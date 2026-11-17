En las Jornadas Monetarias y Bancarias del Central, Milei volvió a plantear que el objetivo de su gestión es bajar el gasto público al "mínimo"

El presidente Javier Milei volvió a afirmar que buscará la reelección en 2027 y aseguró que ganará las elecciones en primera vuelta. Lo hizo durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, organizadas por el Banco Central (BCRA), donde expuso sobre crecimiento, productividad e inflación.

"Voy a ser reelecto: no tengan dudas de que vamos a ganar en primera", proclamó el mandatario ante los aplausos del auditorio.

La intervención tuvo lugar en un ámbito especialmente relevante para la agenda económica del Gobierno, ya que Milei mantiene un papel central en las decisiones sobre política cambiaria y monetaria de su administración.

Durante su exposición, el Presidente volvió a plantear que uno de los objetivos centrales de su gestión es reducir el gasto público hasta llevarlo al "mínimo nivel posible". También defendió la continuidad de la baja de impuestos y cuestionó la forma habitual de referirse a quienes los pagan.

"No acepto llamar al pagador de impuestos contribuyente. Es como si estuvieran lustrando la cadena que los ata al Estado por esta vía", sostuvo.

En ese sentido, recordó que su Gobierno eliminó tributos equivalentes a cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y ratificó que pretende profundizar ese proceso: su meta, afirmó, es "seguir bajando impuestos".

Milei repasó la situación económica que recibió en diciembre de 2023

Antes de comenzar su discurso, Milei anticipó que, a diferencia de su exposición de la noche anterior en la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde había hablado sobre crecimiento económico, esta vez se concentraría en la inflación.

Para explicar su diagnóstico, dedicó una parte importante de la presentación a describir las condiciones económicas que encontró al asumir la Presidencia en diciembre de 2023. El mandatario cuestionó los análisis que, según su visión, no consideran adecuadamente ese punto de partida.

"A veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados. Tenemos que tener claras las condiciones iniciales", afirmó.

Milei sostuvo que, al momento de asumir, la economía argentina reunía elementos que caracterizaron a tres de las peores crisis de su historia. Entre los problemas que enumeró mencionó un excedente de pesos que, según su cálculo, duplicaba al existente antes del Rodrigazo, los pasivos monetarios remunerados del BCRA y el nivel de endeudamiento del Tesoro.

En particular, señaló que los pasivos remunerados del Banco Central equivalían a cuatro veces la base monetaria, mientras que la deuda del Tesoro representaba otros 10 puntos del PBI.

"Teníamos un desastre monetario y una situación social muy complicada en una economía que hace diez años no crecía", sostuvo el Presidente.

"Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año. Eso es porque a veces la hoja de papel no tiene contemplado lo que hay del otro lado tratando de romper todo", agregó el mandatario

Qué dijo Milei sobre los impuestos y el cepo al dólar

En otro tramo de su discurso, Milei volvió a hacer mención a la baja de impuestos llevada a cabo durante su gestión: "Somos el único gobierno en la historia argentina que en 30 meses bajó casi cuatro puntos del PBI en impuestos. Le devolvimos a los argentinos 25 mil millones de dólares".

Milei aseguró que su administración "va a seguir bajando impuestos", a los que volvió a definir como "un robo", y afirmó: "Vamos a seguir devolviendo el dinero a los creadores de la riqueza, no a los que la destruyen". En ese tramo, también rechazó llamar "contribuyentes" a quienes pagan tributos.

Según proyectó, apunta a "devolver hacia 2031 el equivalente a u$s500.000 millones en reducción impositiva acumulada".

Por otra parte, Milei justificó la salida del cepo cambiario y la devaluación aplicada al inicio de su mandato con el argumento de una brecha previa del 200% entre el dólar oficial y el paralelo. "El cepo, al margen de que es un cercenamiento de la libertad, es un acto violento. Fijar el precio a uno era una ridiculez total. El precio es al que hay, no al que un burócrata determina a dedo", sostuvo.

"Además del cercenamiento, también es violentar la propiedad privada y estar cobrando un impuesto no legislado. Es un verdadero escándalo y liberticidio", aseguró.

Por otra parte, resaltó que este año se mantendrá el equilibrio en las cuentas públicas: "Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo con equilibrio fiscal".