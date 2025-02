El mercado inmobiliario arrancó 2025 con la misma dinámica de crecimiento en la demanda y los precios que caracterizó gran parte del año pasado, manteniendo el impulso positivo que había ganado terreno.

Con base en el stock de propiedades activas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), febrero de 2025 muestra una leve corrección interanual en los precios. Comparado con el mismo mes de 2024, el precio mediano de venta en dólares por metro cuadrado de casas ha caído un 1,0%. En el caso de los departamentos, se observó un incremento del 6,9% en comparación con febrero de 2024, según un informe elaborado por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre.

Cambios en el precio de propiedades en el AMBA: ¿qué zonas vieron más aumento?

Al desglosar las variaciones por zonas del AMBA, se aprecian fluctuaciones en el precio en dólares por metro cuadrado de casas: una caída del 1,2% en la CABA, una leve disminución del 0,9% en GBA Norte, un aumento del 0,9% en GBA Sur y una baja del 3,3% en GBA Oeste, según el informe mensual elaborado de manera conjunta por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre.

En cuanto a los departamentos, se registran aumentos interanuales en el precio de venta en las distintas zonas: un destacado 9,9% en la CABA, un 3,4% en GBA Norte, un 7,5% en GBA Sur y un 2,2% en GBA Oeste.

Respecto de las variaciones intermensuales (comparado con enero de 2025), el precio por metro cuadrado en dólares de las casas muestra un leve aumento del 0,1% en CABA, una caída del -0,3% en GBA Norte, un incremento del 0,3% en GBA Sur y un notable salto del 3,8% en GBA Oeste.

En el mercado de departamentos, febrero de 2025 trajo consigo un aumento en el precio por metro cuadrado en dólares: un 1,4% en GBA Norte y GBA Sur, y un 0,6% en GBA Oeste. Sin embargo, en CABA los precios permanecieron estables, sin experimentar variaciones intermensuales en ese período.

Desglosando los datos a nivel barrial en la CABA, Agronomía se posiciona como la estrella, registrando un asombroso aumento del 19,7% en el precio de venta de departamentos. Le siguen Villa Devoto con un alza del 17,1%, seguido de cerca por Villa Urquiza, que experimentó un 15,2%. Belgrano y Palermo, dos barrios icónicos, también sumaron incrementos notables, con un 15,1% y un 14%, respectivamente.

El barrio más codiciado sigue siendo Puerto Madero, donde el precio del metro cuadrado alcanzó los u$s 5.698, con una subida interanual del 5,7%. Palermo ocupa el segundo lugar, con un valor de u$s 3.333 por metro cuadrado, mientras que Belgrano no se queda atrás, con un promedio de u$s 3.154. En el resto de los barrios porteños, los precios se mantienen por debajo de los u$s 3.000, marcando un contraste notable con las zonas más exclusivas.

Pilar y La Plata lideran el aumento en los precios de propiedades en GBA

En el vasto territorio del Gran Buenos Aires (GBA), Pilar se destaca como el municipio con la mayor variación interanual en el precio de las casas, con un notable aumento del 9,5% por metro cuadrado en dólares. En el caso de los departamentos, La Plata se lleva el primer lugar con un impresionante incremento del 16,0%.

Un fenómeno igualmente relevante es el notable repunte en la demanda de propiedades. Según los datos obtenidos a través de contactos en el portal de comercio electrónico, la demanda de departamentos en venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha experimentado un salto del 45,4% entre enero de 2025 y el mismo mes del año anterior.

Este auge en la demanda parece ser el resultado de una serie de factores interrelacionados: el renovado dinamismo del sector inmobiliario y la reactivación de los créditos hipotecarios en los últimos meses, que ha inyectado nueva vida al mercado, facilitando así el acceso a la vivienda para muchos.