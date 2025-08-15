Las Tiny House llegan a Argentina: casas compactas, funcionales y sostenibles, listas en pocas semanas para vivir, trabajar o disfrutar

En un mercado donde las casas contenedor y las prefabricadas ya tienen su espacio ganado como opciones habitacionales, las tiny house irrumpen con fuerza. Estas viviendas compactas combinan diseño inteligente, construcción ágil y precios más accesibles. En sitios de venta online como Mercado Libre ya es posible encontrar modelos listos para habitar desde $880.000, incluso con opciones de financiación en cuotas.

En Argentina ya hay fabricantes que ofrecen modelos diseñados a medida de cada proyecto: desde casas de fin de semana hasta complejos turísticos o ampliaciones para viviendas ya construidas.

Pequeñas por fuera, grandes por dentro: así es la propuesta de las tiny house

Las tiny house son unidades compactas con superficies que van desde los 20 hasta más de 50 m2, en módulos pensados para facilitar el transporte por rutas. Los modelos más vendidos incluyen opciones de 25 m2 tipo monoambiente, unidades de 36 m2 con un dormitorio y living integrado, y versiones de 48 m2 con dos habitaciones.

El diseño de estas viviendas compactas está pensado para aprovechar al máximo cada metro, con espacios funcionales que pueden adaptarse tanto a un uso permanente como a fines recreativos o comerciales.

A esto se suma un fuerte enfoque en la eficiencia energética: incorporan doble aislamiento termoacústico con materiales como lana de vidrio, celulosa proyectada o placas de poliestireno expandido de alta densidad.

Gracias a esta característica, mantienen una temperatura agradable durante todo el año con menor consumo de energía, lo que las convierte en una alternativa más sustentable.

Del taller al terreno, en dos meses: así se construyen las tiny house

La construcción de una tiny house suele realizarse mediante procesos industrializados que acortan notablemente los plazos: en aproximadamente dos meses, la vivienda puede estar lista. Una vez terminada, es posible trasladarla al terreno en su formato final o ensamblarla sobre bases y estructuras ya existentes.

Para lograrlo, se utilizan diferentes sistemas constructivos. Entre los más comunes se encuentran el Steel Frame (estructura de acero), el Wood Frame (armazón de madera) y los paneles aislantes SIP, montados sobre madera. Todos comparten el mismo objetivo: ofrecer una casa resistente, eficiente y habitable en el menor tiempo posible.

En cuanto a su estética y terminaciones, las opciones son variadas. El exterior puede revestirse con chapa, siding cementicio, madera o placas de EPS pintadas, mientras que el interior combina funcionalidad y confort con materiales como madera tratada, placas de durlock o pintura.

Los pisos flotantes, la iluminación LED y los zócalos completan el ambiente. En muchos casos, se entregan con las instalaciones listas y el equipamiento básico incluido, para que puedan utilizarse de inmediato.