Kicillof celebró el triunfo de Lula: "Felicitaciones y gracias, Brasil! Hay otro camino"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que no hubo "campaña de odio" que pudiera contra la soberanía de un pueblo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, saludó al actual presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva por renovar su mandato, tras vencer a Flávio Bolsonaro: "Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡Hay otro camino", aseguró.

Desde sus redes sociales, el mandatario pronvincial manifestó que hoy es "una noche histórica" y que, sin dudas, "hay un futuro mejor" luego de que el Partido de los Trabajadores esté en el gobierno por cuarta vez.

"Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad", concluyó Kicillof.

La relación entre Lula y Kicillof es de una gran cercanía política e ideológica, actualmente enmarcada en el progresismo latinoamericano, además de que ambos son muy críticos del gobierno del presidente Javier Milei.

Kicillof celebró el triunfo de Lula

Apoyo permanente

El gobernador bonaerense manifestó reiteradas veces su respaldo el actual y próximo presidente de Brasil en las distintas instancias electorales, con mensajes de apoyo públicos donde lo calificó como un referente de la democracia, la inclusión social y la integración regional.

Asimismo, viajó en diversas oportunidades a Brasil para reunirse con Lula y parte de su gabinete con el objetivo de sostener la agenda de cooperación productiva, comercial, energética y financiera entre la provincia de Buenos Aires y el país limítrofe.

Ambos coincidieron, también, en cumbres políticas de líderes progresistas, como foros en España o encuentros regionales, donde Kicillof fortaleció lazos políticos de cara a su propio armado y proyección nacional para las elecciones 2027 en Argentina.