Ni Milei ni Kicillof: el techo de votos más alto para 2027 es de Bullrich según encuesta

La consultora Zentrix dio a conocer su Monitor de Opinión Pública y, pensando en las elecciones, la actual Senadora suma más potenciales votantes

A un año de las elecciones presidenciales, el escenario político argentino presenta un electorado fragmentado en el que ningún dirigente supera el 30% de voto seguro y la totalidad de los referentes evaluados registra un rechazo cercano o superior al 50%. De acuerdo con el último Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora Zentrix, si bien Axel Kicillof y Javier Milei conservan los núcleos duros más altos, es Patricia Bullrich quien ostenta el mayor techo electoral de cara a 2027, alcanzando el 48,6% de potenciales votantes.

El relevamiento nacional —realizado sobre 1.278 casos efectivos entre el 19 y el 30 de octubre de 2026 con un margen de error de ±2,7%— expone que los principales referentes de la polarización tienen electorados muy definidos pero con escaso margen de expansión inmediata, dejando un amplio espacio disponible para figuras secundarias dentro de cada espacio.

Pisos, techos y rechazo para las elecciones 2027: los números de cada dirigente

Al desglosar la intención de voto entre quienes aseguran que elegirían a un candidato ("Piso"), quienes evalúan la posibilidad de hacerlo ("Podría votarlo") y quienes lo descartan por completo ("Rechazo"), el ranking de potencial electoral queda conformado de la siguiente manera:

Patricia Bullrich: Registra un piso de voto seguro del 19,1% y un 29,4% que podría votarla, lo que la posiciona con el techo más elevado del estudio (48,6%) y el menor nivel de rechazo entre los medidos, ubicado en el 49,2%. Axel Kicillof: Lidera en voto duro con un piso del 28,7%, aunque suma apenas un 17,7% de voto probable, alcanzando un techo del 46,4% frente a un 51,4% de rechazo. Myriam Bregman: Con un piso del 11,8%, concentra la mayor proporción de electorado disponible (33,9% que podría votarla), logrando un techo del 45,7% y un rechazo del 50,2%. Javier Milei: Cuenta con el segundo núcleo duro más alto (24,3% de voto seguro), pero exhibe el menor margen de crecimiento adicional (10,6% de voto probable), fijando su techo en el 34,9% con un rechazo que trepa al 59,2%. Victoria Villarruel: Presenta un piso del 11%, un 18,3% de voto probable y un techo del 29,3%, registrando el nivel de rechazo más alto de la medición con el 63,1% (además de un 7,6% de indecisos).

La encuesta de Zentrix para las elecciones 2027

Elecciones 2027: la disputa hacia adentro de cada espacio político

El análisis técnico de Zentrix advierte que ese electorado disponible no resulta neutral, sino que sugiere que gran parte de la competencia hacia 2027 se definirá en el interior de cada coalición antes que entre polos opuestos. En el campo opositor, el alto volumen de votantes potenciales que recoge Myriam Bregman (33,9%) compite directamente sobre una franja que hoy tiene en Kicillof a su principal referencia, por lo que su eventual crecimiento tendería a restarle caudal al kirchnerismo.

En la vereda oficialista, el contraste entre los referentes es marcado: mientras Villarruel disputa la misma base de sustentación que acompaña al Presidente, Bullrich logra superar en 13,7 puntos el techo de Milei. Este diferencial indica que existe una porción significativa de ciudadanos que hoy descarta votar al mandatario nacional, pero que sí consideraría respaldar a la actual senadora en las urnas.