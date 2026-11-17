El diputado ocupará una banca del PJ en el organismo judicial. Lucía Cámpora será su suplente y el Senado todavía debe definir sus representantes

La renovación del Consejo de la Magistratura obligó al peronismo a negociar una nueva distribución de sus espacios en el organismo. La definición dejó una señal sobre el reordenamiento interno del PJ: Cristina Kirchner aceptó que Guillermo Michel, un dirigente cercano a Sergio Massa, ocupe una de las bancas que el bloque justicialista tiene en la Cámara de Diputados.

El movimiento modifica la representación que hasta ahora estaba en manos de dirigentes identificados directamente con el kirchnerismo. A cambio, el esquema acordado contempla que Lucía Cámpora, integrante de La Cámpora, quede como suplente del diputado entrerriano.

La decisión se terminó de cerrar el lunes, durante un encuentro en el domicilio de la expresidenta, ubicado en San José 1111. Allí estuvieron Michel y Juan Manuel Olmos, auditor general de la Nación y uno de los dirigentes del peronismo federal que intervino en las conversaciones.

Cristina Kirchner, Sergio Massa y el acuerdo por la banca de Guillermo Michel

La postulación de Michel no surgió de una decisión aislada. Su nombre había sido discutido previamente dentro de la bancada peronista de Diputados, que conduce Germán Martínez. En esas conversaciones participaron Cecilia Moreau, cercana a Massa, y Paula Penacca, referente de La Cámpora.

Una vez que la alternativa tomó forma dentro del bloque, la propuesta fue trasladada a Cristina Kirchner. La reunión con Olmos y Michel permitió completar el entendimiento antes de que venciera el plazo para presentar la nueva integración del Consejo.

El acuerdo expresa un acercamiento entre el kirchnerismo y dirigentes que responden al espacio de Massa. Olmos funcionó como uno de los articuladores de esa negociación, apoyado en su experiencia en los vínculos entre la dirigencia política y el ámbito judicial.

La conversación también se produce mientras el peronismo empieza a definir su organización y sus alianzas con vistas a las elecciones de 2027. En ese escenario, Michel busca proyectarse en Entre Ríos, donde aspira a competir por la gobernación.

El recorrido político de Michel y su vínculo con Massa

El diputado entrerriano llegó a la Cámara baja después de desarrollar buena parte de su carrera en la administración pública. Durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo al frente de la Dirección General de Aduanas, cuando Massa era ministro de Economía. Antes había ocupado distintas funciones en la AFIP. Su trayectoria y vínculo político con Sergio Massa permiten contextualizar su llegada a la negociación.

Su paso por esas áreas le permitió construir relaciones con diferentes sectores del justicialismo. Esa trayectoria, junto con su cercanía política con Massa, explica su incorporación a una negociación que también involucra a dirigentes del kirchnerismo.

La designación lo llevará al Consejo de la Magistratura, donde el Congreso participa en la selección y el control de los jueces. Su llegada reemplazará a uno de los representantes que respondían al sector de Cristina Kirchner, aunque la presencia de La Cámpora se mantendrá a través de la suplencia de Lucía Cámpora.

Qué lugares pierde el kirchnerismo y cuáles podría conservar

La representación peronista en Diputados estaba integrada hasta ahora por Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, dos legisladores estrechamente vinculados con la expresidenta. La incorporación de Michel supone su salida de ese esquema y abre espacio a un dirigente con vínculos políticos más amplios dentro del PJ.

Sin embargo, el acuerdo no implica que el kirchnerismo se retire del organismo. Además de la suplencia de Lucía Cámpora, en el Senado podría sumarse Eduardo "Wado" de Pedro, cuya designación todavía aparece como una posibilidad.

La definición de la Cámara alta es relevante porque allí permanecen pendientes los lugares que actualmente ocupan Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. La nueva distribución dependerá de las negociaciones entre los bloques y de los acuerdos que se alcancen para completar la representación parlamentaria.

El miércoles vence el plazo para definir los representantes del Congreso

La renovación debe quedar resuelta el miércoles 18 de noviembre. La nueva composición parlamentaria del Consejo contempla ocho integrantes: cuatro designados por Diputados y otros cuatro por el Senado.

La disputa no se limita al peronismo. En la Cámara alta, La Libertad Avanza y el kirchnerismo buscan asegurarse dos lugares cada uno, mientras que el radicalismo también reclama representación.

Por eso, el acuerdo que permitió postular a Michel constituye apenas una parte de la negociación general por el reparto de bancas. Las definiciones pendientes en el Senado terminarán de establecer qué sectores tendrán presencia en uno de los organismos centrales del sistema judicial argentino.

La importancia del Consejo de la Magistratura

La disputa por los lugares en el Consejo tiene una dimensión institucional: el organismo no solo interviene en la selección de jueces, sino que también tiene atribuciones disciplinarias, puede impulsar procedimientos de remoción y participa en la administración de los recursos del Poder Judicial.

Su composición resulta relevante en un contexto en el que permanecen vacantes numerosos cargos judiciales y hay concursos pendientes de resolución.