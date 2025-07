A la hora de potenciar los ingresos o en la búsqueda de mejorar sus finanzas personales, muchas personas optan por publicar una propiedad en Airbnb. Esta app suele tener una gran demanda, especialmente en lugares como Buenos Aires y Mendoza.

Cabe aclarar que convertirse en anfitrión de Airbnb o "host", como se los conoce en inglés, no requiere contar con una propiedad lujosa ni disponibilidad total del espacio. Alcanza con tener un lugar libre, el cual pueda ofrecerse de forma temporal: este puede ir desde una habitación que no se use, hasta un departamento completo, una casa de huéspedes o incluso un espacio poco común que pueda servirle viajeros.

Cómo publicar una propiedad en Airbnb

Para publicar una propiedad en Airbnb, el primer paso es registrarse en la plataforma. Luego, se deben completar los datos como, por ejemplo, email y fecha de nacimiento. Una vez dentro de la plataforma, se debe hacer clic en la parte superior derecha.

El siguiente paso es ingresar en "convertirte en anfitrión". Allí aparecen las opciones disponibles:

Alojamiento

Experiencia

Servicio

En el caso de elegir alojamiento, el primer paso es contar acerca del lugar, compartiendo algunos datos básicos como la ubicación y cuántos huéspedes pueden quedarse en el lugar. Luego, se debe destacar la publicación, agregando al menos 5 fotos más el título y la descripción. El siguiente paso es escribir un precio inicial, verificar algunos detalles y publicar el anuncio.

Es importante mencionar que es posible recibir orientación personalizada de un Superanfitrión. En este caso, la app le asigna a cada usuario un anfitrión experimentado. Este orienta a los usuarios por chat o video en el proceso de poner tu espacio en Airbnb. También es posible empezar por cuenta propia y esperar a que te asignen a alguien más adelante.

Dentro de las opciones que mejor describen el tipo de propiedad a alquilar se encuentran:

Casa

Departamento

Granero

Cabaña

Castillo

Casa particular

Casa rodante

Contenedor

Casa griega

Hotel

Granja

Casa de huéspedes

El siguiente paso es elegir el tipo de alojamiento:

Un alojamiento entero: los huéspedes tienen un alojamiento entero a su disposición

Una habitación: los huéspedes tienen su propio dormitorio en un alojamiento, más acceso a espacios comunes compartidos

Una habitación compartida en un hostel: los huéspedes duermen en una habitación compartida en un hostel administrado por profesionales y con personal disponible las 24 horas, los 7 días de la semana

Luego, se ingresa la dirección y se debe detallar aspectos como cantidad de viajeros, dormitorios, camas y baños disponibles. También se deben destacar si se cuenta con algunos de los siguientes servicios preferidos por los viajeros:

WiFi

Televisores

Cocina

Lavarropas

Estacionamiento sin cargo en la propiedad

Estacionamiento pago en las instalaciones

Aire acondicionado

Zona de trabajo

Además, se debe agregar si se cuenta con alguno de los siguientes servicios destacados:

Pileta

Jacuzzi

Patio

Parrilla

Zona para comer al aire libre

Lugar para hacer fogatas

Mesa de billar

Chimenea interior

Patio

Equipo para hacer ejercicio

Acceso al lago

Acceso a la playa

Acceso directo a pistas de esquí

Dicha exterior

Otro de los aspectos a detallar es si se cuenta con alguno de estos elementos de seguridad:

Detector de humo

Botiquín

Extintor de incendios

Detector de monóxido de carbono

Luego, se cargan cinco fotos y se coloca un título, aunque se puede modificar más adelante. Lo siguiente es elegir 2 aspectos destacados del lugar entre los que se encuentran:

Tranquilo

Único

Ideal para familias

Elegante

Central

Espacioso

A su vez se debe crear una descripción, explicando por qué se trata de un lugar especial. El otro paso consiste en configurar si se prefiere confirmar las reservas o utilizar el sistema de reserva inmediata.

En la primera reserva que se busque obtener, es posible optar que el primer huésped sea cualquier viajero o, por el contrario, sea alguien con trayectoria en la plataforma. En el caso de este último, según la app, brindará consejos sobre cómo ser un buen anfitrión. Luego de recibir al primer huésped, cualquier viajero puede reservar el alojamiento.

El siguiente paso es colocar un precio base, en dólares, por semana. Cabe señalar que la plataforma suele brindar un precio de sugerencia. Por ejemplo, con un precio base de u$s109, se suma u$s15 por tarifa del servicio, el huésped pagará u$s124 sin impuestos.

Luego, se debe colocar un valor adicional por fines de semana (viernes y sábados). Si se opta por el 4% sugerido, el precio pasa a ser de u$s113, ya que redondea los centavos para abajo (en beneficio del cliente).

También se puede optar por añadir descuentos. Por ejemplo, un 20% de descuento para las 3 primeras reservas, 13% de descuento de último minuto para las estadías reservadas con 14 días de anticipación o menos, 10% de descuento por semana para estadías de 7 días o más y 20% de descuento mensual para estadías de 28 días o más. Es importante señalar que solo se puede aplicar un descuento por estadía contratada.

Por último, se le debe informar a los futuros huéspedes si hay cámaras de seguridad en los espacios exteriores, medidores de decibeles y presencia de alarmas. En el caso de las cámaras, se debe brindar información detallada. Cabe resaltar que no puede haber cámaras de seguridad que registren imágenes en los interiores del alojamiento, aunque estén apagadas. Al hacer clic en "Crear anuncio" el inmueble se publica en Airbnb.