta cómo cambió la discusión. En otro contexto de la historia argentina, hubiéramos volado por los aires", sostuvo.

"Estamos domando la inflación"

En ese sentido, Milei también respondió a las críticas. "Dicen que ahora se crece a dos velocidades: antes no se crecía. Estamos domando la inflación".

"La misma Vaca Muerta que en 2023 producía 200 mil barriles. Gracias al cambio de modelo, superó los 600 mil barriles diarios. En 2023 exportábamos unos 128 mil barriles por día, en 2026 el promedio ya duplica ese número. En menos de tres años, pasábamos de ser un país que apenas se abastecía, a un país exportador de primer nivel", subrayó.

"Lo que cambiaron fueron las reglas. Hay que generar las condiciones para que alguien esté dispuesto a invertir en el país", remarcó.

También sostuvo que, "gracias a mantener la macroeconomía estable, el dólar se mantuvo y seguimos comprando reservas en niveles récord".

"En un contexto hubiéramos dejado caer el tipo de cambio, y aplicara un modelo lineal, el tipo de cambio estaría en $1.000. Es para tener orden de magnitudes de las cosas que están pasando", sostuvo Milei.

Y en cuanto al contexto global, señaló: "Todo el mundo cae y tiene problema con la inflación. Nosotros lo vemos con menos crecimiento y una tasa de desaceleración de la inflación más lenta".

También volvió a referirse a la acumulación de divisas, lo que permitirá que no haya sobresaltos con el dólar en 2027 con las elecciones

"Este año Argentina va a terminar con un superávit comercial de u$s30.000 millones. Ya llevamos comprados más de u$s16.000 millones en el año. Tenemos el swap con China, con Estados Unidos. Tenemos el balance comercial y lo que entre por RIGI. El año que viene nos construimos un seguro de u$s125.000 millones", agregó.

"Esto permite que los argentinos el año que viene elijan en paz. Por primera vez, no van a tener que elegir entre el partido del Estado, el colectivista, versus el modelo de la libertad", subrayó.

"Me niego a creer que los argentinos van a votar para atrás: confío en que van a votar y vamos a seguir para adelante", agregó Milei.