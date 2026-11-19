Galmarini respondió a una publicación de Caputo sobre el acto de Massa, defendió la unidad peronista y cuestionó la gestión económica de Milei

La reconstrucción de una alternativa política al gobierno de Javier Milei fue el eje del mensaje que Malena Galmarini publicó en redes sociales, en medio de un intercambio con el ministro de Economía, Luis Caputo. La senadora bonaerense aprovechó una publicación del funcionario para reivindicar el acercamiento entre distintas corrientes del peronismo y plantear qué modelo de país buscaría impulsar ese espacio, en un contexto marcado por el rumbo económico que Milei busca sostener de cara a las elecciones de 2027.

Su respuesta estuvo dirigida a un video que Caputo difundió en su cuenta de X. El fragmento correspondía al encuentro organizado por el massismo en San Fernando por el Día de la Lealtad Peronista y mostraba a Sergio Massa junto a otros referentes mientras cantaban la marcha partidaria. El titular del Palacio de Hacienda acompañó la publicación con un emoji de una persona agarrándose la cabeza.

Galmarini tomó ese gesto como punto de partida para cuestionar al funcionario. "Está bien que te agarres la cabeza. El miedo no es zonzo", contestó. Y agregó: "Nos ves juntos, con ganas, construyendo la unidad que te va a sacar de ese lugar desde el que vendiste la Argentina. ¡Y la vamos a recuperar, eh!".

Producción, empleo, jubilaciones y educación: los ejes que planteó Galmarini

Más allá de la respuesta personal a Caputo, la legisladora utilizó el intercambio para describir las prioridades que, según expresó, deberían orientar una propuesta política alternativa.

Posteo de Malena Galmarini en su cuenta de X - crédito Cuenta de X de Malena Galmarini

Su planteo incluyó el desarrollo de la industria y el campo, el respaldo a quienes trabajan y una crítica a la especulación financiera. En ese sentido, el debate sobre la producción y el empleo también atraviesa al sector fabril, que reclamó medidas al Gobierno ante la caída de la actividad industrial y los puestos de trabajo. "Con incentivo a la producción, industrialización y agropecuaria, nacional que genera trabajo, sin timba financiera. Apoyando a los laburantes que se rompen el lomo y no a los apostadores de poca monta. Sosteniendo a nuestros jubilados que dieron su vida por el país", escribió.

También incorporó las tareas de cuidado a su diagnóstico sobre el funcionamiento de la economía y destacó el papel de las mujeres en ese ámbito. "Cuidando a quienes cuidan, sobre todo a las mujeres que sostenemos el sistema de producción, con sus hombros, en sus espaldas".

La educación y la seguridad completaron los temas que mencionó la senadora, quien presidió Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Sobre el primero, manifestó que buscarán garantizar y mejorar las condiciones educativas "para que pibes y pibas sientan que vivir acá es posible".

En materia de seguridad, sostuvo la importancia de proteger a la ciudadanía frente a la delincuencia y expresó: "Protegiendo a la población de la delincuencia, para que no haya más víctimas ni victimarios".

El cierre estuvo nuevamente dedicado al ministro de Economía, con una alusión a los indicadores financieros y cambiarios. "No te alteres que te sube la presión, el riesgo país y se te mueve el dólar. Un beso", escribió.

La interna peronista detrás de la convocatoria de Sergio Massa

El encuentro de San Fernando tuvo como uno de sus objetivos volver a instalar al massismo en la discusión política, después de tres años con menor protagonismo, y empezar a construir una posición de cara a las elecciones del año próximo, en medio de las negociaciones entre Kicillof, Massa y otros referentes para definir la estrategia electoral del PJ en 2027.

La convocatoria permitió reunir a dirigentes de diferentes procedencias dentro del justicialismo. Además de Massa y Galmarini, participaron Mayra Mendoza, las diputadas nacionales Natalia de la Sota y Victoria Tolosa Paz, el senador Gerardo Zamora y representantes de distintas provincias.

Sin embargo, la composición de la reunión también dejó en evidencia las diferencias que atraviesan al partido. El sector del gobernador bonaerense Axel Kicillof no estuvo representado y la ausencia de Ricardo Quintela se sumó a las señales de distancia respecto de la iniciativa. Aunque las tensiones también quedaron expuestas en el debate sobre una interna del PJ entre Kicillof, Cristina Kirchner y Massa.

El mandatario riojano resolvió retirarse de la convocatoria a último momento. Justificó su decisión al considerar que el encuentro generaba "más divisiones" en el peronismo.

Pese a esas ausencias, hubo participación de referentes de distintas jurisdicciones. Entre ellos estuvieron el tucumano Juan Manzur, la fueguina Roxana Bertone, el chubutense Mariano Arcioni y el entrerriano Gustavo Bordet.

Un acto sin discursos y con un Perón recreado mediante inteligencia artificial

La actividad del 17 de octubre tuvo una puesta en escena diferente de los actos partidarios tradicionales. Los dirigentes permanecieron sentados en la platea y no hubo intervenciones orales de los principales referentes políticos.

En su lugar, el humorista Emanuel Rodríguez realizó una presentación y luego se proyectó una producción audiovisual que simulaba una entrevista con Juan Domingo Perón mediante inteligencia artificial.

El contenido incluyó una referencia directa a las disputas internas del justicialismo: "El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero acompaña en serio". Las palabras atribuidas al expresidente fueron preparadas por Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La escena que posteriormente difundió Caputo, con Massa encabezando los aplausos y el canto de la marcha peronista, fue una de las imágenes más representativas de aquella jornada. También fue el disparador de la respuesta pública de Galmarini, que convirtió una publicación del ministro en una oportunidad para defender la reunificación del peronismo y cuestionar al Gobierno.