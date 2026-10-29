Durante un encuentro de AmCham Trade & Investment, Reynoso expresó la preocupación de EE.UU. por la demora en la adhesión argentina al PCT

La adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) enfrenta un debate que va más allá de los procedimientos para registrar invenciones: mientras las farmacéuticas internacionales ven una herramienta para proteger sus desarrollos, sectores de los laboratorios nacionales advierten sobre sus posibles efectos en la producción de medicamentos.

En ese contexto, Estados Unidos volvió a reclamar que el país complete el proceso de incorporación al acuerdo. El planteo fue formulado por Joel Reynoso, consejero comercial de la Embajada estadounidense en la Argentina, durante un encuentro de AmCham Trade & Investment.

"Estamos muy interesados en que se apruebe el PCT", sostuvo Reynoso. Sobre la demora en el trámite, agregó: "Estamos muy ansiosos".

Qué falta para que la Argentina adhiera al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

La iniciativa todavía necesita la aprobación definitiva del Congreso. Diputados le dio media sanción el 26 de agosto último, con 147 votos afirmativos y 93 negativos. Sin embargo, los cambios incorporados durante esa instancia hicieron que el proyecto regresara al Senado para continuar su tratamiento.

El tratado es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y establece un mecanismo para simplificar la presentación de solicitudes de patentes en los países participantes. La adhesión no implica una concesión automática: la decisión de otorgar protección sigue en manos de cada Estado.

La discusión integra los temas de la agenda comercial entre Buenos Aires y Washington, que también comprende inversiones, propiedad intelectual y comercio digital.

El interés de las empresas de Estados Unidos en el país

Reynoso vinculó el diálogo bilateral con las oportunidades de negocios y cooperación entre ambas naciones. Según indicó, más de 300 empresas estadounidenses tienen operaciones en la Argentina y el interés por ampliar su presencia continúa en aumento.

El funcionario también señaló que Estados Unidos mantiene su posición como principal inversor extranjero en el país. En 2025, la inversión directa estadounidense superó los 30.000 millones de dólares, de acuerdo con los datos mencionados durante el encuentro.

La cooperación tecnológica y comercial aparece, así, entre los asuntos de interés compartido, en paralelo con las discusiones sobre las condiciones de protección de las innovaciones.

Por qué la adhesión genera diferencias en el sector farmacéutico

El PCT cuenta con el respaldo de empresas internacionales que consideran que el mecanismo facilitaría la protección de sus desarrollos. En parte de la industria farmacéutica local, en cambio, existen objeciones vinculadas con las consecuencias que el acuerdo podría tener sobre la elaboración de medicamentos en el país.

Ese contrapunto acompaña el recorrido legislativo de una iniciativa que ya fue aprobada por Diputados, pero que todavía debe superar su paso por el Senado para completar la sanción.

El proyecto que Patricia Bullrich busca llevar al recinto

La iniciativa ya recibió media sanción de Diputados, donde fue aprobada el 27 de agosto con 147 votos afirmativos y 93 negativos. Sin embargo, las modificaciones incorporadas durante el debate obligaron a devolver el texto al Senado.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, busca retomar las sesiones después de un mes sin actividad en el recinto. La inclusión del PCT en el temario depende de las negociaciones con los demás bloques, aunque el proyecto ya obtuvo dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio el 15 de octubre.

El tratamiento también está atravesado por las prioridades de los senadores dialoguistas, que impulsan otras iniciativas. En el oficialismo, en cambio, sostienen que hay respaldo suficiente para avanzar con la adhesión.

Un compromiso pendiente del acuerdo bilateral

El PCT integra la agenda comercial entre la Argentina y Estados Unidos, que incluye cuestiones arancelarias, inversiones, propiedad intelectual y comercio digital. El acuerdo firmado por ambos gobiernos todavía no entró en vigor y requiere completar los procedimientos internos correspondientes.

La demora en el tratamiento legislativo del tratado de patentes es uno de los puntos pendientes de ese proceso. Para el Gobierno, avanzar con la iniciativa permitiría mostrar progresos en los compromisos asumidos con Washington.

La discusión continuará condicionada por la posibilidad de reunir los apoyos necesarios en el Senado y por el alcance de las modificaciones que Diputados incorporó al proyecto.