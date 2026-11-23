Durante cinco días se realizaron maniobras coordinadas que incluyeron despliegue de vehículos, entrenamiento conjunto y tareas operativas

El Reino Unido confirmó que reemplazará los cuatro cazas Eurofighter Typhoon que mantiene desplegados de manera permanente en las Islas Malvinas durante 2027. La decisión contempla retirar los actuales ejemplares Tranche 1 y sustituirlos por cuatro unidades Tranche 2 de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), en una renovación que mantendrá sin cambios la cantidad de aeronaves de combate asignadas al archipiélago.

La información fue ratificada por el Ministerio de Defensa británico en respuestas parlamentarias difundidas en septiembre y volvió a cobrar relevancia este 23 de noviembre, a partir de un nuevo análisis de Escenario Mundial sobre las capacidades militares que Londres mantiene en el Atlántico Sur.

El cambio se producirá durante la rotación de aeronaves prevista entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2027. Los cuatro Typhoon Tranche 1 regresarán al Reino Unido, donde serán retirados del registro de aeronaves militares y pasarán por un programa de recuperación de componentes denominado Reduce to Produce.

La decisión abre interrogantes sobre la evolución del dispositivo aéreo británico en las islas, especialmente porque, hasta el momento, Londres no confirmó la incorporación permanente de otras plataformas de combate, como los cazas F-35, para complementar a los Eurofighter.

Qué confirmó Reino Unido sobre los cuatro Typhoon de Malvinas

La definición quedó plasmada en una respuesta del ministro de Estado para la Preparación de la Defensa e Industria, Luke Pollard, a una pregunta del diputado conservador Ben Obese-Jecty.

El 10 de septiembre de 2026, el funcionario confirmó que los cuatro Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Tranche 2 provenientes de la flota existente.

La respuesta precisó que el recambio se realizará durante la rotación programada para finales de noviembre y principios de diciembre de 2027. También indicó que, una vez de regreso en el Reino Unido, los cuatro aviones más antiguos serán retirados del registro de la Autoridad de Aviación Militar.

La confirmación tiene un aspecto relevante: el Reino Unido no anunció un aumento de su flota de combate en Malvinas. Mantendrá cuatro cazas, pero reemplazará los ejemplares actuales por aeronaves de una variante posterior.

La información puede consultarse en la respuesta oficial del Ministerio de Defensa británico ante el Parlamento.

Por qué Reino Unido retirará los Typhoon Tranche 1

El reemplazo responde a las limitaciones que presentan los ejemplares Tranche 1 para incorporar las modernizaciones previstas por el Reino Unido para su flota de Eurofighter.

Las aeronaves pertenecen a la primera etapa de producción del programa Typhoon y tienen menores posibilidades de actualización que las variantes posteriores. Por ese motivo, Londres decidió concentrar sus recursos de mantenimiento y modernización en los modelos Tranche 2 y Tranche 3.

En otra respuesta parlamentaria, fechada el 15 de septiembre, Pollard explicó qué ocurrirá con los cuatro aviones que regresarán de Malvinas.

El funcionario confirmó que pasarán por el programa Reduce to Produce, destinado a recuperar componentes y aumentar el inventario de repuestos disponibles para sostener los Typhoon Tranche 2 y Tranche 3, que permanecerán en servicio al menos hasta 2040.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia de sostenimiento de la flota de combate británica, que contempla inversiones para extender la vida operativa de los Eurofighter y actualizar sus capacidades.

La explicación oficial está disponible en la respuesta parlamentaria sobre el destino de los cuatro Tranche 1.

Qué capacidades tendrán los nuevos cazas desplegados en Malvinas

Los Typhoon Tranche 2 pertenecen a una etapa posterior del programa Eurofighter y disponen de una arquitectura con mayores posibilidades para incorporar actualizaciones de aviónica, sistemas y armamento.

El reemplazo permitirá que el dispositivo aéreo británico en Malvinas cuente con aeronaves con mayor margen de modernización y una vida operativa más extensa que los actuales Tranche 1.

Los nuevos ejemplares asumirán las mismas funciones que cumplen los cuatro cazas desplegados actualmente desde Monte Agradable: vigilancia del espacio aéreo, mantenimiento de la capacidad de reacción rápida y respuesta ante eventuales amenazas.

Los aviones integran el 1435 Flight de la RAF, una unidad que forma parte de la estructura militar británica en el Atlántico Sur.

Sin embargo, la renovación no supone por sí misma un incremento de la capacidad numérica de combate. La estructura seguirá integrada por cuatro Eurofighter, aunque pertenecientes a una variante más moderna.

El interrogante sobre los F-35

Uno de los puntos que todavía no tiene una definición pública es la eventual incorporación permanente de cazas F-35 a la defensa del archipiélago.

El tema también fue objeto de una consulta parlamentaria. En su respuesta del 10 de septiembre, Pollard indicó que los F-35 Lightning británicos continúan disponibles para asignaciones operativas globales, de acuerdo con las prioridades de Defensa.

Sin embargo, esa respuesta no confirmó un despliegue permanente de estas aeronaves en Malvinas ni anunció que vayan a complementar a los cuatro Typhoon.

Por lo tanto, el esquema conocido para 2027 mantiene la misma estructura de cuatro cazas, sin que Londres haya comunicado oficialmente una ampliación del componente aéreo de combate.

La respuesta puede consultarse en el registro parlamentario sobre los F-35 y las Islas Malvinas.

Reino Unido sostiene que sus defensas en Malvinas son «robustas»

El recambio de los Eurofighter se produce mientras el Gobierno británico sostiene que las capacidades militares desplegadas en el Atlántico Sur son suficientes para proteger el archipiélago.

La ministra para las Fuerzas Armadas, Louise Sandher-Jones, había afirmado ante el Parlamento que las defensas aéreas, terrestres y marítimas del Reino Unido en Malvinas son «robustas».

La funcionaria también sostuvo que la presencia militar británica se encuentra en el nivel apropiado para garantizar la protección de las islas, aunque aclaró que el dispositivo permanece bajo revisión constante.

Esta declaración corresponde a septiembre de 2026 y no constituye un nuevo anuncio de noviembre. Su relevancia radica en que establece la posición oficial británica frente a los interrogantes que plantea el próximo retiro de los cuatro Typhoon Tranche 1.

Además de los cazas, el dispositivo británico en las islas incluye: