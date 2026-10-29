Causa Andis: según un peritaje técnico, los audios de Spagnuolo no son auténticos

Un peritaje de Gendarmería detectó indicios de edición y IA en las grabaciones que involucraban a funcionarios de ANDIS y mencionaban a Karina Milei

Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo que desataron la causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no pudieron ser validados como auténticos. Un informe técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar su autenticidad ni asignar las voces a las personas imputadas.

Los peritos no lograron arribar a una conclusión definitiva porque la cadena de custodia del material se interrumpió antes de que los archivos llegaran a la instancia pericial, un requisito clave para garantizar que no hubo modificaciones.

El análisis examinó las grabaciones difundidas durante la investigación. Señaló restricciones técnicas y metodológicas que impidieron un dictamen concluyente sobre su origen.

Qué encontraron los peritos en las grabaciones de Spagnuolo

Los expertos de Gendarmería informaron que los archivos reunían, en una primera evaluación, condiciones para ser analizados. Sin embargo, presentaban rasgos compatibles con una regrabación, un fenómeno conocido como transferencia acústica.

La transferencia acústica ocurre cuando un audio se reproduce en un ambiente y se vuelve a grabar. Ese proceso deja huellas técnicas detectables: cambios en el espectro de frecuencias, ruido de fondo añadido y pérdida de definición.

El documento también registró discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas incompatibles con una grabación continua. Según el análisis, esas particularidades podrían corresponder a intervenciones, cortes o procesos de edición realizados con posterioridad al registro original.

El peritaje remarcó, además, que no se pudo descartar una eventual manipulación de las piezas. Tampoco se descartó la utilización de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.

Por esa razón, los especialistas no pudieron validar la autenticidad de los audios ni establecer una atribución técnica de las voces a los imputados.

Por qué la cadena de custodia condicionó el análisis

La preservación de la cadena de custodia resulta central para asegurar que un archivo sometido a peritaje sea el mismo que fue obtenido inicialmente y que no haya sufrido modificaciones durante su circulación. Es un protocolo judicial que documenta cada paso del material: quién lo obtuvo, cómo se almacenó, quién lo manipuló.

En este caso, el informe identificó una ruptura previa a la intervención de los peritos. Los archivos llegaron a manos de los especialistas sin garantías de que hubieran permanecido intactos desde su obtención.

Esa limitación metodológica condicionó las conclusiones sobre las grabaciones atribuidas al exdirector de ANDIS. Los peritos de las partes que participaron del proceso coincidieron en que los elementos analizados no permitían establecer una conclusión definitiva sobre su autenticidad.

Cómo surgió la causa y qué decían los audios

La investigación se abrió después de la difusión de audios adjudicados a Spagnuolo. En ellos se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculado con la compra de medicamentos.

En uno de los fragmentos conocidos públicamente se mencionaba que parte de esos fondos presuntamente estaban destinados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

La existencia de esa mención en las grabaciones fue uno de los elementos que impulsó el avance de la causa. Sin embargo, Karina Milei nunca estuvo imputada en el expediente.

La defensa de Spagnuolo había sostenido desde el inicio que el material podía haber sido editado o creado mediante inteligencia artificial. A partir de ese planteo, la Justicia dispuso el estudio técnico de los archivos para establecer si era posible comprobar su origen.

Qué pasa ahora con la investigación judicial

La imposibilidad de autenticar los audios no implica, por sí misma, el cierre de la investigación sobre las presuntas irregularidades denunciadas en ANDIS. La causa seguirá bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo.

Lijo deberá evaluar el alcance del informe y las medidas de prueba pendientes. La investigación podría continuar con otros elementos probatorios o testimonios que sustenten las denuncias originales.

El peritaje de Gendarmería deja en evidencia las dificultades técnicas y legales de validar material digital en causas judiciales. También expone los riesgos de basar investigaciones en archivos cuya trazabilidad no está garantizada desde el momento de su obtención.