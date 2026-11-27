Tras modificar puntos clave, mandan la propuesta comercial junto a otros proyectos como parte de la agenda especial de fin de año

El Gobierno decidió incluir el acuerdo comercial con Estados Unidos en las sesiones extraordinarias de diciembre. La Casa Rosada prevé enviarlo al Congreso durante la próxima semana.

La confirmación llegó desde la primera línea del Gabinete. Después de semanas de negociaciones internas sobre el temario legislativo, el Ejecutivo cerró los tiempos.

Se trata del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado en febrero y modificado mediante un protocolo adicional en octubre. La Casa Rosada busca completar su aprobación parlamentaria antes del inicio del año electoral, como parte de su estrategia para institucionalizar compromisos con Washington.

La definición despeja dos incógnitas que el Gobierno mantenía bajo evaluación. El tratado integrará la agenda de diciembre. Y el proyecto llegará al Congreso en la primera semana del mes.

Qué es el acuerdo que Milei firmó con Trump en febrero

El instrumento fue firmado el 5 de febrero de 2026 en Washington por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

Establece compromisos bilaterales sobre acceso a mercados, inversiones, reducción de barreras comerciales, procedimientos aduaneros, propiedad intelectual y comercio digital.

La firma respondió al entendimiento político anunciado en noviembre de 2025 por las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. El objetivo: profundizar la integración económica entre ambos países.

El acuerdo todavía no está en vigor, según consta en el registro oficial de tratados de la Cancillería.

Para completar el procedimiento interno argentino, el Ejecutivo debe someterlo a consideración del Congreso, según lo establece el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

El debate parlamentario no permitirá modificar unilateralmente las obligaciones negociadas. Una eventual revisión del contenido requeriría un nuevo entendimiento con Estados Unidos.

Qué cambió con el protocolo de octubre que modificó los aranceles

La remisión al Congreso incluirá el alcance del protocolo de modificación firmado el 15 de octubre.

Ese documento adecuó las disposiciones arancelarias originales después de los cambios en la política comercial estadounidense.

La actualización eliminó referencias a los aranceles recíprocos cuestionados judicialmente en Estados Unidos. Estableció un tratamiento basado en los aranceles de nación más favorecida para los productos argentinos comprendidos en el acuerdo.

Los compromisos asumidos por la Argentina se mantuvieron sin modificaciones.

La distinción tiene consecuencias concretas. El protocolo no garantiza una exención general de aranceles para todas las exportaciones argentinas.

Estados Unidos asumió el compromiso de aplicar las tasas de nación más favorecida previstas para los productos incluidos en su lista. También se comprometió a considerar favorablemente los compromisos argentinos en determinadas decisiones comerciales futuras.

Sin embargo, preservó excepciones vinculadas con instrumentos de defensa comercial, seguridad nacional y otras facultades previstas en su legislación.

Qué beneficios anunció el Gobierno para las exportaciones argentinas

En su presentación original, la Cancillería destacó que el entendimiento contempla mejoras de acceso para productos industriales y agropecuarios argentinos.

Entre los beneficios anunciados figuró una ampliación a 100.000 toneladas del acceso preferencial de carne bovina al mercado estadounidense. Son 80.000 toneladas adicionales respecto del cupo previo.

El Gobierno estimó entonces que esa mejora podría generar aproximadamente u$s800 millones adicionales en exportaciones.

El alcance efectivo de las ventajas arancelarias deberá interpretarse conforme al texto modificado y a las medidas de implementación correspondientes.

Qué compromisos asumió la Argentina con Estados Unidos

La Argentina, por su parte, asumió compromisos para reducir o eliminar aranceles sobre determinados bienes estadounidenses.

El esquema anunciado comprende 221 posiciones arancelarias con eliminación de derechos de importación. Otras 20 posiciones tendrán reducción al 2%, principalmente vinculadas con autopartes.

También incluye cuotas para determinados productos y disposiciones orientadas a simplificar procedimientos comerciales.

En el Ejecutivo consideran que parte de esas medidas puede contribuir a reducir costos de insumos y bienes de capital utilizados por sectores productivos locales.

El tratado incorpora además obligaciones vinculadas con propiedad intelectual, tecnologías digitales y condiciones para las inversiones.

Su alcance excede una negociación arancelaria tradicional. Incluye compromisos regulatorios que podrían requerir medidas posteriores de implementación.

Entre los puntos pendientes aparece la adecuación de determinadas normas argentinas a estándares internacionales. Su instrumentación deberá resolverse según el contenido de cada obligación y las competencias del Congreso y del Poder Ejecutivo.

Qué debe pasar para que el acuerdo entre en vigor

El avance parlamentario se produce después de que el Senado aprobara el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El Gobierno presenta ese tipo de decisiones como parte de una estrategia para mejorar la protección de las inversiones y ampliar las oportunidades de intercambio comercial.

Sin embargo, la aprobación del acuerdo con Estados Unidos constituirá un trámite independiente, con sus propias condiciones para entrar en vigor.

El protocolo adicional establece que su entrada en vigor estará vinculada con la del acuerdo principal y con la conclusión de los procedimientos internos de ambos países.

Por eso, una eventual sanción de la ley aprobatoria argentina no implicará necesariamente que todas las disposiciones comiencen a aplicarse de manera inmediata.

Después deberán cumplirse las notificaciones y condiciones previstas en los instrumentos internacionales. También las medidas administrativas necesarias para ejecutar los compromisos.