La sesión especial fracasó por tres votos: el oficialismo logró 126 legisladores, pero necesitaba 129 para alcanzar el quórum reglamentario

La Cámara de Diputados no pudo iniciar este miércoles la sesión especial convocada por el oficialismo para tratar un paquete de iniciativas que incluía la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y distintos acuerdos comerciales y judiciales.

A las 12.31, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria al constatar que había 126 legisladores sentados en sus bancas, tres menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum. El tablero había llegado a marcar 127 presentes, pero luego el número descendió a 124.

La sesión no pudo comenzar por la ausencia de Unión por la Patria y los bloques de izquierda, a la que se sumó la decisión de Provincias Unidas de no aportar sus diputados. Sus integrantes estaban en el recinto, pero permanecieron de pie y no ocuparon sus bancas. Tampoco se sentaron los dos diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

En los minutos previos al cierre de la convocatoria, Menem intercambió audios con la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, para intentar modificar la posición de esa bancada, pero no consiguió que sus integrantes ocuparan sus lugares.

Tras el anuncio, legisladores de la oposición entonaron la Marcha de las Malvinas.

La postura de Provincias Unidas estuvo vinculada con dos reclamos parlamentarios: la inclusión en el temario de un proyecto con sanción del Senado y la asignación de un lugar en el Consejo de la Magistratura. La bancada sostiene que le corresponde esa representación por ser la segunda minoría de Diputados, con 18 integrantes.

El PRO también reclama un lugar en el organismo y argumenta que debe considerarse la composición del interbloque Fuerzas del Cambio. Esa agrupación tiene una representación mayor que la bancada del PRO por separado, que cuenta con 12 diputados. La discusión gira en torno a si la representación debe definirse por bloques o por interbloques.

Qué proyectos quedaron sin tratar en Diputados

El temario de la sesión incluía iniciativas sobre soberanía, política monetaria, comercio exterior, competencias judiciales y cooperativas. Estos son los principales puntos de cada proyecto.

1. Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El proyecto del Poder Ejecutivo busca establecer un régimen de protección de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La iniciativa contempla sanciones para empresas y particulares que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales sin autorización argentina, con alcance sobre actividades pesqueras y mineras, entre otras.

También propone modificaciones en materia de Defensa Nacional y en los códigos Electoral y Penal, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar políticas vinculadas con la defensa de los intereses estratégicos del país.

2. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La iniciativa modifica la Ley 24.144, que regula el funcionamiento del Banco Central. Entre sus principales disposiciones establece como objetivo prioritario de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda nacional.

También introduce restricciones al financiamiento del Tesoro por parte del BCRA, mediante la prohibición de otorgar adelantos transitorios y de adquirir títulos públicos en el mercado primario.

El proyecto contempla, además, cambios en el tratamiento de las utilidades de la entidad y en el procedimiento para designar a sus autoridades, que requiere el acuerdo del Senado.

La Cámara baja debía definir si aceptaba las modificaciones introducidas por el Senado o si insistía con la redacción que había aprobado anteriormente.

3. Acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la AELC

El proyecto contempla la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

El convenio establece condiciones para reducir o eliminar barreras comerciales entre ambos bloques. Incluye disposiciones sobre intercambio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, reglas de origen y medidas sanitarias y fitosanitarias.

El acuerdo busca establecer condiciones preferenciales para el comercio entre los países participantes.

4. Enmienda al Protocolo de Montevideo

La iniciativa propone aprobar una modificación del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

La enmienda incorpora disposiciones específicas para actividades como los servicios postales, las telecomunicaciones y la reglamentación nacional. El objetivo es actualizar las reglas que regulan el intercambio de servicios entre los países del bloque.

5. Transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires

El temario incluía dos convenios entre el Estado nacional y el Gobierno porteño para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de ellos contempla el traspaso de atribuciones para investigar y juzgar delitos contra la integridad sexual. El otro establece la transferencia de competencias sobre delitos cometidos por personas menores de edad.

Los acuerdos forman parte del proceso de transferencia de funciones judiciales a la Ciudad, en el marco de su autonomía.

6. Certificado MiPyME para cooperativas

La agenda también incluía un proyecto para modificar la Ley 24.467 de pequeñas y medianas empresas y facilitar el acceso de las cooperativas al certificado MiPyME.

La certificación permite acceder a distintos beneficios impositivos, financieros y programas de asistencia destinados a pequeñas y medianas empresas.

La propuesta busca incorporar a las cooperativas dentro de ese régimen y adecuar los requisitos para que puedan obtener el certificado.

Las diferencias por el proyecto de biocombustibles

En paralelo, el tratamiento de la reforma del régimen de biocombustibles generó diferencias entre el oficialismo, bloques opositores y algunos sectores aliados.

Las objeciones se concentraron en el capítulo referido al biodiésel. Diputados de provincias productoras, especialmente de Córdoba y Santa Fe, reclamaron cambios para preservar la participación de las pequeñas y medianas empresas regionales.

El proyecto propone reemplazar el marco regulatorio vigente por un nuevo régimen para la producción, almacenamiento, mezcla, autoconsumo y comercialización de biocombustibles.

Las diferencias sobre las condiciones de participación de las empresas del sector dificultaron el avance de la iniciativa en las comisiones de Diputados.

Con la caída de la sesión de este miércoles, los proyectos incluidos en el temario no pudieron avanzar y deberán esperar una nueva convocatoria para continuar su tratamiento legislativo.