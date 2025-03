Desde que los precios tocaron fondo a mediados de 2023, el mercado inmobiliario no ha dejado de ganar impulso. En febrero, los valores de publicación de los departamentos en la Ciudad subieron un 1,3%, algo que no ocurría desde marzo de 2018, cuando el incremento mensual fue del 1,76%; según lo confirma el último informe de Zonaprop

Así, el precio del metro cuadrado de los departamentos alcanzó los u$s 2.370 en febrero, lo que refleja un aumento del 1,9% en los primeros dos meses del año y un 8,1% en los últimos 12 meses. Este último incremento interanual es el más alto desde noviembre de 2018.

De este modo, los precios promedio fueron los siguientes: un monoambiente de 40 m2 costó alrededor de u$s 104.280, un 2 ambientes de 50 m2 se ubicó en u$s 125.427, y un 3 ambientes de 70 m2 alcanzó los u$s 172.723.

Al analizar los precios por barrio, Puerto Madero se mantiene en la cima, con un precio promedio de u$s 6.055 por metro cuadrado. Le siguen Palermo, con u$s 3.289/m2, y Núñez, con u$s 3.093/m2. En el otro extremo, los barrios con los precios más bajos son Parque Avellaneda (u$s 1.518/m2), Nueva Pompeya (u$s $1.405/m2) y Lugano (u$s 1.064/m2).

¿Cuánto subieron los precios de las casas en la Ciudad?

El precio del metro cuadrado de las casas en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 0,9% en febrero, alcanzando los u$s 1.789. En los dos primeros meses del año, las casas han acumulado una suba del 1,4%, mientras que en los últimos 12 meses el aumento fue del 5%. Estos porcentajes indican que el incremento en los precios de las casas es más moderado en comparación con el de los departamentos.

En términos concretos, una casa de 3 habitaciones y 170 m2 tiene un valor de u$s 288.566, mientras que una propiedad de 4 habitaciones y 260 m2 alcanza los u$s 467.414.

En cuanto a los valores por barrio, Palermo encabeza la lista, con la oferta más cara de casas, con un precio medio de u$s 3.340/m2. Le siguen Belgrano (u$s 2.651/m2) y Recoleta (u$s 2.435/m2). Del otro lado, Villa Soldati es el barrio con el precio más bajo para la compra, con un precio medio de u$s 614/m2. Nueva Pompeya (u$s 773/m²) y La Boca (u$s 874/m2) completan el ranking de barrios más económicos.

¿Cómo van las ventas en la Ciudad?

Las cifras de las escrituras de enero también fueron positivas, registrándose 3645 operaciones de compraventa, lo que representa un aumento del 93,7% en comparación con el mismo mes del año pasado, en un período que normalmente tiene una baja actividad.

Si se observa la última década, enero rara vez superó las 2000 operaciones, salvo en 2018, durante el auge de los préstamos UVA, cuando se alcanzaron las 4500 escrituras.

El mercado de créditos hipotecarios continúa en crecimiento, como lo demuestra la cantidad de operaciones de compraventa con hipoteca realizadas en enero. El 26% de las escrituras se concretaron con hipoteca, lo que indica que el crédito sigue impulsando la actividad del sector.

Este es un porcentaje destacado en comparación con el de diciembre, cuando las operaciones con hipoteca no superaban el 15%. Además, al compararlo con el mismo mes del año pasado, se observa un aumento interanual del 1269,5%, según el informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.