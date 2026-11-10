Las críticas de la izquierda a los discursos de León XIV en Argentina

Los mensajes pronunciados por León XIV durante su visita a la Argentina generaron cuestionamientos de referentes del Frente de Izquierda Unidad

Los mensajes pronunciados por el papa León XIV durante su visita a la Argentina generaron cuestionamientos de referentes del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U). Dirigentes como Christian Castillo, Gabriel Solano, Myriam Bregman y Romina Del Plá utilizaron sus redes sociales para expresar sus diferencias con las posiciones del Pontífice sobre la familia, el aborto, la situación internacional y los llamados a la unidad nacional.

El diputado Christian Castillo cuestionó el contenido de los discursos y sostuvo que el Papa había expresado posiciones conservadoras en materia de derechos reproductivos y organización familiar.

"Discurso conservador contra el aborto y exaltación de la familia patriarcal. Ni una palabra sobre el genocidio en Gaza, no sea que se incomode el presidente amigo de Netanyahu (ni sobre el genocidio en nuestro país cuando la jerarquía eclesiástica fue cómplice y tenemos un presidente negacionista)", escribió en X.

Castillo también cuestionó los llamados a la unidad nacional entre sectores empresarios y trabajadores y consideró que los mensajes del Pontífice no planteaban una alternativa frente a las políticas de la derecha.

"Llamados a la unidad nacional entre explotados y explotadores. Apenas alguna mención a la situación de los más vulnerables. Nada fuera de lo previsible en lo dicho hasta ahora por León XIV", sostuvo.

El legislador cerró su publicación con una crítica a quienes consideran que los discursos papales pueden representar una alternativa política frente a la derecha. En ese sentido, planteó que esa expectativa constituye una ilusión y mencionó las movilizaciones de trabajadores y jóvenes en Francia como una referencia de oposición política.

Gabriel Solano cuestionó la relación entre la Iglesia y el Estado

El dirigente Gabriel Solano también expresó su rechazo a la visita papal y destacó que el Frente de Izquierda fue la única fuerza política argentina que no participó de las actividades oficiales.

"Con orgullo destacó que el Frente de Izquierda es la única fuerza política de la Argentina que no concurre a las actividades del Papa. No nos sumamos a los falsos discursos de 'unidad nacional' con quienes agreden al pueblo todos los días, ajustando a jubilados, personas con discapacidad o destruyendo la educación y la salud", escribió.

Solano también vinculó los aportes empresariales relacionados con la visita con los conflictos laborales y las discusiones sobre la reforma del mercado de trabajo.

"Empresarios que financian el viaje del Papa son los mismos que aplican la reforma laboral esclavista, despiden en masa y destruyen el salario", afirmó.

En su publicación, el dirigente volvió a plantear la separación de la Iglesia y el Estado como uno de los principios del programa de su espacio político, aunque distinguió esa posición del derecho individual de las personas a ejercer sus creencias religiosas.

"Al mismo tiempo que defendemos el derecho de las personas a ejercer sus creencias religiosas, combatimos ideológicamente la influencia de las distintas organizaciones religiosas en la población", agregó.

Myriam Bregman cuestionó el llamado empresarial al diálogo nacional

La diputada nacional Myriam Bregman apuntó contra el comunicado del Grupo de los Seis (G6), que propuso conformar una mesa de diálogo nacional con participación de empresarios, trabajadores y representantes del Gobierno. La iniciativa fue presentada en sintonía con los mensajes de conciliación y unidad nacional expresados por León XIV durante su visita a la Argentina.

Bregman cuestionó la propuesta y sostuvo que los sectores empresarios buscan utilizar esos llamados al diálogo para defender los beneficios obtenidos durante la actual etapa política.

"Estos sí que no pierden oportunidad. Saben que ganaron mucho en esta etapa donde se quitaron brutalmente derechos a los trabajadores y trabajadoras, formales e informales, tantos que ya no se puede ni vender paltas en la calle", escribió.

La legisladora también mencionó las movilizaciones y los cuestionamientos a la concentración de la riqueza en distintos países, entre ellos Francia y Paraguay.

Según su planteo, los empresarios buscan aprovechar el contexto internacional y los mensajes de conciliación para sostener sus posiciones en la discusión política y económica argentina.

"Tienen conciencia de clase, no pierden un minuto para ver cómo defienden lo conquistado. Por eso, aprovechan todo mensaje conciliador para defender sus privilegios y también para afianzar la subordinación de las direcciones políticas y gremiales cómplices", agregó.

Bregman cerró su publicación con un rechazo a cualquier acuerdo político o sindical que, desde su perspectiva, implique retroceder en los derechos laborales.

Por su parte, la diputada nacional Romina Del Plá también expresó su distancia respecto de los mensajes del Pontífice y de las reacciones de dirigentes políticos que respaldaron sus llamados a la unidad.

"Estamos en las antípodas del Papa, la Iglesia y del coro de políticos que aplauden como focas la 'unidad nacional' contra los intereses de millones de personas", manifestó.