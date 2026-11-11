Impulsan ley para poner fin a reelecciones eternas de legisladores como Pichetto y Mayans

La propuesta pone en debate la duración máxima de mandatos en la Cámara, buscando mayor renovación de representantes y evitar perpetuaciones

El senador nacional José María Carambia presentó un proyecto con el que busca poner límites a las reelecciones consecutivas en el Congreso.

La iniciativa apunta directo a una práctica habitual. Se trata de dirigentes que ocupan el mismo cargo durante décadas sin interrupciones. Esto sucede porque la Constitución Nacional lo permite. Allí se establece que diputados y senadores pueden ser reelegidos sin límite de mandatos consecutivos. Mientras consigan los votos necesarios, pueden quedarse en sus bancas de manera indefinida.

El proyecto de Carambia propone cambiar esa regla de juego. Los legisladores podrían acceder a una sola reelección consecutiva. Cumplidos dos mandatos seguidos, tendrían que dejar pasar un período completo antes de volver a presentarse para el mismo cargo.

La propuesta no prohíbe que una persona regrese al Congreso en el futuro. Lo que establece es una interrupción obligatoria entre períodos largos de ejercicio legislativo.

Cuántos años podrían quedarse los legisladores en sus bancas

El proyecto fija límites diferentes según la duración de los mandatos de cada cámara.

Para los diputados nacionales, que ejercen mandatos de cuatro años, se permitiría una reelección inmediata. Podrían permanecer hasta ocho años consecutivos en el cargo. Después, deberían esperar cuatro años para volver a postularse como diputados.

En el caso de los senadores nacionales, cuyos mandatos duran seis años, el máximo sería de doce años consecutivos. Cumplido ese plazo, tendrían que dejar transcurrir otros seis años antes de intentar regresar a la misma banca.

Otro punto clave: los mandatos actualmente en curso serían considerados como el primer período para calcular las futuras reelecciones. De esta forma, la iniciativa contempla la situación de quienes ya forman parte del Congreso.

El proyecto busca establecer un mecanismo que impida que los mismos dirigentes monopolicen bancas legislativas durante toda su vida política, sin pausas ni renovación.

Por qué un senador impulsa límites a las reelecciones

En los fundamentos de su propuesta, el senador plantea que la posibilidad constitucional de ser reelegido no debería interpretarse como un derecho a permanecer indefinidamente en una banca.

Carambia marca una diferencia: una cosa es permitir que un dirigente sea elegido varias veces a lo largo de su trayectoria, y otra muy distinta es habilitar que ejerza el mismo cargo de manera ininterrumpida durante décadas.

También advierte sobre las ventajas que acumulan quienes llevan muchos años en funciones. La exposición pública, las estructuras políticas construidas, el acceso a recursos y la visibilidad mediática terminan funcionando como barreras de entrada para nuevos candidatos.

Desde esa perspectiva, establecer límites permitiría generar condiciones más equitativas para la renovación de representantes y reducir la concentración del poder político.

La iniciativa se apoya en dos principios centrales del sistema republicano: la periodicidad de los mandatos y la alternancia en el ejercicio de los cargos públicos.

En el Congreso hay casos que ilustran perfectamente el fenómeno. El actual diputado nacional Miguel Ángel Pichetto es legislador desde 1993. El senador José Mayans lleva 25 años ocupando bancas en el Congreso Nacional.

Ambos ejemplos reflejan lo que el proyecto busca evitar: trayectorias legislativas que se extienden durante décadas sin interrupciones, convirtiendo la banca en una especie de cargo permanente.

El antecedente del Presidente y el fallo de la Corte sobre reelección indefinida

Para justificar su propuesta, Carambia toma como referencia las restricciones que ya existen para los cargos más importantes del Poder Ejecutivo nacional.

La Constitución establece que el Presidente y el Vicepresidente pueden ser reelegidos una sola vez de manera consecutiva. Después de dos mandatos seguidos, deben dejar pasar un período antes de volver a competir por esos cargos.

El legislador también menciona un antecedente judicial relevante: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2024 que declaró inconstitucional la cláusula de la Constitución de Formosa que habilitaba la reelección indefinida del gobernador.

Aunque aquel pronunciamiento estuvo relacionado con un cargo ejecutivo provincial, Carambia lo incorpora como parte de sus argumentos a favor de establecer límites a la continuidad en el poder.

El mensaje implícito es claro: si el máximo tribunal del país consideró que la reelección indefinida vulnera principios republicanos en el nivel provincial, ¿por qué no aplicar el mismo criterio al Congreso Nacional?

Qué pasa ahora con el proyecto y el debate constitucional que se abre

El debate sobre las reelecciones ya tuvo lugar en distintas provincias argentinas, donde se impulsaron restricciones para determinados cargos políticos. Ahora, la propuesta busca abrir una discusión similar a nivel nacional.

Sin embargo, el proyecto enfrenta un interrogante jurídico importante. Los artículos 50 y 56 de la Constitución Nacional permiten expresamente la reelección de diputados y senadores.

Una limitación mediante una ley ordinaria podría generar cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Algunos juristas argumentarán que modificar esa posibilidad requiere una reforma constitucional, no una simple ley del Congreso.

Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa que deberá atravesar el debate parlamentario y conseguir los respaldos necesarios para avanzar.

Más allá de su futuro, el proyecto pone sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la dirigencia política: si la renovación democrática debe depender exclusivamente de la decisión de los votantes o si también deberían existir límites institucionales.

Por un lado, están quienes sostienen que el electorado ya tiene la herramienta para renovar: el voto. Si un legislador permanece décadas en su cargo, es porque la ciudadanía así lo decidió.

Por otro lado, están quienes argumentan que la acumulación de poder, recursos y visibilidad genera ventajas tan grandes que la competencia electoral deja de ser equitativa. Y que sin límites institucionales, la alternancia se vuelve casi imposible.