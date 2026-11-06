El Sumo Pontífice aterrizó en Montevideo. Durante el vuelo se refirió a su visita al país de su antecesor y al escenario político en EE.UU.

El papa León XIV aterrizó en Uruguay, primera escala de su gira por América Latina, que continuará en la Argentina desde el próximo domingo 8 de noviembre y concluirá en Perú. El viaje del Sumo Pontífice combinará actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales, en una visita al país que gobernó su antecesor, el papa Francisco, y que tendrá una duración de cuatro días.

Durante el vuelo hacia Montevideo, León XIV mantuvo un encuentro con los 84 periodistas que viajaban en la parte trasera del avión fletado por el Vaticano. Vestido con su tradicional sotana blanca y acompañado por seis integrantes de su equipo de seguridad, el Papa saludó uno por uno a los corresponsales y respondió algunas de sus preguntas.

Según informó el periodista Román Lejtman, el Pontífice se acercó a cada periodista, recibió obsequios y escuchó comentarios personales. Entre los regalos hubo libros, crucifijos, fotografías familiares y hasta una pelota de béisbol que un cronista estadounidense le pidió que firmara para su hijo mayor.

León XIV habló de Francisco y su visita a la Argentina

Uno de los primeros interrogantes que recibió el Papa estuvo relacionado con el significado de su próxima visita a la Argentina y el vínculo con Francisco, quien no llegó a concretar un viaje a su país natal durante su pontificado.

Ante la pregunta de si su llegada representaba un homenaje a su antecesor, León XIV respondió: "Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría".

La declaración anticipa uno de los aspectos centrales de su paso por la Argentina, donde se espera que la figura de Francisco tenga un lugar destacado durante las actividades oficiales y religiosas.

La gira regional también tendrá escalas en Uruguay y Perú, en un recorrido que permitirá al Pontífice mantener contacto con distintas realidades sociales y políticas de América Latina.

Qué dijo León XIV sobre Donald Trump y las elecciones en Estados Unidos

Durante el intercambio con los periodistas también surgió una consulta sobre su participación en las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las que Donald Trump recibió un revés electoral.

Consultado sobre cómo debía interpretarse el significado de su voto, León XIV evitó profundizar en el resultado y recordó que ya había fijado su posición sobre el tema.

"Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos", contestó.

El comentario se produjo en el marco de una gira que tendrá como uno de sus puntos de interés las posiciones del Papa sobre distintos asuntos de la agenda internacional.

El Papa recibió una carta por el argentino detenido en Venezuela

Otro de los momentos destacados del vuelo estuvo relacionado con la situación de Germán Giuliani, el ciudadano argentino que permanece detenido en Venezuela y cuyo paradero es incierto.

El caso fue presentado al Pontífice por uno de los periodistas que cubrían el viaje, quien además le entregó una carta redactada por la familia del argentino.

Según el relato de Lejtman, León XIV escuchó la explicación, recibió la documentación y reaccionó con preocupación. Su expresión cambió al conocer los detalles de la situación y respondió con una sola palabra, en perfecto español: "Tremendo".

La situación de Giuliani representa un tema sensible para la Argentina, mientras la administración de Javier Milei mantiene gestiones con el gobierno venezolano para intentar conseguir su liberación.

La inteligencia artificial, uno de los ejes de León XIV

Más allá de las preguntas vinculadas con la actualidad política, otro de los temas que atravesaron el encuentro fue la primera encíclica del Papa, titulada Magnífica Humanitas, centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad global del siglo XXI.

En ese documento, León XIV plantea la necesidad de establecer límites al desarrollo de esta tecnología y sostiene que su control no puede quedar exclusivamente en manos de las grandes empresas tecnológicas. En ese sentido, asigna a los Estados un papel central en la regulación de sus alcances.

Para construir esa posición, el Pontífice recurre a referencias de distintas épocas y disciplinas. Además de mencionar a Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II y León XIII, incorpora las ideas de Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Pablo Picasso, Hannah Arendt, Platón y J.R.R. Tolkien.

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a elegir a esos intelectuales, escritores y referentes políticos, León XIV explicó el proceso de elaboración de su pensamiento.

"Es que el trabajo total fue, digamos, durante muchos meses de reflexión, de ver una cosa, otra cosa, ir tejiendo, por decir de alguna manera", respondió.

De esta manera, el Papa inició su recorrido por América Latina con definiciones sobre cuestiones religiosas, políticas y tecnológicas que también estarán presentes durante su paso por la Argentina, una visita que tendrá un significado especial por tratarse del país de origen de Francisco.