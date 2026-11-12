El Gobierno avanza con una concesión para modernizar y administrar un estratégico complejo fronterizo por el que circulan más de 1.000 camiones al día

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de privatizaciones y concesiones al avanzar con el proceso para entregar a manos privadas la administración del complejo fronterizo de Paso de los Libres, en Corrientes, considerado la segunda aduana terrestre más importante de la Argentina.

La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 1350/2026, publicado el 11 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma declaró de interés público un proyecto de iniciativa privada para administrar, explotar y modernizar el Centro de Fronteras Paso de los Libres, integrado por el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI).

El esquema prevé una concesión por 20 años, con posibilidad de extenderla por otros cinco. Durante ese período, el operador privado deberá hacerse cargo de las inversiones, el mantenimiento y el funcionamiento de las instalaciones.

Sin embargo, la privatización todavía no está concretada. El decreto habilita la continuidad del procedimiento administrativo y la preparación de una licitación pública para seleccionar a la empresa o consorcio que finalmente tendrá a su cargo la explotación del complejo.

Nueva privatización: qué empresa puede controlar la aduana de Paso de los Libres

Uno de los datos centrales del proceso es que, de las ocho iniciativas privadas que se presentaron originalmente, solamente una logró superar la evaluación de los requisitos exigidos. Las otras siete fueron descartadas.

La propuesta que quedó en carrera pertenece a un consorcio integrado por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA.

El proyecto contempla un amplio programa de obras para mejorar la infraestructura y los servicios del complejo fronterizo. Entre las intervenciones previstas figuran la repavimentación de caminos, la modernización de los sistemas de control y pesaje y la incorporación de tecnología para inspeccionar las cargas que ingresan y salen del país.

Pero las mejoras no se limitarían a la actividad aduanera. La iniciativa también incluye la construcción de una estación de servicio, talleres mecánicos, alojamientos para transportistas, espacios comerciales y una unidad de atención médica.

A eso se suma la instalación de un parque solar de un megavatio, como parte de las inversiones previstas para modernizar el funcionamiento del predio.

Según el esquema presentado, la totalidad de las inversiones deberá ser financiada por el futuro concesionario privado, sin que estén previstos desembolsos de fondos públicos para ejecutar las obras.

Por qué Paso de los Libres es estratégico para el comercio exterior

El complejo fronterizo conecta la localidad correntina de Paso de los Libres con Uruguayana, en Brasil, y constituye uno de los principales corredores para el transporte internacional de mercaderías.

Su importancia no se explica solamente por el movimiento de camiones. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, durante 2025 se registraron 3.016.946 movimientos migratorios en ese paso, entre ingresos y egresos del país.

Ese volumen lo ubicó como el tercer paso fronterizo terrestre con mayor circulación de personas de la Argentina, detrás de Puerto Iguazú y Posadas-Encarnación.

En materia logística, el complejo también ocupa un lugar destacado: por sus instalaciones circulan más de 1.000 camiones diarios, una de las razones por las que el Gobierno lo considera la segunda aduana terrestre más importante del país.

La modernización apunta, precisamente, a mejorar la capacidad operativa de un punto clave para el intercambio comercial entre la Argentina y Brasil, con impacto sobre el tránsito de mercaderías y los tiempos de los controles fronterizos.

Cuándo comenzará a funcionar la concesión privada

El próximo paso quedará en manos de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, que deberá elaborar los pliegos y organizar el llamado a licitación pública, con intervención del Ministerio de Economía.

En esa instancia se establecerán las condiciones definitivas para adjudicar la concesión y las obligaciones que deberá asumir el futuro operador.

El decreto entró en vigencia el 11 de noviembre, pero todavía no fija una fecha para el comienzo de la administración privada. Primero deberá completarse el procedimiento licitatorio y seleccionarse al concesionario.

De esta manera, el Gobierno suma un nuevo proyecto a su estrategia de participación privada en la gestión de infraestructura y servicios públicos. En este caso, el objetivo es transferir la operación de un paso fronterizo estratégico y dejar en manos del futuro concesionario las inversiones necesarias para su modernización.