El mercado inmobiliario en Caballito sigue activo con más de 50 proyectos en obra y precios que crecen moderadamente en dólares

El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sigue mostrando dinamismo, y uno de los focos principales continúa siendo la zona que rodea al Parque Rivadavia, en el barrio de Caballito. Según un relevamiento de Reporte Inmobiliario en un sector delimitado por Del Barco Centenera, Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Directorio, en un radio de 75 manzanas e identificaron más de 50 proyectos en distintas etapas de construcción.

Obras, precios y tendencias: el análisis del mercado inmobiliario en Caballito

El precio promedio por metro cuadrado en el área se ubicó en u$s3.233, reflejando un aumento moderado del 1,53% respecto al año pasado y marcando el tercer año consecutivo de crecimiento. En comparación con 2005, cuando el valor promedio era de u$s1.078, el precio actual casi se triplicó.

No obstante, la cotización actual aún está un 10,52% por debajo del pico histórico registrado en 2019. Los valores de oferta fluctúan entre u$s2.781 y u$s3.898 por metro cuadrado, con los desarrollos situados sobre la Avenida Pedro Goyena alcanzando un precio promedio más alto, de u$s3.493 por m2, un 8,04% por encima del resto del área.

La zona más buscada y activa del mercado inmobiliario

En toda el área, los precios se expresan exclusivamente en dólares. Las operaciones financiadas ofrecen plazos que se limitan al período de obra, exigiendo anticipos que varían entre el 40% y el 50% del valor total.

La cantidad de desarrollos y la fuerte demanda convierten a esta zona en una de las más activas de la ciudad. Según recientes estudios de UDESA y Mercado Libre, Caballito es el barrio con mayor cantidad de búsquedas en portales inmobiliarios, impulsado tanto por su amplia oferta como por su carácter aspiracional para habitantes del corredor Oeste y Sur del Gran Buenos Aires.

Finalmente, el valor promedio de las cocheras en esta área oscila entre u$s30.000 y u$s45.000, dependiendo de la ubicación y el desarrollo.

Incrementa un 15% la superficie en construcción alrededor del Parque Rivadavia

En la zona delimitada por el Parque Rivadavia, solo 4 de los 52 proyectos relevados se encuentran terminados y con unidades disponibles para la venta. Mientras tanto, 16 emprendimientos aún no han iniciado su construcción, y los restantes 32 están en distintas etapas de avance.

De estos, 20 presentan menos del 10% de progreso, mientras que seis superan el 90%, lo que anticipa posibles entregas antes de fin de año.

En total, la superficie en obra alcanzó los 144.340 metros cuadrados, un 15,3% más que el año anterior, cuando la cifra rondaba los 125.156 m2. A estos números se suman otros 5.244 m2 correspondientes a edificios ya finalizados y listos para habitar.

Radiografía porteña: un análisis detallado de los precios de departamentos en la ciudad

Según datos del Grupo MTD Real Estate, algunos barrios concentran más del 7% de las búsquedas totales de propiedades en venta en la Ciudad de Buenos Aires.

A continuación, un recorrido por los 10 barrios más demandados para comprar viviendas en CABA, con su participación en el total de búsquedas, la tipología más solicitada y los valores promedio: