Tras sus dichos sobre el estado del país, referentes políticos y sociales cuestionaron la mirada oficial sobre el contexto económico

Guillermo Francos arrancó su gira por distintos medios, mientras crece el rumor de una eventual candidatura en el año que viene. El exjefe de Gabinete, que se mueve como virtual candidato a vicepresidente de Javier Milei, generó polémica al minimizar la gravedad de la situación social argentina.

Su argumento: si la crisis fuera tan dramática como dicen, habría saqueos a supermercados y manifestaciones violentas en las calles, situaciones que según él no se están viendo.

La declaración tiene ecos de otra polémica de Milei. El Presidente había dicho que es mentira que la gente no llegue a fin de mes porque no hay cadáveres en las calles. Ahora Francos utilizó una lógica similar.

Francos y su frase sobre los saqueos en supermercados

"Algo muy sintomático" de la situación actual, señaló el exfuncionario, es que no se vean ese tipo de situaciones violentas. Aunque aclaró que no cree que "la situación social sea buena", sostuvo que si fuera tan dramática habría manifestaciones o intentos de toma de comercios.

"Yo me acuerdo que situaciones dramáticas llevaban a manifestaciones en la calle, a intentos de toma de supermercado, a intentos de romper vidrios para robar cosas y eso no ha pasado", declaró Francos en una entrevista con Cenital.

El timing de las declaraciones no pudo ser peor. Francos eligió las vísperas de diciembre para hablar de saqueos, el mes más sensible del calendario político argentino para ese tema. Y además lo hizo mientras recorre el país posicionándose como futuro vice.

Sin embargo este viernes, apenas horas después de las declaraciones del exjefe de Gabinete, se produjo un saqueo en un supermercado chino de Benavídez, partido bonaerense de Tigre.

El episodio se desencadenó tras la detención del propietario del comercio, acusado de haber manoseado a un chico de 11 años. Una protesta de vecinos enfurecidos derivó en violencia.

Un grupo de personas destruyó el frente del local y se llevó mercadería del interior. Las imágenes del saqueo circularon rápidamente por redes sociales, en contraste directo con el análisis que Francos había hecho sobre la situación social argentina.

El exfuncionario se había cuidado de no usar explícitamente la palabra "saqueo" en su análisis original. Pero dejó clara la idea al hablar de "intentos de toma de supermercado".

"Hay una realidad que me parece que es compleja, es difícil, pero que no estamos viendo que también hay una sensación de estabilidad en la gente que antes no se daba", había completado Francos antes del incidente de Benavídez.

La gira de Francos como virtual candidato a vice de Milei

Las declaraciones sobre la situación social se dieron en el marco de una gira que tiene claros ribetes electorales. Francos recorre el país posicionándose como el candidato natural a vicepresidente en una eventual fórmula que Milei encabezaría.

Días atrás, en otra entrevista, el exjefe de Gabinete había jugado al misterio sobre sus ambiciones políticas. "Yo no me estoy postulando para ningún cargo", aseguró, intentando mantener un perfil bajo.

Sin embargo, en el mismo reportaje dejó abierta la puerta de par en par. Ante la consulta sobre qué haría si Milei le ofreciera una candidatura, Francos fue claro: "Al presidente es muy difícil decirle que no". Aclaró que una eventual decisión dependería del cargo ofrecido y que debería conversarlo previamente con el mandatario.

Francos subrayó que Milei nunca habló con él sobre una posible candidatura. Pero su discurso muestra a un dirigente que se mantiene activo y visible en el espacio libertario.

"Lo sigo haciendo desde que me fui del Gobierno permanentemente, porque creo que es el rumbo que la Argentina tiene que seguir", afirmó sobre su acompañamiento al proyecto político de Milei desde la campaña presidencial de 2023.

El exfuncionario remarcó que su salida del Gobierno no modificó esa posición de respaldo. Su continuidad dentro del espacio libertario, según explicó, no depende de ocupar una función pública específica.

Qué dijo Francos sobre el giro del PRO y la suspensión de las PASO

Durante sus entrevistas, Francos también analizó la decisión del PRO de acompañar el proyecto oficial para suspender las PASO en 2027. El partido de Mauricio Macri dio ese paso este martes en el Congreso.

El exjefe de Gabinete aseguró que la decisión no lo sorprendió. Las negociaciones entre el PRO y el Gobierno, según señaló, estaban en marcha desde hacía tiempo.

"El PRO es un partido político que quiere marcar sus diferencias y está bien que lo haga", consideró Francos. Agregó que es razonable que la fuerza busque ser tenida en cuenta durante las negociaciones parlamentarias.

Pero el exfuncionario fue más allá. Planteó que la suspensión de las PASO debería ser apenas un paso hacia su eliminación definitiva. "Mejor suspender que continuar como está, pero yo creo que la situación tiene que resolverse definitivamente", sostuvo.

La postura de Francos refleja la línea dura del Gobierno contra las primarias. Milei y su entorno consideran que las PASO son un gasto innecesario y buscan su eliminación completa del sistema electoral argentino.