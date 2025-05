En los últimos meses, el Gobierno nacional ha implementado diversas medidas para dinamizar el sector inmobiliario como las hipotecas divisibles, los créditos UVA y el blanqueo de capitales. Sin embargo, estas políticas no sólo impulsan la compra y venta de propiedades, sino que también estimulan el sector de la construcción, especialmente en lo que respecta a la remodelación de viviendas destinadas a la venta.

Los corralones y estudios de arquitectura especializados en refacciones consultados por este medio explicaron que, con la divisa estadounidense prácticamente planchada, para encarar la refacción de baño y cocina en un departamento estándar hoy es necesario invertir alrededor de u$s3.500 más que en el mismo mes del año pasado, lo que implica una suba aproximada del 80% respecto a marzo 2024.

Así las cosas, para refaccionar un baño completo con instalaciones, en abril de 2025 se necesitaron entre u$s12.000 y u$s16.000.

Por su parte, para encarar la remodelación de una cocina completa con instalaciones, muebles a medida y mesada fue necesario desembolsar u$s18.000 en adelante, dependiendo de los metros cuadrados, lineales y del tipo de materialidad en las terminaciones.

"El último año se ha visto un incremento sustancial en el ámbito de la construcción en general. Para lo que es obra gruesa -materiales de plomería, electricidad, gas, albañilería, pintura- ronda en casi el doble y en un 75% aproximadamente lo que es revestimientos, griferías, inodoro, bidet y bachas", indicó a iProfesional la diseñadora de interiores Yohanna Hobus, manager de proyectos de Youarq, la constructora especializada en reformas.

Entre los factores que apalancan la suba, la especialista destacó "una inflación muy importante en pesos y un dólar más estático, lo cual hace que también aumenten los costos en dólares y el aumento del costo de vida y los viáticos lo cual se ve impactado en el aumento del costo de la mano de obra".

Las renovaciones aumentan el valor de la propiedad

Estrategias para bajar los costos

Si bien es difícil hacer futurología, una baja de los costos de remodelación de un departamento estándar usado está atado al desarrollo de las políticas cambiarias que determine el Ejecutivo y, obviamente, de la oferta y demanda. Desde el sector esperan que aumenten las financiaciones, ya sea a través de tarjeta de crédito como créditos para remodelaciones. Otro factor importantísimo para bajar los costos es la importación, "ya que la capacidad de importar nuevos materiales o más opciones de los mismos, aumenta la competencia en el sector y hace fluctuar el precio", explicó Hobus.

Lo cierto es que hay una mayor búsqueda y comparación de precios de los proveedores, así como la compra anticipada de materiales como para congelar el precio. También la investigación de alternativas en la materialidad, para ofrecer opciones más eficientes en función de los presupuestos disponibles. Por ejemplo, en mesadas el granito no es el material más elegido en cuanto a estética, pero es un material que se vuelve a usar bastante dado su bajo costo ante opciones como mesadas de cuarzo.

Refacciones de propiedades usadas suben 15% su valor al concretar una venta

Renovar espacios clave como la cocina o el baño suele ser una inversión acertada que aumenta el valor de la propiedad y la hace más atractiva para potenciales compradores. Según consigna Familia Bercomat, realizar una reforma antes de vender una propiedad puede aumentar su valor entre un 10% y 15% como mínimo y agilizar la venta pero para recuperar esa inversión en el precio final es clave evitar gastos excesivos.

Sin embargo, optar por materiales de lujo, como encimeras de mármol importado o griferías de alta gama, puede no ser rentable, ya que estos costos elevados podrían no recuperarse en el precio de venta. Por ello, es recomendable centrarse en cambios funcionales y estéticos que sean valorados por una amplia gama de compradores, evitando gastos que no aporten un incremento significativo al valor de la vivienda.

En una refacción, optar por materiales de lujo puede no ser rentable

"Al considerar una reforma antes de vender una propiedad, es esencial enfocarse en áreas que potencialmente incrementan su valor. La cocina, el baño y la sala de estar son espacios fundamentales que, con mejoras adecuadas, pueden elevar significativamente el atractivo de la vivienda", comentó Fernando Pavón, jefe de Arquitectura Comercial de Familia Bercomat.

Y añadió: "En la cocina, actualizar muebles, encimeras y electrodomésticos puede modernizar el espacio. Los baños, al renovar sanitarios, griferías y revestimientos, ofrecen una sensación de frescura y limpieza. La sala de estar, al mejorar la iluminación, el suelo y la pintura, puede transformarse en un ambiente más acogedor y funcional. Estas intervenciones, si se realizan de manera estratégica, pueden proporcionar un retorno de inversión favorable al momento de la venta."