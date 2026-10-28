Rodríguez Larreta confirmó que buscará volver a ser jefe de Gobierno porteño en 2027

El dirigente busca crear una coalición plural y ampliar consensos en la Ciudad mientras tensa la relación con sectores radicales y oficialistas

Critica a Jorge Macri y a Milei, buscando un frente amplio que no descarta al peronismo.

Larreta será candidato a jefe de Gobierno en 2027 para frenar a la extrema derecha.

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027 y no descartó alcanzar un acuerdo electoral con el peronismo y otros sectores políticos. El legislador porteño de Confianza y Desarrollo (CyD) planteó que su objetivo será "frenar a la extrema derecha" y cuestionó tanto la gestión de Jorge Macri en la Ciudad como las políticas del presidente Javier Milei.

Durante una entrevista en Infobae en la que habló sobre su plan electoral en CABA, el ex jefe de Gobierno sostuvo que buscará construir una alternativa política junto a todos los dirigentes que compartan su visión. "Voy a ser el candidato de todos los que coincidan con esta visión de frenar a la extrema derecha en la Ciudad", afirmó.

En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que Jorge Macri busque su reelección con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA). Según Rodríguez Larreta, el actual jefe de Gobierno evalúa su plan para competir por la reeleción el respaldo oficialista y "está haciendo todos los deberes para ser candidato de La Libertad Avanza" porque representa "una pobre copia de Javier Milei".

"No podemos tener un jefe de Gobierno que el día de mañana concrete lo del muro en la General Paz", expresó, en referencia a las propuestas que atribuyó a la actual gestión porteña sobre el control del ingreso desde la provincia de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta no descartó un acuerdo electoral con el peronismo

El legislador afirmó que no excluirá posibles aliados por su pertenencia partidaria y que está dispuesto a acordar con dirigentes de distintos espacios políticos. Para explicar su postura, tomó como referencia la experiencia de Brasil y la construcción de alianzas amplias en torno al presidente Luiz Inácio Lula da Silva: "Para defender la democracia, Lula hizo algo que yo creo que la Argentina necesita y que es hacer un acuerdo muy amplio".

En ese sentido, mencionó la elección de Geraldo Alckmin como vicepresidente, pese a sus diferencias ideológicas con el mandatario brasileño.

Rodríguez Larreta también cuestionó la relación de Milei con el gobierno de Brasil y sostuvo que le genera "vergüenza ajena" la postura del Presidente frente a las elecciones en ese país. Según planteó, los conflictos diplomáticos pueden tener consecuencias sobre las decisiones de inversión.

Sin embargo, rechazó que su propuesta se limite a conformar un frente opositor contra el oficialismo. "Yo no creo en el frente anti. Yo soy anti el anti", sostuvo, al referirse a la posibilidad de construir una alianza amplia, como la planteada por el diputado Martín Lousteau.

El ex jefe de Gobierno también señaló que todavía no observa una alternativa consolidada a nivel nacional y reclamó una propuesta económica orientada a la producción y el empleo. "Me gustaría que haya una propuesta desarrollista que nos diga cómo vamos a generar trabajo en la Argentina, cómo vamos a exportar más con valor agregado, lo cual genere mejores sueldos", afirmó.

Las críticas a Jorge Macri y la política de integración de los barrios populares

En su cuestionamiento a la administración porteña, Rodríguez Larreta apuntó contra las propuestas que atribuyó a Jorge Macri en materia de seguridad y urbanismo. "Alguien que propone sacar a la gente de las villas con una topadora, alguien que dice que hay que poner un muro en la General Paz para que no entren los indeseables de la provincia. ¿Cómo lo llamarías?", planteó.

El legislador diferenció las políticas de orden público de las acciones que considera violentas contra vendedores ambulantes y vecinos de barrios populares. "Una cosa es orden, otra cosa es violencia", expresó.

Además, reivindicó las políticas de integración urbana implementadas durante sus gestiones al frente de la Ciudad y recordó las intervenciones realizadas en el barrio Fraga, en la zona de Chacarita. Según sostuvo, esos trabajos permitieron mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y del entorno.

"El PRO gobierna hace muchos años y nunca pusimos un muro. No solo no entramos con la topadora en las villas, sino que hicimos todo un trabajo de integración", afirmó.

La ruptura con el PRO y las críticas a Mauricio Macri

Rodríguez Larreta también se refirió al distanciamiento con el PRO y cuestionó la decisión de varios dirigentes del partido de incorporarse al Gobierno nacional. Entre ellos, mencionó a los siguientes funcionarios:

Diego Santilli

Pablo Quirno

Luis Caputo

Juan Bautista Mahiques

"Ellos tomaron un camino diferente al que yo creo, tienen el derecho de hacerlo", sostuvo. No obstante, recordó que desde el comienzo de la gestión libertaria se opuso a que el partido se alineara con el oficialismo. "El primer día dije: 'No hay que entregar el PRO a Milei'", señaló.

También cuestionó el posicionamiento de Mauricio Macri, presidente del PRO, al que describió como errático frente al Gobierno nacional. "A veces sí, a veces no, que se pelean, que no se pelean. Y ya no sé ni dónde están parados", manifestó.

En esa línea, consideró que el PRO perdió autonomía política en las últimas elecciones al ocupar lugares secundarios en las listas electorales. Frente a ese escenario, planteó la necesidad de construir una fuerza propia y ampliar los acuerdos con sectores que compartan sus propuestas.

Rodríguez Larreta cuestionó las políticas del Gobierno nacional

El legislador porteño también criticó la gestión de Javier Milei y rechazó medidas que, según sostuvo, afectan los recursos destinados a las personas con discapacidad, las universidades nacionales y los ingresos de los trabajadores.

"Nunca voy a estar apoyando un gobierno que hace de la violencia su forma de gobernar", afirmó. Además, cuestionó el impacto de las políticas económicas sobre las empresas y el empleo.

"Es un gobierno que hace de la crueldad una bandera, que parece que disfruta cuando cierra una empresa. Eso es ser inhumano", expresó.

Sus declaraciones se inscriben en su distanciamiento del PRO y en su intención de construir una alternativa política para competir en la Ciudad en 2027, con acuerdos que podrían incluir a dirigentes del peronismo y de otros espacios.

Las obras clave de Rodríguez Larreta: elevación del tren Sarmiento y tecnología

De cara a las elecciones de 2027, Rodríguez Larreta adelantó que su plataforma para la Ciudad incluirá obras de infraestructura, mejoras en la movilidad, incorporación de tecnología, educación, limpieza y recuperación del espacio público.

Entre sus principales propuestas, mencionó la posibilidad de elevar las vías del ferrocarril Sarmiento para eliminar las barreras ferroviarias que, según planteó, dividen sectores de la Ciudad y dificultan la circulación: "Hay que hacer obras transformadoras como levantar el tren Sarmiento para sacar todas las barreras que parten la ciudad en dos".

También propuso modernizar los sistemas tecnológicos del Gobierno porteño y puso como ejemplo a Boti, el chatbot de la Ciudad que comenzó a funcionar durante su gestión. Según afirmó, la herramienta necesita una actualización para responder a las demandas actuales.

Con estos ejes, el ex jefe de Gobierno anticipó que buscará competir en 2027 con una propuesta centrada en la infraestructura, los servicios urbanos y la integración de los barrios, mientras avanza en la construcción de acuerdos políticos por fuera de la estrategia de acercamiento del PRO al oficialismo nacional.