El subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez envió un comunicado a la UBA por un homenaje que se realizará el 10 de diciembre

El gobierno de Javier Milei envió un mensaje a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir un homenaje a Mario Santucho, líder histórico del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El pedido formal llegó al rector Ricardo Gelpi a través de una nota del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez.

El funcionario exigió que se adopten "medidas administrativas necesarias" para evitar el acto y que se sancione a quienes lo promovieron.

El homenaje está previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en el barrio de Constitución. La convocatoria la impulsan el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología.

El Consejo Directivo de la Facultad aprobó la iniciativa. La actual decana, Ana Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño, avaló públicamente la realización del encuentro.

Por qué el Gobierno rechaza el homenaje a Santucho

En su carta a Gelpi, Alvarez calificó a Santucho como "líder terrorista". Argumentó que el reconocimiento "reivindica el pasado violento" del país.

"El grupo terrorista que lideró buscaba la toma del poder mediante la lucha armada para imponer por la fuerza un régimen totalitario en nuestro país", escribió el subsecretario en la misiva oficial.

El funcionario, que responde a la ministra Sandra Pettovello, enumeró los crímenes que atribuye al ERP bajo el mando de Santucho. Entre ellos: asesinatos, secuestros y actos terroristas contra civiles.

"No hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que liderando el ERP cometió crímenes aberrantes contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad", afirmó Alvarez.

El Gobierno advirtió por posibles sanciones

La nota oficial fue más allá del rechazo político. Incluyó advertencias legales concretas contra las autoridades universitarias.

Alvarez sostuvo que el homenaje "enaltece, justifica o glorifica actos terroristas", lo que haría "pasible de la comisión de delitos a las autoridades universitarias responsables" y las pondría en situación de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

El funcionario señaló que se estarían utilizando instalaciones y recursos públicos con fines ajenos a la competencia legal de las universidades.

Por eso, solicitó a Gelpi que informe a la Subsecretaría "las actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y sanciones" que aplique la UBA. La exigencia llegó tras confirmar que se emplearían "fondos públicos destinados a la educación universitaria" en la posible comisión de un ilícito.

Esta fue la segunda comunicación oficial del Gobierno contra el homenaje. Anoche, el Ministerio de Capital Humano había informado que solicitó datos sobre el encuentro para "exigir la adopción de medidas administrativas".

Cómo reaccionó la conducción de la UBA ante la presión oficial

La postura del rectorado cambió en pocas horas. Inicialmente, fuentes cercanas a Ricardo Gelpi y al vicerrector Emiliano Yacobitti indicaron que respetarían la "libertad de cátedra".

Pero la presión del Gobierno modificó el escenario: desde la conducción de la UBA explicaron que ahora analizan tomar "algún tipo de medida" adicional de oposición al evento, ya sea un comunicado formal o alguna acción concreta.

El cambio de criterio se aceleró tras la nota de Alvarez. La incomodidad en el rectorado creció cuando el bloque de senadores libertarios, que encabeza Patricia Bullrich, se sumó al repudio.

"La memoria no puede ser selectiva. No se puede defender la democracia mientras se homenajea a quienes atentaron contra ella", afirmó el bloque libertario de la Cámara alta. Y exigió que las autoridades de la UBA suspendan la actividad y tomen medidas.

Qué dijo Yacobitti y qué medidas anunció contra el homenaje

El vicerrector de la UBA rompió el silencio anoche. Emiliano Yacobitti, dirigente de la UCR, se manifestó a título personal contra el reconocimiento a Santucho.

"Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76", expresó en un comunicado.

Yacobitti afirmó que "la Universidad no puede ser el ámbito" de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático. Su postura cobra peso adicional: asumirá como nuevo rector de la UBA el 11 de diciembre próximo, apenas un día después del homenaje previsto.

El futuro rector anunció que presentará un proyecto ante el Consejo Superior de la UBA para que se expida en el mismo sentido. Yacobitti fue una de las cabezas visibles de las manifestaciones de la comunidad universitaria contra el Gobierno por el financiamiento educativo.

Ahora, su postura coincide con la del oficialismo en este tema puntual. El homenaje a Santucho quedó en el centro de una tensión política que cruza al Gobierno, la universidad pública y los actores del peronismo porteño que avalaron la iniciativa.