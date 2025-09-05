Casas modulares: cuánto cuesta construir una vivienda en 2025 en Argentina

Las casas modulares ganaron popularidad en el último tiempo debido a su facilidad y rapidez para construirse, como su costo competitivo

En el último tiempo, las casas modulares ganaron una considerable popularidad. Entre los motivos se destacan el ser un tipo de construcción rápida, ecológica, eficiente y barata, lo que la convierte en un formato ideal para primera casa.

De hecho, su popularidad es tal, que el Banco Hipotecario lanzó una línea de crédito personal para viviendas modulares y permite financiar hasta $70.000.000, siendo la primera entidad financiera en ofrecer este producto.

Cuánto cuesta una casa modular

Juan Pablo Rudoni, fundador de ECOSAN y presidente de la Cámara Argentina de Construcción Modular Industrializada, resalta que el precio promedio de una casa modular se encuentra entre los u$s1.200 y u$s1.500 por metro cuadrado. No obstante, aclara que puede variar según diseño, terminaciones y equipamiento.

De esta forma, las casas modulares van de los 60 a los 120 metros, por lo que su valor puede ir desde los u$s72.000 a los u$s180.000.

Cómo funciona la línea de financiamiento para casas modulares

El Banco Hipotecario únicamente financia la construcción de la vivienda modular, por lo que el terreno lo tiene que adquirir el usuario de forma previa. Además, una vez que se selecciona la vivienda y la empresa constructora, el banco le transfiere los fondos a la empresa, asegurando el destino de los fondos y el inicio inmediato del proyecto.

El proceso de aprobación del crédito es digital y puede resolverse en pocos días, dependiendo de la documentación presentada. Con respecto a los requisitos, al tratarse de un crédito personal, suele ser más flexible.

Por lo tanto, se necesitan ingresos demostrables y buen historial crediticio. El proceso es 100% digital. El otorgamiento se hace sobre la casa, sin el terreno, con un plazo máximo es de hasta 72 meses, mediante UVA + 15 por ciento. Dentro de los posibles solicitantes se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia que acrediten sus haberes en una Cuenta Sueldo de Banco Hipotecario S.A.

Trabajadores bajo relación de dependencia de organismos públicos que realicen Sueldo Dúho equivalente a los ingresos computados para el préstamo y sus futuras actualizaciones

Trabajadores independientes que acrediten sus ingresos en cuenta pack emprendedor de Banco Hipotecario S.A.

Las ventajas de las viviendas modulares

Una de las ventajas significativas de este tipo de viviendas son los plazos de construcción, ya que, a diferencia de la construcción tradicional, son mucho menores. En este sentido, se estipula que demora 180 días, pero muchas empresas están entregando las propiedades en un lapso de entre 90 y 120 días.

Otro de los beneficios es que tiene un costo fijo y predefinido, a diferencia de la construcción tradicional, donde los sobrecostos son frecuentes y pueden llegar hasta el 30%.

La calidad final también es un aspecto no menor, ya que se encuentra "garantizada". Esto se debe a que las viviendas se fabrican en condiciones totalmente controladas y con estándares industriales, asegurando uniformidad, eficiencia y durabilidad. Por último, son sencillas de instalar en zonas complejas, adaptándose a terrenos difíciles o remotos.

¿Es posible escriturar una casa modular?

Al igual que una vivienda tradicional, es posible escriturar una vivienda modular. Para ello se debe contar con la aprobación municipal del plano y la documentación técnica correspondiente.

Una vez que se cumple con estos requisitos, la vivienda puede escriturarse igual que una construcción tradicional. De esta forma, las viviendas modulares pueden instalarse en casi cualquier tipo de terreno, siempre que se evalúen las condiciones estructurales, climáticas y normativas de cada lugar.

Dicha flexibilidad, sumada a la rapidez de montaje y a un costo generalmente inferior al de la construcción tradicional, las convierte en una alternativa a tener en cuenta. De esta forma, en un contexto en el que los altos costos edilicios son una barrera para muchas familias, la disponibilidad de créditos específicos para este tipo de vivienda suele ser un factor fundamental para impulsar su adopción y democratizar el acceso a la vivienda.