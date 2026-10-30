Milei publicó una imagen burlándose de Néstor Kirchner y generó un feroz cruce con los K

El posteo polémico en Instagram de Javier Milei agitó el debate político y expuso nuevamente la grieta entre sectores libertarios y peronistas

Javier Milei volvió a elegir Instagram como escenario para la confrontación. Este viernes por la mañana, el Presidente publicó una imagen de un busto de Néstor Kirchner que desató una pelea entre sus seguidores y el kirchnerismo.

La fotografía muestra una escultura del expresidente sin brazos. Debajo, una frase que no admite interpretaciones ambiguas: "Lo hicieron sin brazos para que no siga afanándonos".

Javier Milei se burló de Néstor Kirchner. Imagen por captura

La provocación llegó apenas tres días después del 27 de octubre, fecha en que se cumplieron 16 años de la muerte de Kirchner.

El posteo confirma que las redes sociales se convirtieron en un territorio clave para la disputa política argentina, donde Milei construye buena parte de su identidad confrontativa contra lo que denomina "la casta".

La imagen que partió las redes al medio

Hasta el momento se desconoce la ubicación exacta de la escultura. No hay certeza sobre si pertenece a una plaza pública, un organismo estatal o alguna dependencia municipal o provincial.

Lo que sí quedó claro fue la intención del Presidente. La publicación apuntó directo al corazón simbólico del kirchnerismo, en una semana marcada por homenajes y actos políticos del peronismo.

La estrategia de Milei en redes no es nueva. Desde antes de llegar a la Casa Rosada, el mandatario utilizó sus plataformas digitales para cuestionar dirigentes opositores y difundir contenidos irónicos. Esta vez eligió como blanco a una de las figuras más representativas del peronismo de las últimas dos décadas.

Carcajadas libertarias y furia kirchnerista en los comentarios

La reacción no se hizo esperar. Los comentarios reflejaron la profunda división política que atraviesa al país.

Del lado oficialista, las celebraciones fueron inmediatas. "Es temprano javo,, los kukas duermen, vuelvo tipo 14 a ver como lloran", escribió uno de los seguidores del Presidente.

Otro usuario se sumó al festejo: "JAJAJAJAJAJAJA PARA JAVO!! Que no se despertaron todavía". Los libertarios aprovecharon el posteo para lanzar sus propias críticas contra el kirchnerismo y compartir memes.

Pero la indignación del otro lado fue igual de intensa. Varios usuarios cuestionaron que un presidente en ejercicio se burlara de un exjefe de Estado fallecido.

"Señor Milei le informo que Kirchner fue Presidente de la Nación Argentina y tiene la misma investidura presidencial que usted, puede estar en total desacuerdo con sus políticas llevadas a cabo, pero merece el mismo respeto que ud. Así que no pida respeto si usted no lo brinda de la misma manera", manifestó un usuario.

Otro dijo: "Mi hijo a los 7 era más maduro que este PRESIDENTE".

También aparecieron insultos directos. "Ponete a laburar pelotudo a pedal", fue otra de las respuestas que recibió el mandatario, y otro agregó: "Adorni sin brazo y a vos sin cabeza con pañal".

Por qué eligió este día para la provocación

La publicación llegó justo después del 27 de octubre, cuando se cumplieron 16 años de la muerte de Néstor Kirchner, ocurrida en 2010.

Ese día estuvo marcado por homenajes en todo el país. El peronismo organizó actos políticos para recordar al expresidente y reivindicar su legado.

Uno de los eventos más importantes se realizó en el microestadio del Club Atlético Lanús. Allí, Máximo Kirchner encabezó un acto donde recordó a su padre y trazó un mensaje para el interior del peronismo.

El diputado nacional aprovechó el encuentro para enviar una señal clara. Pidió trabajar por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

"¿Vamos a liberar a Cristina? ¿La vamos a hacer presidenta?", preguntó Máximo ante la militancia. Durante su discurso también apuntó contra el gobierno libertario.

Sostuvo que su madre continúa siendo la figura con mayor capacidad para enfrentar electoralmente al oficialismo, en un claro mensaje sobre la estrategia política del kirchnerismo.

La pelea entre Javier Milei y el kirchnerismo ya no se limita al Congreso ni a los debates económicos. Las redes sociales se transformaron en otro terreno de disputa.

En ese escenario digital, las provocaciones, los memes y las respuestas de los militantes ocupan un lugar central. Esta vez, el blanco fue Néstor Kirchner.

La confrontación continúa. Y las redes sociales se consolidan como uno de los espacios donde se libra la batalla política cotidiana de la Argentina actual.