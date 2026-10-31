El Gobierno cuestionó los cobros de colegios profesionales: "Los gerentes de la matrícula"

El Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó una encendida exposición durante el V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), realizado en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. En ese ámbito, ante representantes de las 24 obras sociales provinciales y más de 600 asistentes del sector, el titular de la cartera sanitaria apuntó directamente contra los cobros que realizan los colegios profesionales y círculos médicos, a cuyos dirigentes calificó duramente como "los gerentes de la matrícula".

Durante su discurso, el funcionario defendió las medidas de desregulación impulsadas por la administración central para simplificar el ejercicio de la medicina y reducir costos administrativos. "Ordenar el sistema también significó poner fin a prácticas que eran legales, pero inmorales. Terminamos con el vencimiento de la matrícula, que obligaba a los profesionales a pagar cada cinco años para demostrar que seguían siendo médicos. Hoy esta plata vuelve directamente al bolsillo de cada profesional. En los hechos, es una mejora en sus honorarios", argumentó Lugones.

Lugones: cuestionamientos a las provincias y al pago obligatorio para ejercer

El Ministro remarcó la necesidad de extender el esquema de gratuidad y simplificación de trámites al resto de las jurisdicciones del país, recordando que la Constitución Nacional otorga a las provincias la responsabilidad primaria sobre la conducción de sus sistemas de salud y sus equipos profesionales. En esa línea, destacó que la matrícula nacional ahora se gestiona en forma digital, sin costo y de manera simultánea con el título universitario, siendo requisito suficiente para desempeñarse en establecimientos dependientes de la Nación.

Con el objetivo de que el modelo se replique a nivel provincial, Lugones instó a los gobiernos locales a revisar el rol de las entidades intermedias: "En muchas jurisdicciones, los médicos, y otros profesionales de la salud, siguen teniendo que pagarle a un colegio o a un círculo para poder ejercer. ¿Saben lo qué son? Son los Gerentes de la Matrícula. Lo digo con claridad: nadie debería pagar para trabajar", enfatizó el Ministro ante el auditorio.

Además, anunció que la Nación avanza en ampliar la libertad de elección de cobertura médica para el personal de los hospitales SAMIC, citando como antecedente la medida adoptada para los residentes del Hospital El Cruce: "Vamos a seguir trabajando para que todos los profesionales de estos centros dejen de estar cautivos y puedan decidir, como cualquier trabajador, a quién confían su salud".

En el cierre de su alocución, el titular de la cartera de Salud enfatizó que el proceso de transformación del sistema sanitario nacional tiene como ejes prioritarios la eficiencia presupuestaria, la eliminación de más de 90 trámites burocráticos y la optimización de los servicios que reciben los pacientes.

"Desde el primer día nos propusimos reordenar el sistema para que mejoren las prestaciones que recibe cada paciente y para que el personal de salud ocupe el lugar que merece. Reordenar un sistema que funcionó mal durante demasiados años lleva tiempo, y para eso necesitamos que el dinero llegue a mejores prestaciones para la gente y a jerarquizar al equipo de salud", concluyó Lugones.