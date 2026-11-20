En un acto, el legislador propuso auditar los incentivos a firmas que ingresan en el régimen especial y reclamó que se revisen regulaciones

Máximo Kirchner propuso auditar los beneficios que reciben las empresas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El planteo del diputado nacional generó resistencias dentro del propio peronismo.

El dirigente formuló esas declaraciones durante la presentación de la revista Porvenir, realizada en C Art Media. También participó del encuentro la camporista Daniela Vilar.

En su discurso, Kirchner llamó a construir un espacio opositor con eje en la "recuperación de la soberanía económica". Cuestionó el rumbo de la gestión de Javier Milei y defendió a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los planteos centrales del diputado apuntó al régimen de incentivos para las grandes inversiones. El RIGI es un esquema que otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a proyectos de inversión superiores a u$s200 millones, con estabilidad fiscal por 30 años.

Kirchner cuestionó las reacciones que generó su propuesta de revisar los beneficios otorgados a las empresas adheridas. "Llama la atención la reacción cuando pregunté ¿por qué no auditamos el RIGI?", sostuvo.

Según el diputado, la respuesta de algunos sectores del peronismo fue advertir que esa iniciativa "pone en riesgo la Argentina". La reacción evidenció tensiones internas en el espacio opositor.

"Vamos a armar todo el quilombo que haga falta"

Luego respondió a quienes le reprochan sus declaraciones confrontativas. "Y algunos dicen 'ahí estás otra vez armando quilombo'", planteó.

"Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más", desafió el diputado. La frase resume el tono combativo que adoptó durante todo el acto.

Kirchner justificó ese posicionamiento en la necesidad de discutir con firmeza el modelo económico vigente. Calificó al esquema actual como "agotado" y cuestionó su dependencia del respaldo financiero externo.

Críticas al modelo económico y el rol de Estados Unidos

El hijo de la expresidenta también cuestionó la política económica del Gobierno. Consideró que el esquema actual depende del respaldo financiero externo para sostenerse.

"Nuestro país está mal, este modelo económico está agotado, está muerto", afirmó. Según Kirchner, el programa solo se sostiene "desde Estados Unidos".

Hizo referencia a la intervención del secretario del Tesoro estadounidense el año pasado. "Tuvo que venir el secretario del Tesoro de Estados Unidos a ponerla", recordó el diputado.

El planteo apunta a cuestionar la dependencia del financiamiento externo como sostén del plan económico, argumento que el kirchnerismo viene repitiendo desde que asumió Milei.

Kirchner sostuvo que el país necesita reconocer el fracaso del programa económico. "Hay que asumir que esto fracasó de la peor manera y lo digo con dolor", agregó.

Defensa de Cristina Kirchner y denuncia de persecución judicial

Otro tramo del discurso estuvo dedicado a la expresidenta. Máximo Kirchner denunció una persecución contra su madre.

Vinculó la situación judicial de Cristina Kirchner con las dificultades para discutir una salida a la crisis económica y social del país.

"Es doloroso y va a costar mucho salir si no discutimos en serio los problemas que tenemos", planteó el diputado. Luego agregó: "Más cuando se persigue y se encarcela al que piensa diferente, como es el caso de Cristina".

Además, interpretó que una parte de la sociedad busca representación política. Encuentra una referencia en la exmandataria, según su lectura.

"Lo que está sucediendo es que hay un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo", expresó Kirchner. Consideró que ese reclamo "nos debe interpelar a todos los que podemos todavía estar caminando afuera y proponiendo cosas".

El lugar de Cristina en la oposición y críticas a "la casta"

El diputado sostuvo que Cristina Kirchner conserva un lugar de referencia para ese sector de la ciudadanía. Según su visión, mientras la expresidenta enfrenta una condena judicial, quienes tienen responsabilidad en la situación del país permanecen libres.

"Y mientras ella está presa, la verdadera casta está fuera libre y de joda entregando el país", sentenció Kirchner en el cierre de su intervención.

El acto en C Art Media sirvió para que el diputado trace los ejes de lo que considera debe ser la construcción opositora. Auditoría al RIGI, crítica al modelo económico y defensa de Cristina Kirchner fueron los tres pilares de su discurso.