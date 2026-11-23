En respuesta a las críticas, Quirno señaló que el monto asignado a servicios solo se utiliza bajo demanda y rechazó acusaciones de excesos

El canciller Pablo Quirno respondió a las críticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel por los gastos destinados al servicio de catering de la Cancillería y negó que la contratación represente un desembolso automático de fondos públicos. El funcionario explicó que se trata de una licitación para atender recepciones de delegaciones extranjeras y eventos protocolares, cuyo costo se paga cuando se solicita el servicio.

El intercambio se produjo en redes sociales y sumó un nuevo episodio a las diferencias entre dos integrantes de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza. Villarruel había cuestionado al ministro después de escuchar sus declaraciones sobre el cierre de empresas durante la gestión de Javier Milei y le reclamó explicaciones por los gastos de la cartera diplomática.

La vicepresidenta había escrito en X: "El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros".

La respuesta del canciller llegó horas después. En su publicación, comenzó con una referencia al vínculo personal entre ambos: "Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle". Luego detalló las características del procedimiento de contratación, defendió su utilización y acusó a la vicepresidenta de difundir información incorrecta.

Quirno explicó cómo funciona la licitación de $135 millones que enfureció a Villarruel

El funcionario explicó que la Cancillería realizó una licitación pública para contratar un servicio de comidas y bebidas destinado a la recepción de delegaciones extranjeras y la realización de actividades protocolares.

Según su explicación, el presupuesto previsto en el procedimiento funciona como un límite de contratación y no como una obligación de gastar la totalidad del monto. Es decir, el Estado paga por las prestaciones que efectivamente solicita, en lugar de desembolsar automáticamente el presupuesto máximo establecido.

Quirno también sostuvo que, desde que asumió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio se utilizó como máximo cinco veces en un año, en línea con el criterio de austeridad que, según afirmó, aplica la administración nacional.

Además, buscó despejar las versiones sobre los gastos cotidianos de los funcionarios de la cartera. "De más está decir, dado que he leído cierta confusión al respecto, que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa", señaló.

La controversia está relacionada con la Licitación Pública 26-0001-LPU26, publicada en enero de 2026 y con apertura de ofertas prevista para el 29 de ese mes. El procedimiento estableció un presupuesto máximo estimado de $135 millones y terminó con adjudicaciones por $80.030.000.

De acuerdo con la adjudicación, $17 millones correspondieron al proveedor Roberto Antonio Costa y $63,03 millones a ETNIK Eventos Integrales SRL. La contratación se instrumentó mediante una orden de compra abierta, con un plazo inicial de seis meses y una opción de prórroga por otros seis.

La diferencia entre el presupuesto estimado y el monto adjudicado es uno de los elementos que deben considerarse para analizar el procedimiento. Sin embargo, ninguna de esas cifras permite establecer por sí sola cuánto dinero terminó desembolsando Cancillería: para conocer el gasto efectivo es necesario considerar las prestaciones solicitadas y los pagos realizados.

Qué servicios incluía el contrato de catering que desató la furia de Villarruel

El pliego contemplaba distintas modalidades de atención para las actividades oficiales. Según los detalles difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, la contratación no estaba limitada a refrigerios para delegaciones extranjeras: también incluía almuerzos buffet, vinos de honor y comidas formales para autoridades de la propia Cancillería.

Entre las prestaciones previstas figuraban:

Hasta 250 almuerzos buffet durante seis meses

400 servicios de vino de honor

200 comidas formales para cada una de dos categorías de autoridades: canciller y secretario de Estado u otros funcionarios de similar jerarquía

El contrato también establecía condiciones específicas para la prestación del servicio. Por ejemplo, la cantidad de invitados podía confirmarse hasta 24 horas antes del evento. Si la cancelación o la reducción de comensales se comunicaba después de ese plazo, el Estado debía abonar el 50% del servicio solicitado.

Otro aspecto del procedimiento fue el mecanismo de selección de los proveedores. La evaluación contempló una ponderación del 60% para la oferta económica y del 40% para una degustación de los alimentos, que debía ser evaluada por funcionarios de la Dirección Nacional de Ceremonial.

La apertura de ofertas registró cinco propuestas. Finalmente, dos proveedores resultaron adjudicatarios por los montos mencionados, mientras que otras ofertas fueron desestimadas por cuestiones técnicas, administrativas o económicas.

Estos detalles permiten dimensionar el alcance de la contratación: el servicio estaba previsto para diferentes actividades protocolares y comidas formales, aunque las cantidades establecidas en el pliego representaban máximos disponibles y no necesariamente prestaciones efectivamente utilizadas.

El cruce empezó por el cierre de empresas durante la gestión de Milei

La discusión se originó después de la participación de Quirno en el programa La Noche de Mirtha, donde se refirió al cierre de aproximadamente 32.000 empresas durante la gestión de Javier Milei.

En esa entrevista, el canciller sostuvo que una parte de las firmas que dejaron de operar eran empresas unipersonales cuyos titulares continuaron trabajando bajo la modalidad de autónomos. De esa manera, buscó relativizar el impacto de la cifra de cierres sobre el entramado productivo.

Villarruel compartió un fragmento de sus declaraciones y cuestionó tanto esa explicación como los gastos de la Cancillería. Su intervención volvió a exponer las diferencias que mantiene con distintos integrantes del Gobierno sobre la situación económica y las prioridades de la administración.

En su respuesta, Quirno fue más allá de la explicación administrativa y apuntó directamente contra la vicepresidenta: "Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés".

Un nuevo capítulo en la guerra entre Quirno y Villarruel que no tiene fin

El enfrentamiento por los gastos de Cancillería se suma a otros cruces públicos entre ambos funcionarios. En agosto de 2026, Quirno había cuestionado a Villarruel por sus declaraciones sobre Javier Milei y le había pedido que diera un paso al costado si no compartía el rumbo de la administración libertaria.

En aquella oportunidad, el canciller se sumó a los cuestionamientos de otros integrantes del gabinete y sostuvo que la vicepresidenta debía acompañar el programa de Gobierno. Las diferencias entre Villarruel y la Casa Rosada también se habían manifestado en distintas discusiones sobre el funcionamiento del Senado y las decisiones del Poder Ejecutivo.

El nuevo intercambio vuelve a mostrar las tensiones entre la vicepresidenta y funcionarios del gabinete nacional, esta vez a partir de una discusión sobre el uso de recursos públicos y el criterio de austeridad que sostiene el oficialismo.

Villarruel defendió su gestión en el Senado y reveló datos del ahorro que logró

El intercambio también tuvo repercusiones entre usuarios de las redes sociales, que cuestionaron a la vicepresidenta por su remuneración y le reclamaron que donara parte de sus ingresos.

Villarruel respondió que su sueldo permanece congelado desde 2023 y que no dispone de fondos reservados. También defendió su administración al frente del Senado y afirmó que durante su gestión se redujo la planta de personal en 1.300 puestos y se generó un ahorro de $30.000 millones.

La vicepresidenta agregó que, por las incompatibilidades legales de su cargo, no puede ejercer su profesión ni percibir otros ingresos por actividades particulares.

De esta manera, la discusión por el catering de la Cancillería derivó en un nuevo intercambio público entre funcionarios del oficialismo, con cuestionamientos sobre el uso de los recursos del Estado, la política de austeridad y la administración de los organismos públicos.