Reconocida por su militancia desde Recoleta, luchó por años alzando consignas a favor de la república frente a las políticas actuales

Ximena de Tezanos Pinto, quien alcanzó notoriedad pública como la "vecina de arriba" de Cristina Kirchner por los carteles y banderas que desplegaba desde su departamento de Recoleta contra la exmandataria, falleció este martes a los 59 años. Atravesaba una grave enfermedad que había hecho pública en 2025.

De Tezanos Pinto se había convertido en una figura conocida por sus manifestaciones políticas desde el balcón de su vivienda, ubicada en la esquina de Juncal y Uruguay, justo encima del departamento donde vivía Cristina Kirchner. Sus mensajes, generalmente críticos del kirchnerismo y vinculados con consignas republicanas, le dieron exposición mediática y la llevaron a participar de distintas entrevistas televisivas.

Su notoriedad comenzó a crecer durante la pandemia de coronavirus, cuando empezó a colgar banderas argentinas con mensajes políticos. En una de las primeras había colocado la frase "República Argentina Democrática". Posteriormente, utilizó ese espacio para expresar su rechazo a distintas decisiones del Gobierno de Alberto Fernández, manifestarse contra la corrupción y respaldar reclamos de sectores opositores.

En febrero de 2022, por ejemplo, colocó una bandera de Ucrania confeccionada con retazos de tela para expresar su rechazo a la invasión rusa. También manifestó su apoyo al denominado "Tractorazo", la protesta de productores agropecuarios que se realizó ese año en la Ciudad de Buenos Aires.

La exposición pública por su cercanía con Cristina Kirchner

La coincidencia entre la ubicación de su departamento y el de la entonces vicepresidenta convirtió a Tezanos Pinto en un personaje recurrente de la agenda política. El edificio de Juncal y Uruguay había adquirido una fuerte exposición pública por las concentraciones de militantes kirchneristas y opositores que se realizaban frente a la vivienda de Cristina Kirchner.

En agosto de 2022, cuando la Fiscalía pidió 12 años de prisión para la expresidenta en el marco de la causa Vialidad, la zona volvió a concentrar la atención pública. Durante esos días hubo manifestaciones, incidentes entre militantes y efectivos policiales y una fuerte presencia de medios de comunicación.

En ese contexto, Tezanos Pinto recibió en su departamento a un grupo de jóvenes que participaban de las concentraciones en las inmediaciones del edificio. La situación también generó repercusiones por los vínculos de algunos de esos visitantes con agrupaciones políticas que posteriormente quedaron bajo investigación judicial por el atentado contra Cristina Kirchner del 1 de septiembre de 2022.

La mujer rechazó entonces cualquier vinculación con el intento de asesinato de la vicepresidenta y sostuvo que su relación con quienes habían ingresado a su vivienda no tenía relación con el ataque. También manifestó que confiaba en la Justicia ante los planteos para que se investigara su departamento y se revisaran sus comunicaciones.

En distintas entrevistas, había explicado que sus diferencias con Cristina Kirchner eran fundamentalmente políticas. También había señalado que no deseaba que la expresidenta sufriera ningún daño y que consideraba que los problemas del país debían resolverse a través de la Justicia.

La bandera que desplegó tras la condena a Cristina Kirchner

Su nombre volvió a instalarse en la agenda política en agosto de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

En esa oportunidad, Tezanos Pinto colocó una nueva bandera en su balcón con la palabra "Condenada", en referencia al fallo judicial. La pancarta ocupaba prácticamente toda la superficie de su balcón y fue exhibida como una forma de expresar su postura frente a la resolución.

En declaraciones televisivas, explicó que había decidido hacerlo después de conocer la confirmación de la sentencia y que buscaba cerrar una etapa. La imagen de la bandera volvió a circular en los medios y las redes sociales.

Además de su exposición pública por las manifestaciones contra el kirchnerismo, Tezanos Pinto había tenido acercamientos a la actividad partidaria. Se identificaba con las ideas liberales y había estado vinculada con Republicanos Unidos, espacio que tuvo entre sus referentes al exdiputado Ricardo López Murphy. También había intentado incorporarse a la Legislatura porteña a través de una lista liberal de la Ciudad de Buenos Aires.

La enfermedad que había contado en sus redes sociales

En 2025, la mujer había revelado que atravesaba un problema de salud grave. A través de una publicación, se refirió al avance de la enfermedad y expresó que había logrado superar una etapa especialmente complicada.

"No temo partir, porque cada día me ocupo de lo que considero importante. Canto victoria porque sané una enfermedad que avanzaba a paso fulminante. Y espero que nuestra Argentina también sane, que podamos sacarnos de encima a la runfla de corruptos que nos parasitan", había escrito.

En ese mensaje vinculó su situación personal con su mirada sobre la política argentina y manifestó su deseo de que el país pudiera superar los problemas que identificaba con la corrupción.

Las repercusiones por su fallecimiento

Tras conocerse la noticia de su muerte, distintas figuras del espacio político con el que había tenido acercamiento la despidieron en las redes sociales.

El abogado José Magioncalda, uno de los referentes de la agrupación política a la que se había acercado Tezanos Pinto, la recordó como una "luchadora valiente y generosa defensora de la República".

"No dudo que ya está con Dios, y que su ausencia física será ampliamente compensada con el gran ejemplo que nos deja", agregó.

También se expresó el exlegislador porteño Yamil Santoro, quien la definió como "una gran persona, generosa, inquieta y divertida".

Con su fallecimiento, vuelve a cobrar actualidad la historia de una mujer que alcanzó notoriedad nacional a partir de una particularidad de su vivienda, pero que convirtió el balcón de su departamento en un espacio desde el que expresó públicamente sus posiciones políticas durante varios años.