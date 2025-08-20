Cuánto cuesta un lote en el nuevo barrio de lujo de Punta del Este que tendrá una pileta con olas

El Nido, ubicado en la ciudad uruguaya más elegida por los argentinos, combina diseño moderno, servicios top y exclusividad . Precios de los lotes

Destino elegido por los argentinos desde hace generaciones, Punta del Este se prepara para sumar un proyecto inmobiliario que busca marcar un antes y un después en la vida de la costa uruguaya. El Nido, un barrio privado de alta gama ubicado a cinco minutos de Manantiales y a unos diez de José Ignacio, combina diseño contemporáneo, servicios de lujo y un diferencial poco común: una piscina de olas artificiales pensada para surfistas y amantes del body board. Una propuesta que recrea la experiencia de un "mar propio" en medio de un paisaje de eucaliptos, arena y palmeras.

La inversión destinada a esta infraestructura asciende a u$s20 millones, un monto sin precedentes en urbanizaciones locales que posiciona al proyecto como único y de difícil replicación. La tecnología, Wave Garden, importada desde el País Vasco, se opera con exclusividad nacional, lo que convierte a los desarrolladores en los únicos autorizados para instalarla en Uruguay.

"El Nido es un proyecto único en el mundo", asevera Pedro Aishemberg, de la firma Manantial de Azares. A diferencia de otros barrios cerrados frente al mar, "este desarrollo cuenta con una piscina de olas como amenity, un concepto exclusivo en la región".

Con un repertorio de 20 olas adaptadas a todos los niveles —principiantes, intermedios y avanzados—, el acceso se podrá realizar de tres maneras: como propietario o familiar directo; como invitado de un propietario, con un costo de u$s100 por sesión de 50 minutos —sujeto a disponibilidad—; o alquilando una casa por un mínimo de una semana, lo que otorga derechos equivalentes a los de un propietario.

El sistema funciona con 52 palas metálicas que generan hasta 1.000 olas por hora, replicando tamaños y formas del mar, algunas de hasta dos metros de altura.

El acceso a las olas será exclusivo para propietarios, invitados o quienes alquilen por una semana

Lotes desde u$s300.000 en El Nido, el nuevo exclusivo barrio de Punta del Este

Con 70 hectáreas en su primera fase, el barrio está conformado por 400 lotes de entre 1.000 y 1.500 m2, sobre un terreno que se eleva desde el nivel del mar hasta los 38 metros, lo que permite que numerosos puntos del predio ofrezcan vistas panorámicas al océano y al paisaje circundante.

"Cuando se lanzaron los terrenos, en diciembre de 2024, tenían un valor de u$s180.000, y hoy promedian u$s280.000, lo que representa un aumento del 55% en menos de un año", pormenoriza.

Pensado para combinar exclusividad y confort, el proyecto incluirá todas las comodidades de un barrio cerrado de primer nivel: un zócalo comercial que ofrecerá una piscina interior climatizada, spa, un gimnasio de última generación, una sala de coworking con cafetería y dormitorios destinados a alojar a amigos o familiares, brindando así una experiencia integral de vida frente al mar.

También contará con una completa infraestructura deportiva que abarca canchas de fútbol, básquet, tenis, pádel, squash y beach vóley, un skatepark, senderos, canchas de fútbol y básquet, áreas de parrillas y barbacoas, un club de playa con bar y restaurante pensados para el disfrute y la recreación de sus residentes.

El barrio estará consolidado y terminado en unos 18 meses, según estiman desde la desarrolladora, mientras que la piscina de olas, a cargo de la constructora Saceem, se inaugurará en marzo de 2026.

Tendrá un zócalo comercial con piscina climatizada, spa, gimnasio, coworking con cafetería y espacios para alojar visitas

El perfil de quienes apuestan y las facilidades de financiación disponibles

El proyecto, que apunta principalmente al consumidor final, busca fidelizar familias que valoran la calidad de vida y el respeto por el entorno. Desde su lanzamiento, se ha vendido un 55% de los terrenos y ya hay cinco casas en construcción.

El perfil de los compradores es variado: la mitad son argentinos interesados en su primera residencia, un 30% uruguayos que buscan casas de vacaciones, y el resto brasileños y europeos, adquiriendo segundas o terceras viviendas. Los terrenos se venden con un 25% de anticipo y hasta 48 cuotas en dólares, con opciones de financiación bancaria a plazos más extensos.

Los interesados en adquirir un terreno deberán firmar un "boleto de reserva" —como se llama en Uruguay— y abonar el 30% del valor total mediante transferencia bancaria. Desde la desarrolladora, recomiendan comunicarse directamente para recibir orientación sobre cada paso del proceso.

El potencial de revalorización de terrenos con amenities exclusivos

Un ejemplo de valorización inmobiliaria en un proyecto similar se observa en Praia da Grama, un barrio de San Pablo alejado del mar que también incorporó un wave garden diseñada para surfear. El acceso al predio está fuertemente controlado, contrastando con Punta del Este, donde la seguridad también es destacada, pero los incidentes graves son prácticamente nulos.

Los lotes en Praia da Grama comenzaron con un valor de u$s200.000 y contaban con chacras más amplias. Con la instalación de la piscina con olas artificiales y la consolidación del barrio, algunos terrenos superaron el millón de dólares, multiplicando por cinco su precio inicial.

Los terrenos se venden con un 25% de anticipo y hasta 48 cuotas en dólares

Si bien no es posible asegurar que se repita el mismo caso de éxito en Uruguay, "a medida que se venden los terrenos, su valor tiende a subir", detalla Aishemberg. "Se prevén reventas y una apreciación destacable. Sin dudas, la proyección como inversión es positiva", concluye.