A menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, las encuestas muestran una ventaja del Partido Demócrata frente a los republicanos y anticipan una disputa por el control de ambas cámaras del Congreso. Los sondeos proyectan que la oposición podría recuperar la mayoría en el Senado y tiene una ventaja más amplia en la Cámara de Representantes, en un escenario marcado por la baja aprobación de Donald Trump y el descontento con la situación económica.

Los comicios se celebrarán el martes 3 de noviembre. Se renovarán los 435 escaños de la Cámara baja, un tercio del Senado y distintas gobernaciones y cargos estatales. El resultado definirá el equilibrio de poder legislativo durante los dos últimos años del mandato de Trump.

Según el agregador de encuestas de EL PAÍS, los demócratas podrían sumar al menos cinco escaños en el Senado que actualmente están en manos republicanas, lo que les permitiría alcanzar 52 bancas, por encima de las 51 necesarias para controlar la Cámara alta. Otras tres contiendas permanecen demasiado ajustadas para anticipar un ganador.

En paralelo, una encuesta nacional de CNN realizada por SSRS ubicó a los demócratas diez puntos por encima de los republicanos en la intención de voto para el Congreso: 49% frente a 39% entre los votantes registrados. El mismo relevamiento situó la aprobación de Trump en el 32%, uno de los niveles más bajos de su presidencia.

Senado: qué estados podrían definir la mayoría

Los republicanos cuentan actualmente con 53 de las 100 bancas del Senado, frente a 47 de los demócratas y sus aliados. Para recuperar el control, la oposición necesita una ganancia neta de cuatro escaños y conservar los que ya ocupa. La vicepresidencia, en manos del republicano JD Vance, desempata las votaciones, por lo que una división de 50 a 50 no alcanzaría para que los demócratas controlen la Cámara.

El promedio de encuestas recopilado por EL PAÍS muestra oportunidades para los demócratas en cinco estados que hoy tienen representación republicana: Maine, Carolina del Norte, Ohio, Texas y Alaska. En esos territorios, los candidatos opositores aparecen al frente de las mediciones, aunque con diferencias variables.

En Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper aventaja por 9,6 puntos a su rival republicano. En Ohio, Sherrod Brown tiene una diferencia de 3,3 puntos; mientras que en Alaska, Mary Peltola supera por 2,3 puntos al candidato republicano. En Maine, Troy Jackson registra una ventaja de 2,2 puntos frente a la senadora republicana Susan Collins. En Texas, James Talarico también se ubica 2,2 puntos por encima de su contrincante.

Estas carreras tienen relevancia porque podrían cambiar de partido escaños que hasta ahora pertenecen a los republicanos, aunque las diferencias reducidas en algunas de ellas dejan abierto el resultado.

Otros estados presentan una competencia ajustada. Iowa, Nebraska y Kansas figuran entre las contiendas sin un ganador claro en los promedios citados. El descontento de sectores agrícolas por los aranceles y el aumento del costo del combustible aparece como uno de los factores que podrían influir en esos territorios, tradicionalmente favorables al Partido Republicano.

Los demócratas también buscan conservar bancas propias en estados como Georgia y Michigan. En ambos, sus candidatos aparecen al frente de las encuestas, aunque con una ventaja más amplia en Georgia que en Michigan.

Las proyecciones no son uniformes: mientras el agregador de EL PAÍS muestra a los demócratas encaminados a alcanzar una mayoría de 52 escaños si se cumplen las tendencias actuales, otros modelos citados en los informes asignan un 56% de probabilidades a que recuperen el Senado. En cualquier caso, el resultado dependerá de las contiendas estatales y de la participación electoral.

Cámara de Representantes: los demócratas aventajan por diez puntos

En la Cámara de Representantes, la ventaja demócrata es más amplia en la intención de voto nacional. La encuesta de CNN realizada por SSRS entre el 15 y el 18 de octubre registró un respaldo del 49% para los candidatos demócratas y del 39% para los republicanos entre los votantes registrados.

El sondeo se realizó sobre una muestra nacional de 1.701 adultos, incluidos 1.206 votantes registrados. Para estos últimos, el margen de error informado fue de 3,3 puntos porcentuales.

La diferencia de diez puntos es la mayor ventaja demócrata en esta medición de CNN desde las semanas previas a las elecciones de 2020. Si esa brecha se trasladara al voto popular nacional para la Cámara baja, representaría un desplazamiento significativo respecto de los resultados de 2024.

Los republicanos tienen actualmente una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes, con 219 bancas frente a 214 demócratas y dos vacantes. La mayoría se alcanza con 218 escaños, por lo que la oposición necesita una ganancia neta de cuatro bancas para recuperar el control.

Según las proyecciones de Decision Desk HQ citadas en los informes, los demócratas tienen un 77% de probabilidades de obtener la mayoría y podrían alcanzar unas 235 bancas, frente a 200 republicanas.

La tendencia también se apoya en un antecedente histórico: el partido del presidente perdió escaños en la Cámara baja en 20 de las 22 elecciones de medio mandato celebradas desde 1938. Trump ya enfrentó ese escenario en 2018, durante su primer mandato, cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara.

La aprobación de Trump y la economía, en el centro de la campaña

La situación económica y la evaluación de la gestión presidencial aparecen entre los factores que condicionan la campaña republicana. La encuesta de CNN ubicó la aprobación de Trump en el 32%, mientras que solo el 27% de los consultados aprobó su manejo de la economía y el 23% respaldó su gestión de la inflación.

Además, cerca de dos tercios de los encuestados consideraron que las políticas del presidente empeoraron la situación económica. El costo de vida, la corrupción y el estado de la democracia también figuran entre las principales preocupaciones de los votantes.

Otro sondeo, publicado por The Washington Post y ABC News, situó la aprobación de Trump en el 33% y su desaprobación en el 66%. La medición también registró un avance demócrata en la intención de voto para la Cámara de Representantes.

El malestar económico se combina con el impacto de la guerra en Irán y la política arancelaria del Gobierno. Según el análisis de las encuestas, el aumento de los precios y los costos para los productores agrícolas afectaron las perspectivas republicanas incluso en algunos estados que Trump ganó con holgura en las elecciones presidenciales de 2024.

Frente a ese escenario, el presidente intensificó su participación en la campaña y comenzó una gira por estados considerados relevantes para la disputa electoral, entre ellos Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia y Michigan.

Qué puede cambiar si los demócratas recuperan el Congreso

El resultado de las elecciones determinará el margen de acción de Trump durante la segunda mitad de su mandato. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, podrán controlar las comisiones legislativas, impulsar investigaciones sobre la administración y ejercer mayor presión sobre el Gobierno en las negociaciones presupuestarias.

Si también obtienen el Senado, tendrán capacidad para bloquear o condicionar las designaciones judiciales y otros nombramientos que requieren aprobación de esa Cámara. De todos modos, el alcance de sus decisiones seguirá condicionado por las reglas legislativas, la posibilidad de veto presidencial y la necesidad de reunir mayorías específicas para determinadas iniciativas.

Las elecciones también renovarán 36 gobernaciones. Las proyecciones citadas ubican a los demócratas como favoritos en 20 de esas contiendas, aunque varias disputas estatales permanecen abiertas.

A menos de dos semanas de la votación, las encuestas reflejan una ventaja demócrata en la preferencia nacional y una competencia más estrecha en estados decisivos para el Senado. Las mediciones, sin embargo, representan una fotografía del escenario electoral y no anticipan por sí solas el resultado del 3 de noviembre.