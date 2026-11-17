Ravier negó una caída generalizada del consumo, explicó el impacto de las compras online y defendió la mejora de los ingresos jubilatorios desde 2023

La desaceleración de los precios y la evolución de los haberes previsionales fueron algunos de los argumentos que utilizó el Gobierno para defender su política económica. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que los jubilados tienen ingresos superiores a los de 2023 y sostuvo que la economía no atraviesa una caída generalizada del consumo.

Al referirse a la situación de los adultos mayores, el funcionario reconoció que las jubilaciones todavía no alcanzan el nivel que pretende la administración nacional. No obstante, consideró que hubo una mejora durante la gestión de Javier Milei y relacionó ese resultado con la estabilización de la economía, en un contexto en el que los haberes previsionales tienen nuevos valores en noviembre.

"Los ingresos de los jubilados en 2023 estaban por el piso, han mejorado con este Gobierno en estos tres años. Han mejorado en dólares, en pesos, han mejorado con respecto a la inflación. De todas las maneras posibles los jubilados están mejor que en el 2023", afirmó.

También admitió que los haberes siguen por debajo de las expectativas oficiales. "No estamos donde quisiéramos estar, los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobren, pero estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenando después de un enorme desequilibrio que recibimos", planteó.

Qué dijo Ravier sobre el consumo y las ventas por internet

El vocero también se refirió a las mediciones que muestran una menor actividad en determinados rubros comerciales, en un contexto en el que el consumo acumula varios meses de retroceso y distintos negocios enfrentan dificultades para recuperarse. En lugar de interpretar esos resultados como una señal de retracción del gasto de los hogares, propuso considerar el impacto de las nuevas modalidades de compra.

Para Ravier, el crecimiento de las operaciones digitales alteró la forma en que se distribuyen las ventas entre los distintos canales. Por eso, advirtió que los datos de los locales físicos pueden reflejar una pérdida de actividad sin que necesariamente exista una baja en el consumo total, una tendencia que también se observa en la expansión del comercio electrónico argentino.

"No está tan claro que el consumo esté a la baja. Hay muchos datos para analizar. Hay un cambio en los hábitos de consumo de todo el mundo producto de las nuevas tecnologías", señaló.

El funcionario describió el traslado de parte de la demanda hacia las plataformas online como uno de los factores que explican las diferencias entre los indicadores. "Mucha gente dejó de comprar en los comercios habituales y hoy compran por internet. Eso hace que determinados comercios vendan menos, no porque se consuma menos sino porque el comercio cambió de eje. Entonces los indicadores pueden estar mostrando cosas que no están tan claras", argumentó.

De acuerdo con su explicación, la expansión de las compras por internet permite compensar la menor facturación de algunos establecimientos tradicionales. "Hay una fuerte expansión del consumo por una vía y una reducción del consumo por otra. En el agregado no estamos viendo una reducción del consumo", detalló.

Al cerrar su exposición, Ravier volvió a respaldar el rumbo económico de la gestión libertaria y señaló que la reducción de la inflación representa un cambio para los ingresos previsionales.

"Son tres años donde las cosas se están haciendo muy bien. Tenemos solidez macroeconómica y hoy podemos decirle a los jubilados que no tenemos más una inflación de más del 200% que derrite sus ingresos. Hoy tenemos una Argentina más estable y los jubilados están mejor que como estaban", concluyó.

La canasta de los jubilados supera ampliamente el haber mínimo

Aunque el Gobierno sostiene que los ingresos previsionales mejoraron durante la gestión de Javier Milei, el costo de vida de los adultos mayores permite observar otra dimensión de su situación económica. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires calculó que, en septiembre, una mujer de 75 años o más que vive sola y tiene vivienda propia necesitó $963.253 mensuales para cubrir los gastos contemplados en la canasta de consumo para adultos mayores.

Si además paga medicina prepaga, el presupuesto estimado ascendió a $1.630.876. Para una pareja de jubilados propietaria y con esa cobertura, el costo llegó a $3.077.375.

La comparación con los haberes previsionales muestra la distancia entre ambos valores. En noviembre, la jubilación mínima quedó en $444.158,46 y, con el bono extraordinario de $70.000, alcanza los $514.158,46. Así, una persona que cobra la mínima y recibe el refuerzo dispone de un ingreso equivalente a poco más de la mitad de la canasta estimada para una mujer mayor que vive sola y es propietaria.

El relevamiento también contempla distintos escenarios según la composición del hogar, la situación habitacional y el acceso a cobertura médica privada. La medición incluye alimentación, vivienda, servicios, transporte, salud, medicamentos, mantenimiento del hogar e indumentaria, entre otros rubros.

Cabe aclarar que la canasta corresponde a septiembre, mientras que los haberes utilizados para la comparación son los vigentes en noviembre de 2026.