El funcionario elevó la tensión política al cuestionar el rol de referentes opositores y alertar por inversiones que podrían retirarse

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó el encuentro que dirigentes del peronismo realizaron el martes en San Fernando, organizado por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, y criticó la consigna de la marcha partidaria que plantea "combatir el capital".

"Cantar 'Combatir el capital' es estúpido, tonto y patético", sostuvo el funcionario este miércoles durante su participación en la cuarta edición de El País que se Viene, un encuentro organizado por Somos Pymes en el predio de La Rural de Palermo.

"No debe haber cosas más estúpidas que combatir el capital. Ayer vimos un grupo cantando eso y no creo que pueda haber algo más patético que eso. Creo que realmente tenés que ser tonto para seguir por ese mismo camino", afirmó Caputo ante empresarios y representantes del sector productivo.

El ministro contrapuso esa postura con las políticas que, según señaló, aplican otros países para atraer inversiones. "Hay países que, lejos de combatir el capital, lo seducen. Y si hay algo que no es el capital, es tonto. Lo combatís y, ¿qué hace? Se va", advirtió.

La crítica se produjo después de que el titular del Palacio de Hacienda compartiera en su cuenta de X un video del encuentro peronista. En las imágenes aparecían Massa y otros dirigentes cantando la marcha partidaria. Caputo acompañó la publicación con un emoji de una persona llevándose una mano a la cara.

El video original había sido difundido por una cuenta vinculada al espacio libertario, con un mensaje que asociaba la escena con el riesgo país. La publicación se inscribió en las críticas del oficialismo a la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al Gobierno.

Qué dijo Caputo sobre el riesgo político y las elecciones de 2027

Las declaraciones del ministro se producen después de que volviera a señalar un eventual regreso del kirchnerismo como uno de los factores que inciden en las expectativas económicas y financieras.

En una entrevista con radio Mitre, Caputo sostuvo que existe temor en parte del mercado ante la posibilidad de un cambio de signo político en las elecciones presidenciales de 2027.

"También influye el factor interno, el temor de mucha gente a que vuelva el kirchnerismo", afirmó. En ese sentido, mencionó las tasas de interés implícitas en el mercado y la suba del riesgo país como indicadores de esa incertidumbre.

El funcionario también manifestó su expectativa de que Javier Milei consiga la reelección. "No veo escenario en que su mayoría la gente vota kirchnerismo. Gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia", sostuvo.

Además, planteó que las próximas elecciones serán una instancia para definir la orientación económica y política del país. "Es una oportunidad, una declaración como país si queremos ser un país serio o no", señaló.

Cómo fue la cumbre del peronismo organizada por Massa en San Fernando

El encuentro se realizó el martes en San Fernando, en el marco del Día de la Militancia, y reunió a dirigentes del Frente Renovador, el peronismo federal, La Cámpora y distintos sectores del justicialismo.

La convocatoria fue impulsada principalmente por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, después de varios meses de conversaciones para acercar a espacios que mantenían diferencias políticas. El objetivo fue avanzar en la construcción de una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei de cara a 2027.

Entre los asistentes estuvieron:

Gerardo Zamora, Natalia de la Sota, Miguel Ángel Pichetto y Sergio Uñac

Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Leandro Santoro, Cecilia Moreau y Sebastián Galmarini

El exgobernador Juan Manuel Urtubey y el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti

Dirigentes de la CGT, como Cristian Jerónimo y Jorge Sola

La representación bonaerense incluyó a los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Juan Andreotti, anfitrión de la reunión.

Una de las principales ausencias fue la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto con los referentes de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Consultado sobre esa ausencia, Massa explicó que el sector había sido invitado, aunque hubo diferencias respecto de la participación de sus dirigentes como oradores.

"Más allá de uno u otro, tenemos que juntarnos todos porque tenemos el desafío de construir no solamente con el peronismo, sino con todos los argentinos", afirmó el líder del Frente Renovador.

Durante la jornada, los participantes plantearon la necesidad de alcanzar acuerdos para competir contra el oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. Uno de los mensajes centrales fue que "la unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales".

La actividad comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional, incluyó una intervención del streamer El Peroncho y finalizó con un video realizado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón reflexiona sobre la actualidad argentina.

Massa también evitó confirmar si tiene previsto competir por la Presidencia en 2027. En cambio, defendió la continuidad de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), cuya eliminación forma parte de la agenda impulsada por el Gobierno nacional.

"Soy un militante político", afirmó. Además, mencionó a Uñac, Zamora y De la Sota como dirigentes con "vocación de liderar la Argentina que viene".

El encuentro empresarial en el que habló Caputo

Caputo realizó sus declaraciones durante la cuarta edición de El País que se Viene, organizada por Somos Pymes en La Rural de Palermo.

La actividad reunió a empresarios y especialistas para debatir sobre reforma tributaria, acceso al financiamiento, competitividad e incorporación de nuevas tecnologías.

Entre los invitados también estuvieron Patricia Bullrich, Luis Petri, Alfonso Prat-Gay, Carlos Melconian, Carlos Pagni y Santiago Bilinkis.

Durante su exposición, el ministro volvió a plantear la importancia de generar condiciones para atraer inversiones y sostuvo que la disponibilidad de capital resulta necesaria para financiar la actividad económica.