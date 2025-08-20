Allaria-Lendar lanza el primer fondo cerrado para créditos hipotecarios en dólares, canalizando hasta u$s100 millones y ampliando el acceso a vivienda

El mercado inmobiliario argentino da un paso innovador en financiamiento habitacional con la aprobación del primer Fondo Común de Inversión Cerrado (FCIC) destinado a impulsar créditos hipotecarios en dólares.

Denominado Allaria-Lendar, este fondo pretende canalizar hasta u$s100 millones de ahorro privado hacia préstamos hipotecarios, frente a una demanda que supera con creces la oferta.

Nacido de la colaboración entre Allaria, referente en capitales; Lendar, primera empresa de créditos colaborativos del país; y Re/Max, presente en Argentina y Uruguay, Allaria Fondos será el gerente, organizador y colocador del fondo, en tanto que el Banco Comafi cumplirá funciones de depósito y custodia.

Una alternativa frente a la escasez de crédito

El fondo busca suplir la escasez de crédito hipotecario en Argentina, donde solo el 21% de las operaciones en CABA y la provincia se financia vía bancos. Lendar señala que más de 1.000 familias ya lograron acceder a su vivienda mediante préstamos colaborativos, y ahora este sistema se complementa con el nuevo fondo.

Los fundadores explican que el objetivo es vincular a inversores con la economía real, creando un circuito que facilite el acceso al crédito sin depender solo de la banca tradicional. Además, destacan que la estructura permite diversificar carteras, generar retornos atractivos e impulsar el consumo y la inversión productiva.

Perspectivas del mercado y retorno esperado

La creación de un mercado de capitales inmobiliario en Argentina es una excelente noticia. "Significa diversificar las fuentes de financiamiento y dejar de depender exclusivamente de los bancos. Esto abre alternativas más competitivas, en especial en dólares, que acercan a más familias a la vivienda propia y dinamizan la demanda", pormenoriza Mali Vazquez, directora ejecutiva de la Cámara empresaria de desarrolladores urbanos (CEDU).

Además, habilita el fondeo de proyectos de mayor escala y largo plazo, algo imprescindible frente al déficit habitacional que arrastramos. "Cada crédito otorgado no solo beneficia a quien accede a su casa, sino que genera un efecto multiplicador en toda la economía: construcción, empleo, industria y servicios", sostiene.

Lo más valioso es que este tipo de instrumentos se desarrollan dentro de un marco regulado, con reglas claras y transparencia, lo que fortalece la institucionalidad y la confianza. "Es también una señal de madurez económica: Argentina se acerca a estándares internacionales donde los fondos cerrados y fideicomisos inmobiliarios son habituales", avisa la ejecutiva.

Funcionamiento del fondo

La emisión del fondo será por etapas, con un primer tramo de u$s2,5 a u$s10 millones y un límite de u$s100 millones. Los pequeños ahorristas podrán invertir desde u$s500. Su gestión será digital mediante Allaria y comenzará una vez que la CNV apruebe los requisitos.

Los créditos se otorgarán en dólares, con tasas fijas alrededor del 9,5% anual y plazos de 1 a 5 años. Lendar, presente en nueve provincias y con más de 15 escribanías asociadas, será el encargado de originar los préstamos.

Requisitos y condiciones para solicitantes

A diferencia de los créditos bancarios tradicionales, la aprobación puede completarse en siete días. Los solicitantes deben presentar:

DNI.

Comprobantes de ingresos: últimos tres recibos de sueldo para empleados o seis meses de facturación para monotributistas y responsables inscriptos.

La financiación cubrirá hasta el 35% del valor del inmueble y las cuotas serán fijas en dólares, sin ajustes durante la vigencia del préstamo.

y las cuotas serán fijas en dólares, sin ajustes durante la vigencia del préstamo. La cuota mensual no superará el 40% de los ingresos del solicitante, y se puede incluir un cogarante.

Datos clave del fondo