Javier Milei suma tensión internacional y llega a la capital española para participar de un evento junto a líderes de Brasil y Portugal

La semana próxima, entre el 4 y el 5 de noviembre, se realizará en Madrid la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a la que ya está confirmada la asistencia de 14 mandatarios.

Por lo que pudo saber iProfesional, de fuentes cercanas al Gobierno, estaría confirmada la presencia del Presidente, quien viajaría el 2 por la noche y emprendería el regreso el 4 desde la capital española. Esta sería la segunda visita a Madrid en apenas dos semanas, pero con un panorama totalmente distinto.

La cumbre llega en el peor momento de la relación con los dos gobiernos con los que más se enfrentó Milei en los últimos meses: el de Brasil y el de España. Con un el triunfo electoral de Lula Da Silvaen Brasil y con Pedro Sánchez golpeado políticamente que enfrentará elecciones el próximo 29 de noviembre, tras el fatal choque de trenes que se cobró la vida de 70 personas el 28 de octubre del 2026.

El encuentro será presidido por el Rey Felipe VI y coincidirá con el aniversario de la primera cumbre, realizada en Guadalajara en 1991. Sánchez, en medio de una Europa convulsionada, quiere convertirla en "la gran cita del multilateralismo mundial".

El lema de la cumbre es: "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Qué hará Milei en Madrid y con qué presidentes se cruzará en la cumbre

Por lo que pudo saber iProfesional, la agenda de Milei estará muy ajustada y se prevé su asistencia a una cena en el Teatro Real y a la foto oficial de mandatarios en el Palacio Real. Hasta ahora confirmaron su presencia, entre otros:

El chileno José Antonio Kast

El paraguayo Santiago Peña

El ecuatoriano Daniel Noboa

El boliviano Rodrigo Paz

Todavía no está definido si viajará la venezolana Delcy Rodríguez, invitada especialmente por Pedro Sánchez.

El anfitrión político será Sánchez, a quien criticó durante su último paso por España.

Hay que recordar que en el Foro Nueva Economía realizado en Madrid lo llamó "ladrón y corrupto" y luego, en Puerto Madero, en la cena de la Fundación Faro, insistió y lo acusó de "haber regularizado de un plumazo a cientos de miles de inmigrantes ilegales para sumar votos al PSOE" y además le deseó que "la ola azul también llegue a España".

Milei y Lula en la Cumbre Iberoamericana: ¿se sentarán juntos en la cena?

El otro frente diplomático que podría enfrentar Milei es el de Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien también viajaría a Madrid. Sería el primer encuentro entre ambos tras la derrota de Flávio Bolsonaro a quien el gobierno argentino habría ayudado a viajar a Miami antes de que se librara una orden de detención en Brasil. El Gobierno argentino por ahora no reconoció el triunfo del líder del PT.

En caso de que Milei y Lula asistan a la cumbre, es probable que ambos compartan mesa durante la cena de presidentes del 4 de noviembre en el Palacio Real. Los organizadores dicen que, si se respeta el protocolo habitual por orden alfabético, Milei tendría a su lado al mandatario de Andorra, el dirigente liberal conservador Xavier Espot Zamora, y al presidente de Bolivia, el demócrata cristiano Rodrigo Paz Pereira, pero en la silla siguiente debería ubicarse Lula.

El presidente boliviano podría terminar cenando en medio de Milei y Lula.

Hay que recordar que el vínculo entre ambos países viene muy deteriorado desde agosto pasado, cuando Brasil expulsó al embajador Daniel Raimondi. Las dos embajadas están a cargo de encargados de Negocios.

G20 en EE.UU.: Quirno busca un primer acercamiento con la cancillería de Lula

Antes de viajar a Madrid, el canciller Pablo Quirno viajará a Atlanta, Estados Unidos, para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 que encabeza el secretario de Estado, Marco Rubio, que se realizará este viernes 30 y sábado 31. Allí podría coincidir con el canciller brasileño, Mauro Vieira, cuya presencia ya confirmó Itamaraty, y sería el primer escenario compartido entre las dos cancillerías después del balotaje y del episodio Bolsonaro.

Hay que señalar también el contraste con la cumbre anterior, ya que en noviembre de 2024, en Cuenca, Ecuador, Milei no viajó y la Argentina no envió a su canciller, que era Diana Mondino, y la representación quedó en manos de un embajador.

Se prevé la asistencia de más de 14 jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países miembros, además de invitados como el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente del Consejo Europeo.

En su visita de hace dos semanas, además de criticar al presidente español, Milei defendió la relación y alianza que mantiene su país con Estados Unidos y aseguró que no le impide tener relaciones comerciales con China. "¿Por qué no vamos a poder comercializar nosotros si el propio Estados Unidos comercializa con China y de hecho es uno de nuestros socios comerciales más importantes?", indicó en el foro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

También defendió la llamada "Causa Malvinas" al afirmar: "Por ustedes y por nosotros, los invitamos a mirar al sur. Mírennos para invertir, mírennos para producir. Pero en estos momentos bisagra, les digo que también escuchen a los argentinos en términos políticos, porque hemos visto con nuestros propios ojos en dónde se termina el socialismo cuando se le deja llegar hasta sus últimas consecuencias".

La Cumbre Iberoamericana buscará una respuesta a los cuestionamientos que enfrentan los organismos multilaterales, planteará una alianza regional para el desafío de la Inteligencia Artificial y responderá al avance de los euroescépticos con una enérgica puesta en valor del acuerdo Unión Europea-Mercosur.