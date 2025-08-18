Saavedra se consolida como alternativa inmobiliaria en Buenos Aires, con ubicación estratégica, conectividad y potencial de valorización comparable a Núñez

En el mercado inmobiliario porteño, Saavedra se ha posicionado como una alternativa atractiva para quienes buscan invertir o adquirir su primera vivienda, equiparable al tradicional núcleo de Núñez. La combinación de ubicación, conectividad y precios competitivos lo convierten en una opción cada vez más valorada.

Saavedra se encuentra al norte de la Ciudad de Buenos Aires, lindante con Núñez, Villa Urquiza y Coghlan. Su cercanía con la Avenida General Paz y la Autopista Panamericana facilita la movilidad hacia distintos puntos de la ciudad y la zona norte del conurbano. Además, cuenta con varias estaciones de tren y subte que conectan con el centro porteño en tiempos razonables, consolidando su atractivo para quienes necesitan transporte eficiente.

Por qué Saavedra compite con Núñez en atractivo para comprar

Según Iván Briones, director de Estudio Kohon, Saavedra se perfila como una opción tan atractiva como Núñez para comprar, con ventajas que lo hacen especialmente interesante para vivir e invertir.

"Lo que está pasando primero en Núñez es que hay un cambio muy importante", explica Briones. La llegada de cuatro universidades al Parque de la Innovación, donde se construyen 11 instituciones en la Manzana del Tiro Federal, traerá 30.000 alumnos nuevos a la zona.

"Todos los días tienen que viajar ahí, en una zona donde no hay subtes, donde no hay suficientes colectivos y no hay suficientes estacionamientos. Entonces, va a haber mucha demanda de vivienda cercana porque acceder no va a ser fácil", señala el especialista.

Además, la mudanza de oficinas al área de Núñez –incluyendo calles como Vicente López y Perderano– está convirtiendo el barrio en un nuevo centro comercial y estudiantil de la ciudad. "Núñez sin duda es, ya hoy, el barrio con mayor crecimiento de toda la ciudad", asegura Briones.

Un barrio con calidad de vida y potencial

Sin embargo, vivir en Bajo Núñez, especialmente cerca de Libertador, podría convertirse en un caos por la densidad y el tránsito. Allí es donde Saavedra se presenta como una alternativa más atractiva.

"Cuando cruzás Cabildo tenés Saavedra, un barrio donde tenés altura en las primeras manzanas después de Cabildo, y después es un barrio bajo, muy verde, con dos bulevares –García Río y San Isidro– y un parque, el Parque Saavedra, muy interesante, donde se está haciendo un pueblo gastronómico", detalla Briones.

El especialista incluso lo compara con Palermo en términos de potencial: "Creo que Saavedra va a ser el nuevo Palermo, pero va a estar mejor ubicado y mucho más cerca de lo que va a ser el centro de la ciudad, que estará en Núñez".

¿Invertir en Saavedra o Núñez?: lo que conviene según expertos

Para quienes buscan un lugar para vivir, Briones recomienda claramente Saavedra. "Si tengo que elegir para vivir, elegiría sin duda Saavedra antes que Núñez. Para hacer negocios o como inversión, puede ser Núñez, puede ser Saavedra, pero sin duda esos dos barrios van a ser los que más se van a apreciar en los próximos años".

Con estas características, Saavedra comienza a consolidarse como un barrio con excelente potencial inmobiliario, combinando calidad de vida, espacios verdes y proximidad a lo que promete ser el nuevo centro de la ciudad.