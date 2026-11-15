¿Milei-Francos?: la fórmula presidencial que el ex jefe de Gabinete no descarta para 2027

Horas después de que Javier Milei ratificara que irá por la releeción en 2027, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos volvió a respaldar la continuidad del Presidente y aseguró que no habrá un candidato alternativo, si logra consolidar su programa económico.

El exfuncionario fue más allá y pronosticó que el mandatario conseguirá la reelección. En una entrevista con Radio Mitre, descartó que las diferencias internas del oficialismo puedan modificar ese escenario y sostuvo que no existe, por ahora, una alternativa electoral con las mismas posibilidades.

"Los candidatos de este sector, del sector centro-derecha, si querés, los sectores liberales, tienen un problema: si el gobierno de Milei tiene éxito, como yo pienso que lo va a tener, no hay otra candidatura que la de Milei", afirmó Francos. Para fundamentar su postura, destacó el liderazgo del jefe de Estado en la implementación del programa económico y político desde diciembre de 2023. "El que ha llevado adelante este programa, el que lo ha podido garantizar, el que puede sostenerlo y que ha ido contra viento y marea, contra lo que decía todo el mundo, enfrentándose a mucha gente, es Milei", agregó.

En ese sentido, el exfuncionario planteó que el futuro electoral de todo el espacio liberal dependerá de los resultados de la actual administración. "Si ese proyecto tiene resultado, claramente el que va a ser reelecto y el candidato va a ser Milei. No hay otro. Ahora, si eso no triunfa y vemos que hay una explosión en todas partes, cosa que no va a pasar, no hay ningún candidato del sector que va a tener éxito en la elección", sostuvo. De esta manera, relativizó las discusiones sobre eventuales postulaciones alternativas dentro de La Libertad Avanza.

Guillermo Francos habló sobre una posible fórmula junto con Javier Milei

Consultado puntualmente sobre las posibilidades de Patricia Bullrich de competir por la Presidencia, Francos evitó profundizar y consideró que las aspiraciones personales forman parte de las discusiones habituales de la política.

Sin embargo, describió el debate como una cuestión "medio bizantina" frente a la centralidad que, a su entender, conserva Milei. El exjefe de Gabinete también fue consultado sobre la posibilidad de acompañar al mandatario en una fórmula presidencial. Aunque aclaró que esa definición depende exclusivamente del Presidente, no cerró la puerta: "Por supuesto que lo acompañaría al Presidente si me lo pidiera".

Francos defendió las reformas de Milei y reconoció el desgaste de la gestión

Durante la entrevista, Francos también realizó una evaluación de las transformaciones impulsadas por el Gobierno y destacó el alcance de las reformas económicas y políticas. Según su mirada, la administración libertaria está llevando adelante cambios estructurales que no se habían concretado en décadas. "Está generando transformaciones que la Argentina no ha hecho en los últimos cien años", afirmó al referirse a Milei.

No obstante, reconoció que el proceso de transición tiene consecuencias sobre la percepción pública del Gobierno y que los resultados todavía necesitan tiempo para reflejarse en la valoración de la gestión. "Las imágenes mejoran con los resultados buenos. No mejoran en el momento de transición", explicó. De esa manera, vinculó la recuperación de la imagen presidencial con la consolidación de los objetivos económicos.

Francos también admitió que tiene diferencias con algunas formas de comunicación del mandatario, aunque separó ese aspecto de su respaldo a las medidas implementadas. "No me gusta toda esa parte de la expresión, pero sí estoy convencido de que los cambios son trascendentales", expresó. Su planteo apuntó a distinguir el estilo personal de Milei de los objetivos de fondo que persigue su administración.

La crítica de Francos a las PASO y el costo de las elecciones primarias

Por otra parte, el exjefe de Gabinete volvió a cuestionar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y defendió la postura del oficialismo de avanzar hacia su eliminación definitiva. Para Francos, el mecanismo fue creado para resolver problemas internos de los partidos políticos y terminó trasladando a los ciudadanos la responsabilidad de definir las candidaturas.

"Las PASO fue un invento del kirchnerismo para solucionar un problema propio", sostuvo. Y agregó: "Era una transferencia de responsabilidades de algo que no se podían hacer cargo, como era definir sus candidatos, al pueblo para que lo resolviera. Desde mi punto de vista es una cosa ridícula, como está planteado".

El dirigente recordó que el Gobierno no consiguió los votos necesarios para eliminar el sistema, aunque sí logró avanzar con su suspensión. "Conseguimos la suspensión de las PASO porque circunstancialmente en ese momento parecía que no le convenía a nadie", señaló. Según estimó, esa decisión permitió evitar un gasto cercano a los USD 250 millones para el Estado nacional.

Francos insistió en que las primarias obligatorias no deberían utilizarse para resolver las internas de las fuerzas políticas. "Obligar a la gente a votar en una interna partidaria es una locura, no tiene ni pies ni cabeza", afirmó. En su opinión, los partidos deben asumir la responsabilidad de elegir a sus propios representantes: "Si un partido político elige su candidato, cuando lo elige bien tendrá buen resultado electoral; si lo elige mal, pierde".

Finalmente, también destacó la implementación de la boleta única de papel, otro de los cambios electorales impulsados durante la gestión de Milei. El exfuncionario defendió el sistema por considerar que reduce las posibilidades de irregularidades durante los comicios. "Donde es imposible hacer trampas, se eliminan todos los votos cadena, se elimina toda la utilización de estructura", concluyó.