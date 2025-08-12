¿Cuál es el barrio favorito para comprar departamentos a estrenar y cómo se cotiza el metro cuadrado?
El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sigue mostrando dinamismo, y uno de los focos principales continúa siendo la zona que rodea al Parque Rivadavia, en el barrio de Caballito. Según un relevamiento de Reporte Inmobiliario en un sector delimitado por Del Barco Centenera, Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Directorio, en un radio de 75 manzanas e identificaron más de 50 proyectos en distintas etapas de construcción.
Obras, precios y tendencias: el análisis del mercado inmobiliario en Caballito
El precio promedio por metro cuadrado en el área se ubicó en u$s3.233, reflejando un aumento moderado del 1,53% respecto al año pasado y marcando el tercer año consecutivo de crecimiento. En comparación con 2005, cuando el valor promedio era de u$s1.078, el precio actual casi se triplicó.
No obstante, la cotización actual aún está un 10,52% por debajo del pico histórico registrado en 2019. Los valores de oferta fluctúan entre u$s2.781 y u$s3.898 por metro cuadrado, con los desarrollos situados sobre la Avenida Pedro Goyena alcanzando un precio promedio más alto, de u$s3.493 por m2, un 8,04% por encima del resto del área.
La zona más buscada y activa del mercado inmobiliario
En toda el área, los precios se expresan exclusivamente en dólares. Las operaciones financiadas ofrecen plazos que se limitan al período de obra, exigiendo anticipos que varían entre el 40% y el 50% del valor total.
La cantidad de desarrollos y la fuerte demanda convierten a esta zona en una de las más activas de la ciudad. Según recientes estudios de UDESA y Mercado Libre, Caballito es el barrio con mayor cantidad de búsquedas en portales inmobiliarios, impulsado tanto por su amplia oferta como por su carácter aspiracional para habitantes del corredor Oeste y Sur del Gran Buenos Aires.
Finalmente, el valor promedio de las cocheras en esta área oscila entre u$s30.000 y u$s45.000, dependiendo de la ubicación y el desarrollo.
Incrementa un 15% la superficie en construcción alrededor del Parque Rivadavia
En la zona delimitada por el Parque Rivadavia, solo 4 de los 52 proyectos relevados se encuentran terminados y con unidades disponibles para la venta. Mientras tanto, 16 emprendimientos aún no han iniciado su construcción, y los restantes 32 están en distintas etapas de avance.
De estos, 20 presentan menos del 10% de progreso, mientras que seis superan el 90%, lo que anticipa posibles entregas antes de fin de año.
En total, la superficie en obra alcanzó los 144.340 metros cuadrados, un 15,3% más que el año anterior, cuando la cifra rondaba los 125.156 m2. A estos números se suman otros 5.244 m2 correspondientes a edificios ya finalizados y listos para habitar.
Radiografía porteña: un análisis detallado de los precios de departamentos en la ciudad
Según datos del Grupo MTD Real Estate, algunos barrios concentran más del 7% de las búsquedas totales de propiedades en venta en la Ciudad de Buenos Aires.
A continuación, un recorrido por los 10 barrios más demandados para comprar viviendas en CABA, con su participación en el total de búsquedas, la tipología más solicitada y los valores promedio:
- Núñez (7%). El más buscado. Predominan los departamentos de dos y tres ambientes usados. El precio promedio es de u$s125.000 para un 2 ambientes y u$s164.000 para un 3 ambientes.
- Palermo (6%). Alta concentración de unidades en oferta y variedad, los PH para evitar expensas son súper demandados (parten de los u$s80.000). Los valores promedian u$s135.000 en 2 ambientes y u$s176.000 en 3 ambientes.
- San Telmo (5%). La demanda se orienta a inversores y compradores jóvenes. Un 2 ambientes ronda los u$s84.500, y un 3 ambientes los 110.000 dólares.
- Belgrano (5%). Con fuerte perfil residencial, concentra búsquedas de familias. El valor medio se ubica en u$s126.000 para 2 ambientes y u$s165.000 para 3 ambientes.
- Caballito (5%). Se busca por conectividad y precios razonables. El 2 ambientes promedia u$s98.000, y el 3 ambientes 128.000 dólares.
- Villa Urquiza (5%). Suba sostenida por la calidad de sus construcciones. Los precios se ubican en torno a u$s108.000 para 2 ambientes y u$s141.000 para 3 ambientes.
- Recoleta (4%). Mercado premium consolidado, con foco en unidades de tres ambientes. Un 2 ambientes ronda los u$s112.000 y un 3 ambientes, 146.000 dólares.
- Colegiales (4%). Muy buscado por familias jóvenes. Los valores promedio: u$s121.000 en 2 ambientes y u$s158.000 en 3 ambientes
- Balvanera (4%). La oferta sigue siendo amplia. Los 2 ambientes cotizan en u$s71.000, y los 3 ambientes en 93.000 dólares
- Boedo (4%). Aumentó su protagonismo por accesibilidad y precios competitivos. Un 2 ambientes cuesta u$s82.000, y un 3 ambientes 107.000 dólares.