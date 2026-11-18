Durante un debate sobre derechos de las mujeres en Naciones Unidas, la posición del país generó críticas y dejó dudas sobre su política exterior

La Argentina se abstuvo de votar una resolución de las Naciones Unidas (ONU) destinada a intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La iniciativa fue aprobada con 175 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra durante una sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General, realizada en Nueva York.

El país quedó entre los seis Estados que no respaldaron el documento, junto a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún. Somalia fue el único país que votó en contra.

La decisión del gobierno de Javier Milei coincidió con la postura de Washington, que también se abstuvo por diferencias con algunos de los conceptos incluidos en el texto. Sin embargo, a diferencia de la delegación estadounidense, la representación argentina no pidió la palabra para explicar su posición durante la sesión.

Fuentes de la Cancillería señalaron que la abstención no implica un cuestionamiento a la condena de la violencia contra las mujeres y las niñas, sino que la decisión respondió al contenido de la resolución, que incorpora conceptos que el Gobierno considera ideológicos, controvertidos y sesgados.

En declaraciones a Infobae, fuentes oficiales sostuvieron que el texto prioriza referencias vinculadas con la agenda de género por encima de medidas concretas para reducir los femicidios y las muertes maternas. También remarcaron que la Argentina condena todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, pero que sus objeciones están relacionadas con los términos utilizados en la iniciativa.

Qué propone la resolución de la ONU sobre violencia de género

El documento fue impulsado por un grupo de países integrado por Canadá, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España y Suecia.

La iniciativa propone que los Estados refuercen sus políticas públicas para prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas, incluida la que se produce en entornos digitales. También insta a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva.

Antes de la votación definitiva, la Tercera Comisión rechazó una enmienda que buscaba incorporar un párrafo para condicionar la aplicación de la resolución al respeto de las legislaciones nacionales, las prioridades de desarrollo y los valores religiosos, éticos y culturales de cada país.

La propuesta de modificación obtuvo 68 votos a favor, 54 en contra y 30 abstenciones. Tras su rechazo, los países que habían promovido esa salvaguarda optaron por no acompañar el texto general.

Por qué Estados Unidos se abstuvo y qué objeciones planteó

La representante estadounidense Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión de Estados Unidos ante la ONU, explicó las razones por las que su país no acompañó la resolución.

Gasteiger cuestionó las referencias a la salud sexual y reproductiva y al concepto de aborto seguro. Según expresó, esos términos generaban diferencias con la posición de Washington.

"Es decepcionante ver el controvertido término 'salud sexual y reproductiva' y la noción de 'aborto seguro' en esta resolución", sostuvo la funcionaria.

También afirmó que no existe un derecho internacional al aborto y que ningún Estado está obligado a financiarlo ni facilitarlo, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra.

La postura estadounidense coincidió con la abstención argentina, aunque el Gobierno de Milei no presentó una explicación pública ante el organismo internacional durante la votación.

Los antecedentes de Argentina en las votaciones de la ONU

La abstención se suma a una serie de decisiones de la diplomacia argentina que coincidieron con las posiciones de Estados Unidos durante 2026.

En marzo, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países que votaron en contra de una resolución impulsada por Ghana para declarar la trata transatlántica de africanos esclavizados como el crimen más grave contra la humanidad. La iniciativa obtuvo 123 votos afirmativos y 52 abstenciones.

En octubre, el Gobierno argentino también rechazó una resolución que reclamaba el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. La iniciativa fue aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. El canciller Pablo Quirno justificó públicamente la posición argentina.

Ese mismo mes, Argentina, Estados Unidos e Israel rechazaron una declaración sobre prevención de pandemias que recibió el respaldo de 153 Estados.

El 5 de noviembre, el país también votó en contra de una resolución de respaldo a la Corte Penal Internacional (CPI), que fue aprobada por 93 votos. En esa oportunidad, Argentina integró el grupo de 13 países que rechazaron el documento, junto a Estados Unidos e Israel.

Además, el 10 de noviembre, durante una sesión de la Tercera Comisión, Argentina votó en contra de las mociones de no acción sobre enmiendas propuestas a las resoluciones referidas a la mutilación genital femenina y la fístula obstétrica.

En esa misma jornada, Argentina, Israel y Estados Unidos fueron los únicos tres países que rechazaron una resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital, aprobada por 176 votos a favor. También votaron en contra de una iniciativa sobre principios rectores en materia de desarrollo alternativo, que recibió 176 votos afirmativos.

Estos posicionamientos se agregan a otros antecedentes de la política exterior del Gobierno y muestran las coincidencias que la administración de Milei mantuvo con Washington en distintas resoluciones debatidas en la Asamblea General y sus comisiones. En noviembre de 2024, Argentina había rechazado una resolución para intensificar los esfuerzos destinados a prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. También votó en contra de una iniciativa sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En octubre de 2025, junto a Estados Unidos e Israel, rechazó una resolución de la ONU que condenaba el embargo estadounidense a Cuba. Asimismo, en marzo de 2026, el país rechazó una declaración sobre el Día Internacional de la Coexistencia Pacífica.