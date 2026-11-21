Tras un breve encuentro virtual, quedó confirmada la conducción de Máximo Kirchner en el partido bonaerense, así como también el resto de los cargos

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires formalizó este sábado el acuerdo político alcanzado entre el gobernador Axel Kicillof y el sector de La Cámpora, designando al diputado nacional Máximo Kirchner como nuevo presidente del Congreso partidario. La definición se concretó mediante una sesión bajo modalidad híbrida —con presencia de dirigentes en la sede partidaria de La Plata y participación remota a través de la aplicación oficial del partido— que se extendió por apenas diez minutos y permitió terminar de distribuir las autoridades de la Mesa Directiva y los órganos de control interno.

La formalización de este esquema ratifica el entendimiento sellado el miércoles pasado durante una reunión del Consejo partidario en la capital bonaerense, donde ambos espacios acordaron una tregua institucional para ordenar el funcionamiento del peronismo provincial y suscribieron un documento reclamando por la situación judicial y política de la expresidenta Cristina Kirchner. Aunque el mandatario bonaerense no participó de la jornada de este sábado en su carácter de presidente del Consejo, dirigentes de su entorno más cercano asistieron en calidad de congresales para validar el reparto de lugares.

PJ Bonaerense: cómo quedó conformada la nueva conducción y el reparto de cargos

La integración de los distintos estamentos del PJ bonaerense buscó equilibrar la representación territorial e institucional entre los sectores alineados con la Gobernación, los intendentes y el kirchnerismo:

Vicepresidencias del Congreso: La vicepresidencia primera quedó en manos de Pablo Zurro (intendente de Pehuajó); la segunda para Carlos Bianco (ministro de Gobierno bonaerense); la tercera para Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de Asesores del Gobernador); y la cuarta para Federico Achával (intendente de Pilar).

Secretarías: Jorge Ferraresi (intendente de Avellaneda) asumió como secretario general, secundado por Gastón Granados (intendente de Ezeiza) como prosecretario. En tanto, Daniela Vilar (ministra de Ambiente) ocupará la Secretaría Administrativa junto a Carlos Balor; Lucía Portos la Secretaría de Actas junto a Lauro Grande; y Julio Pereyra la Secretaría de Acción Legislativa junto a Edgardo Depetri.

Congresales nacionales: Los cuatro representantes que la provincia de Buenos Aires enviará al Congreso nacional del PJ serán Axel Kicillof, Verónica Magario, Máximo Kirchner y Teresa García.

Vocalías: Fueron designados Adrián Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos.

Órganos de control y fiscalización: Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas) continuará presidiendo la Junta Electoral (acompañado por referentes como Andrés Watson, Juan Zabaleta y Nicolás Mantegazza); Facundo Loccoco encabezará el Tribunal de Disciplina; y Gabriel Peralta estará al frente de la Comisión Fiscalizadora.

El trasfondo político en el peronismo provincial

Más allá del entendimiento administrativo alcanzado para evitar una fractura partidaria, analistas y actores del espacio señalan que persiste la discusión de fondo respecto al liderazgo estratégico y el armado electoral hacia adelante. Mientras el sector que responde al gobernador Kicillof busca consolidar una referencia política propia con autonomía de gestión, desde La Cámpora sostienen la centralidad de la conducción de Cristina Kirchner como eje ordenador del movimiento justicialista.