Renunció Daniel González, el funcionario que coordinaba las áreas de Energía y Minería

González había desembarcado en el ministerio de Economía en agosto del 2024. Luis Caputo le agradeció por su gestión en redes sociales

Daniel González renunció este jueves a su cargo como secretario de Coordinación de Energía y Minería. El funcionario dejó el puesto tras casi dos años y medio de gestión en el gobierno de Javier Milei.

El anuncio lo hizo en el programa Las Tres Anclas, del canal de streaming Carajo. Allí explicó sus motivos y agradeció al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo.

González había desembarcado en el Palacio de Hacienda en agosto de 2024. Caputo lo convocó personalmente para coordinar las áreas de Energía y Minería, dos sectores estratégicos para la gestión libertaria.

"Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!", escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

La respuesta del ahora exfuncionario no tardó en llegar. "El agradecido soy yo, al Presidente de la Nación por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina. Y a Toto también", indicó González.

"De ellos solo he recibido confianza, respeto, afecto y cariño. Lo he disfrutado mucho", agregó el ejecutivo que llegó desde el sector privado.

Por qué Daniel González decidió renunciar al gobierno de Milei

González fue claro al explicar su salida. "Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición", confesó.

El funcionario admitió que su perfil no encajaba del todo en el mundo público. "No tengo redes, soy un bicho un poco raro para esto. Creo que pude aportar mi granito de arena en áreas que tenían un potencial enorme, pero siempre era por un tiempo limitado", señaló.

La duración de su gestión tampoco fue casualidad. "Fueron casi dos años y medio y bueno, creo que así como es muy difícil para el que viene del sector privado dar el paso e ir al sector público, aunque parezca contradictorio, también es muy difícil irte", reflexionó.

González reconoció la dificultad de alejarse. "Primero, porque sos parte de un proyecto, de una épica. Si uno está es porque lo disfruta y porque está bueno y genera adrenalina".

La decisión, sin embargo, venía madurándose. "Lo venimos hablando con Toto hace unos meses", reveló en referencia a sus conversaciones previas con Caputo.

Qué rol cumplió en Energía y Minería durante la gestión libertaria

Aunque su designación formal tardó en publicarse en el Boletín Oficial, la Casa Rosada lo presentó desde el inicio como secretario de Recursos Naturales. Desde ese lugar, asumió un papel clave de articulación entre la Secretaría de Energía, entonces a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, y la de Minería, encabezada por Luis Lucero.

Su función consistió en coordinar políticas entre ambas áreas. Un desafío complejo que requería balancear las necesidades energéticas del país con el desarrollo de la actividad minera.

González llegó al gobierno con un sólido recorrido en el sector privado. Su última parada antes del Palacio de Hacienda fue el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), entidad que dirigía hasta su llegada a la función pública.

La trayectoria previa de Daniel González en YPF y el exterior

Antes de IDEA, el ejecutivo tuvo un paso relevante por YPF. Ingresó a la petrolera estatal en 2012, donde ocupó el cargo de director financiero. Luego ascendió a director ejecutivo interino.

Su experiencia internacional también pesa en su CV. Trabajó para Merrill Lynch y Bank of America, tanto en las oficinas de Buenos Aires como en Nueva York.

Esa combinación de expertise financiero, conocimiento del sector energético y visión internacional fue lo que llevó a Caputo a convocarlo en agosto de 2024. Su renuncia marca el final de un ciclo que duró casi dos años y medio dentro de la gestión libertaria.