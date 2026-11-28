El presidente Javier Milei volvió a elevar el tono de la disputa diplomática con Brasil al asegurar que no tiene ningún interés en participar de la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para el próximo 5 de enero de 2027 en Brasilia. En el marco de una entrevista concedida a la cadena CNN en Español desde Buenos Aires, el jefe de Estado argentino respondió sin rodeos ante la falta de convocatoria oficial por parte del gobierno vecino: "Lula no me invitó a la ceremonia, y no tengo ningún interés en que lo haga, tampoco".

Durante el reportaje, Milei acusó nuevamente al líder del Partido de los Trabajadores y a sus funcionarios de haberlo agraviado y de haber intervenido activamente en los procesos electorales argentinos en contra de su espacio político. "Financió campañas negativas en contra en 2023 y en 2025, cuando vino al país, y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno de cara al 2027", denunció el mandatario. Además, ratificó sus calificativos hacia su par brasileño al señalar: "Yo digo que es un corrupto, y es un corrupto; digo que fue un presidiario, y lo digo porque fue un presidiario", agregando inmediatamente que "no es un juicio de valor, porque fue condenado por eso".

Milei y el vínculo comercial frente a la tensión diplomática en el Mercosur

A pesar de la dureza de sus declaraciones personales y de la ausencia de diálogo bilateral, Milei buscó diferenciar las diferencias ideológicas entre los mandatarios del funcionamiento económico y comercial entre los dos principales socios del Mercosur: "La relación entre Argentina y Brasil está intacta. Comercialmente, está intacta".

El distanciamiento entre ambos líderes se arrastra desde la campaña presidencial de 2023, lo que derivó en que Lula no asistiera a la jura de Milei en diciembre de ese año y que nunca mantuvieran una reunión bilateral. La situación se agravó durante 2026 luego de que el presidente argentino respaldara públicamente a Flávio Bolsonaro en un acto en San Pablo —motivando una protesta formal de Itamaraty y dejando las embajadas a cargo de encargados de negocios— y se profundizó tras la reelección de Lula, cuando la Casa Rosada evitó saludarlo y el canciller Pablo Quirno cuestionó aspectos de los comicios brasileños, tras lo cual Brasilia decidió excluir a Milei de la lista de invitados para enero.

La postura de Milei sobre España y las elecciones de Pedro Sánchez

En otro tramo de la entrevista con CNN en Español, Milei fue consultado por las elecciones legislativas en España y por su conocido enfrentamiento político con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Al respecto, el mandatario argentino adelantó que no lo felicitaría en caso de que obtenga un triunfo en las urnas.

Sin embargo, al igual que en el caso de Brasil, Milei buscó separar la disputa política del lazo histórico entre ambas naciones al sostener que entre la Argentina y España existe una relación "muy profunda y de muchísimos años, en la que hay respecto y afecto", concluyendo que "la persona que esté a cargo de manejar los destinos del país es un elemento de segundo orden".