Gran indignación por la carpa VIP de famosos que dejó a monjas sentadas en el piso

La polémica por los espacios exclusivos en la ceremonia desató reclamos políticos y pedidos de transparencia sobre gastos e invitados VIP

Hubo quejas por el rápido Papamóvil y críticas de la izquierda a los mensajes conservadores del Pontífice.

La financiación e invitaciones fueron cuestionadas, derivando en un pedido legislativo al Gobierno.

Miles de personas que llegaron al Monumento a los Españoles para participar de la misa del papa León XIV, el 9 de noviembre de 2026, debieron conformarse con verlo a varias cuadras de distancia. Mientras tanto, empresarios, dirigentes políticos y celebridades accedieron a un sector VIP con catering, asientos y espacios protegidos del sol, una diferencia que generó cuestionamientos entre los fieles y abrió una polémica sobre la organización de la celebración.

Polémica por la carpa VIP de famosos que dejó a monjas sentadas en el piso

La presencia de celebridades en sectores acondicionados, las fotografías difundidas desde los espacios VIP y los testimonios de voluntarios que siguieron la misa desde lugares alejados alimentaron cuestionamientos sobre las prioridades de la organización. El malestar atribuido a sectores eclesiásticos se concentró precisamente en ese contraste: una celebración convocada alrededor de un mensaje de humildad y cercanía con los fieles terminó atravesada por una discusión sobre accesos preferenciales, comodidades y diferencias de trato. Las versiones contrapuestas sobre la confección de las listas, la intervención de organismos nacionales y porteños y el papel de la productora dejaron pendientes explicaciones sobre quién decidió la distribución de los espacios exclusivos."

Uno de los planteos que surgió después del evento fue por qué esos lugares preferenciales no habían sido destinados a sacerdotes y religiosas que desarrollan tareas de evangelización y asistencia en comunidades alejadas o en zonas inhóspitas del país. Las críticas también apuntaron a las condiciones en las que debieron permanecer adultos mayores, voluntarios y otros religiosos, algunos de los cuales fueron fotografiados sentados en el piso y a la intemperie.

La controversia alcanzó al Gobierno nacional, la administración porteña y la productora DF Entertainment, involucrada en la organización de actividades relacionadas con la visita papal. También abrió interrogantes sobre quién autorizó las invitaciones, cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a los asistentes y cómo se financiaron los espacios reservados.

El sector VIP durante la misa del Papa León XIV que generó indignación en la gente.

Quiénes estuvieron en los sectores VIP de la misa papal

El periodista Eduardo Feinmann fue uno de los primeros en confirmar públicamente la existencia de un sector VIP con comida y la presencia de personalidades del espectáculo y los medios de comunicación. Los testimonios de algunos invitados y las fotografías difundidas en redes sociales permitieron conocer otros detalles sobre el funcionamiento de esos espacios.

La lista de invitados mezcló poder judicial, política, negocios y farándula. Estos fueron:

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia

Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño

Patricia Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta

Gabriela Michetti

Esteban Bullrich

Nicolás Caputo

Hugo Sigman

Aldo Roggio

Adelmo Gabbi

Luis Galli

Valeria Mazza

Pampita

Marcela Tinayre

Yanina Latorre

Alejandro Gravier

Flor de la V

Analía Franchín

Rocío Marengo

Alejandra Maglietti

Angie Landaburu, que mostró el interior de la carpa en redes.

Las publicaciones provocaron reacciones en las redes sociales. El periodista Nacho Otero expresó su cuestionamiento por la organización de los espacios diferenciados y escribió: "Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para 'celebridades' con asientos y 'dress code' en la misa de hoy y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores".

El malestar también alcanzó a personas que participaron de las tareas de organización y asistencia. Voluntarios que habían dedicado horas de trabajo a la celebración cuestionaron que algunos invitados accedieran a ubicaciones cercanas al altar, mientras quienes colaboraron con el desarrollo de la actividad debieron permanecer en sectores más alejados.

Yanina Latorre y Analía Franchin, presentes en el sector VIP

Quién organizó los sectores exclusivos y cómo se financiaron

La polémica también se trasladó al terreno político debido a las versiones cruzadas sobre la responsabilidad de las invitaciones y la autorización de los espacios preferenciales.

El periodista Gonzalo Prado sostuvo que las invitaciones dependían de organismos nacionales y que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora encargada de emitir los códigos QR para el ingreso.

En ese esquema, la participación de la Casa Rosada, con Mara Gorini al frente de la organización, quedó bajo cuestionamiento, al igual que la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de DF Entertainment.

Otro aspecto que apareció en las coberturas periodísticas fue el financiamiento de las actividades vinculadas con la visita del Papa. Según versiones atribuidas a fuentes de la Conferencia Episcopal Argentina, los empresarios Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni estuvieron relacionados con aportes económicos destinados a esas actividades.

José Luis Manzano también fue señalado como uno de los principales aportantes a través de sus empresas vinculadas con el sector energético. Sin embargo, no se confirmó que estos empresarios hayan utilizado los espacios VIP durante la misa ni que sus contribuciones hayan estado destinadas específicamente a financiar esos sectores.

La contratación de DF Entertainment ya había generado cuestionamientos antes de la celebración religiosa. En octubre, la periodista de Radio Rivadavia Camila Dolabjian advirtió sobre el procedimiento de contratación directa y los montos involucrados en la producción de actividades de la visita papal.

De acuerdo con la documentación del portal COMPR.AR examinada en esa cobertura, DF Entertainment S.A. había presentado una oferta por $8.690 millones para prestar servicios de producción y coordinación general del evento.

No obstante, ese monto no permite establecer por sí solo si el presupuesto contemplaba las carpas VIP, el catering o los servicios destinados a los invitados especiales. Tampoco identifica quién pagó específicamente esas prestaciones ni qué organismo autorizó su instalación.

La influencer Angie Landaburu mostró el interior de la carpa en redes

El pedido de informes de Esteban Paulón al Gobierno

La controversia derivó en una presentación legislativa. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique cómo se organizaron los sectores VIP, quiénes fueron invitados y cuáles fueron los gastos asociados con la celebración.

El requerimiento apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, y busca determinar las responsabilidades de los organismos nacionales en la distribución de las acreditaciones y la asignación de ubicaciones preferenciales.

"En el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje", expresó Paulón en su cuenta de X.

El legislador también planteó una serie de interrogantes sobre la selección de los invitados y el financiamiento de los espacios reservados. "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?", escribió.

Entre los puntos incluidos en el pedido de informes, solicitó que se detalle la capacidad total de los sectores, su ubicación, la cantidad de carpas instaladas y el número de personas acreditadas en cada espacio.

También reclamó el listado completo de invitados y una explicación de los criterios objetivos o protocolares utilizados para seleccionarlos, además de la identificación de las autoridades que aprobaron las invitaciones.

El pedido contempla específicamente a las figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación, así como a los acompañantes de funcionarios y legisladores. Paulón pidió que se informe quién cursó cada invitación, cuál fue su fundamento de interés público y si esas personas desempeñaron alguna función durante la ceremonia.

Otro capítulo está relacionado con las contrataciones. El diputado solicitó información sobre el costo total del evento, los proveedores involucrados, los procedimientos de adjudicación y las fuentes de financiamiento.

Además, reclamó un desglose de las áreas y jurisdicciones que asumieron los gastos de los servicios especiales. El objetivo es determinar si las prestaciones fueron financiadas con recursos del Tesoro Nacional, del Gobierno porteño, de la Iglesia o mediante aportes privados.

Personalidades de diferentes ámbitos se sumaron al sector VIP en Palermo

En caso de que hayan existido contribuciones empresariales, el legislador pidió identificar a los aportantes, los montos, los canales utilizados y las eventuales contraprestaciones. También solicitó establecer si quienes realizaron aportes o sus allegados recibieron invitaciones o ubicaciones preferenciales.

Paulón cuestionó, además, la contratación directa de una productora para organizar actividades relacionadas con la visita. En ese sentido, pidió que las autoridades fundamenten la urgencia y la utilización de un procedimiento de excepción, teniendo en cuenta que la llegada de León XIV había sido anunciada con meses de anticipación.

Por último, solicitó un análisis de posibles conflictos de intereses. El planteo apunta a la relación de la adjudicataria con el grupo que administra el estadio Luna Park, a partir de un vínculo con el Arzobispado de Buenos Aires, y requiere información sobre las subcontrataciones, los proveedores y los montos involucrados.

Las críticas por el recorrido del Papamóvil

Los cuestionamientos a la organización no se limitaron a los sectores VIP. Otro de los motivos de malestar entre los asistentes estuvo relacionado con el recorrido del Papamóvil durante el desplazamiento del Papa.

Desde la Dirección General de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires habían asegurado en declaraciones radiales que el vehículo circularía a una velocidad aproximada de cinco kilómetros por hora. Sin embargo, numerosos asistentes manifestaron que el desplazamiento fue más rápido de lo esperado y que tuvieron dificultades para ver a León XIV durante el recorrido.

La situación generó frustración entre quienes habían llegado con varias horas de anticipación para participar de la jornada y esperaban poder observar de cerca al Pontífice.

Las críticas se sumaron a los cuestionamientos por las condiciones de acceso, la ubicación de los asistentes y la distribución de los espacios dentro del predio del Monumento a los Españoles.

La misa del papa León XIV en Palermo dejó una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Evangelio recordaba a Jesús expulsando a los mercaderes del templo, a pocos metros del altar había una carpa VIP con lugares reservados para los privilegiados. No hubo mesas volcadas ni látigos de cuerdas, pero sí una contradicción evidente: un voluntario agotado, a 2,3 kilómetros de la ceremonia, y una pregunta que quedó flotando en el aire: ¿desde cuándo la cercanía con Dios depende de quién tiene un lugar reservado?