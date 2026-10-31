Desde Miami, Flávio Bolsonaro desafía a la Corte Suprema y pide respaldo para sostener la presencia opositora en la arena política brasileña

Desde Estados Unidos, el senador brasileño Flávio Bolsonaro reapareció este viernes en una transmisión en vivo por sus redes sociales y se refirió al escenario político de Brasil después de las elecciones y a las decisiones judiciales que involucran a su entorno. Durante el mensaje, cuestionó la actuación del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rechazó las acusaciones en su contra y convocó a sus seguidores a mantener la actividad política.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro sostuvo que su espacio perdió una disputa frente al sistema judicial, pero negó que esa situación implique un retroceso político. También adelantó que buscará concentrar la actividad opositora en el Congreso Nacional, con el objetivo de fortalecer su representación y disputar espacios institucionales.

"Perdí frente al sistema, perdí frente al Poder Judicial. Todo el mundo lo sabe. Por eso dije que no, que no me sometería a eso", afirmó durante la transmisión.

Las acusaciones explosivas contra Alexandre de Moraes que sacuden Brasil

Uno de los principales ejes de la transmisión fue su enfrentamiento con Alexandre de Moraes, ministro del STF, quien intervino en las actuaciones judiciales que derivaron en restricciones para el senador.

Flávio Bolsonaro afirmó que Moraes aceleró las medidas en su contra después de las elecciones y cuestionó que el magistrado avanzara sin consultar previamente a la Procuraduría General de la República.

"Esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían —y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba—", sostuvo.

Según su relato, pocas horas después de los comicios, Moraes habría impulsado una decisión para impedirle continuar con sus actividades políticas y presionarlo judicialmente.

El senador también rechazó las sospechas relacionadas con cuentas bancarias de un allegado. Aseguró que el Banco Santander había enviado un documento oficial el domingo de las elecciones para aclarar que no tenía vínculos con esa empresa ni había tenido una cuenta allí.

Las acusaciones de persecución forman parte de la defensa política de Bolsonaro frente a una investigación por presunto lavado de dinero, entre otras irregularidades, en la que niega haber cometido delitos. La actuación judicial también incluyó restricciones sobre sus documentos de viaje.

El conflicto se produjo después de que el senador abandonara Brasil rumbo a Estados Unidos junto con su esposa y sus hijas. La familia completó una ruta de escape que incluyó:

Salida de Brasil por vía terrestre hacia Argentina

Continuación en avión privado desde territorio argentino

desde territorio argentino Escala técnica en Ecuador

Llegada a Miami el miércoles 28 de octubre

El viaje se concretó pese a una disposición judicial que le exigía entregar sus pasaportes y le impedía salir de Brasil. La salida del senador generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de esa orden y abrió un nuevo frente de tensión entre los gobiernos de Brasil y Argentina.

La estrategia opositora desde el Congreso que planea Bolsonaro

Más allá de sus cuestionamientos a la Justicia, Flávio Bolsonaro buscó transmitir que continuará al frente de la oposición, aunque desde el exterior. Para eso, planteó que el Congreso Nacional será el principal ámbito de actuación de su espacio político.

"Quiero pedirles a ustedes que se mantengan firmes. El juego no terminó, vamos a continuar luchando", expresó. También anunció que retomará las transmisiones y el intercambio con sus seguidores para mantener el liderazgo político que, según afirmó, le otorgaron sus votantes.

En ese marco, identificó como uno de los principales objetivos la elección del senador Rogério Marinho como presidente del Senado Federal. El dirigente del Partido Liberal (PL) fue coordinador de su campaña presidencial y es uno de los referentes del sector opositor.

Flávio pidió a sus seguidores que contacten a los legisladores para que respalden esa candidatura. La disputa por la conducción del Senado es relevante para la oposición porque esa Cámara tiene atribuciones institucionales, entre ellas la de intervenir en procesos de responsabilidad contra autoridades de otros poderes.

Marinho podría competir por el cargo con el actual presidente del Senado, Davi Alcolumbre, en la renovación de autoridades prevista para 2027.

El contexto electoral que desencadenó la crisis judicial

La reaparición de Flávio se produjo pocos días después de su derrota en el balotaje presidencial del 25 de octubre, cuando Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% del senador, según los resultados del Tribunal Superior Electoral.

Tras abandonar Brasil, el dirigente había difundido mensajes en los que cuestionó el resultado electoral y puso en duda su legitimidad, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones. Su partido, el PL, había reconocido el resultado de los comicios.

Desde Estados Unidos, Flávio intenta sostener su protagonismo político y organizar a la oposición alrededor de una estrategia legislativa, mientras continúan las actuaciones judiciales que lo involucran.